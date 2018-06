Hockey: Las tricolores son visitantes

El Proyección Damas “A” se pondrá en marcha esta tarde y San Martín de esta ciudad visitará a Universitario Rojo en la primera fecha de este certamen, que contará con los equipos que ocuparon del noveno al décimo segundo lugar en la fase clasificatoria del Oficial de Damas A y los cuatro primeros de la primera fase del Torneo Damas B1.

En el primer grupo están Tala RC (9), Universitario Rojo (10), Jockey Club “B”, (11) y Urú Curé (12) y en el otro Córdoba Rugby (1), Carlos Paz RC (2), Talleres (3), San Martin de nuestra ciudad (4).

El torneo contará con un formato donde se enfrentará todos contra todos, a dos ruedas y los cuatro primeros clasificarán al Oficial Damas “A” del 2019.

Es por eso que el torneo cobra un relieve aún mayor para las villamarienses, que intentarán lograr el ascenso, para jugar en la máxima división por tercera vez en su historia.

En esta primera fecha, que se jugará hoy desde las 16.30, el programa de partidos es el siguiente: Tala RC vs. Urú Curé RC, Talleres vs. Jockey Club “B”, Carlos Paz RC vs. Córdoba Rugby y Universitario Rojo vs. San Martín.

Damas B2

Mañana, desde las 16.30, se jugará la sexta fecha de los Interzonales del Oficial de Damas A, donde Jockey Club de nuestra ciudad, puntero de la Zona B, será local ante Barrio Parque “B”.

El programa de partidos será el siguiente: Tala RC “B” vs. Universitario Blanco; Jockey de Villa María vs. Barrio Parque “B”; Universitario “D” vs. Universidad Nacional de Río Cuarto; La Salle HC Celeste vs. Universidad Nacional de Córdoba “B”; El Carmen de Monte Cristo vs. Jockey Club Rojo; San Francisco RC vs. La Tablada Azul” y Talleres “B” con Unión de Oncativo. Estará libre Alta Gracia RC.

Posiciones:

Zona “A”: Alta Gracia 29, Universidad Nacional de Río Cuarto “B” 26, Universidad Nacional Córdoba “B” 20, Jockey Club Rojo 17, Barrio Parque “B” 16, La Tablada Azul 7, Universitario Blanco 6 y Unión de Oncativo 4.

Zona “B”: Jockey VM 26, Tala RC B 21, El Carmen 19, Universitario “D” 19, San Francisco RC 14, La Salle HC Celeste 9, Talleres “B” 3.

Damas “C”

Se jugará mañana la cuarta fecha de los Interzonales del torneo Damas “C”, en el que San Martín B recibirá a Urú Curé RC “B”.