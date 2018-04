Hockey: viajan las Tricolores y las Verdes son locales

Se jugará hoy la cuarta fecha del Torneo Oficial Damas “B1”, donde San Martín RC de esta ciudad, visitará a Córdoba Athletic “Negro” desde las 16.30 en Primera división y desde las 11 en inferiores (séptima, sexta, quinta e intermedia)

En el mismo torneo jugarán: Carlos Paz RC vs. Palermo Bajo “B”; Talleres vs. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba Rugby vs. Municipalidad; La Fábrica de San Francisco vs. La Salle HC “Blanco” y La Tablada “Rojo” vs. Córdoba Athletic “Rojo”.

Cabe recordar que Carlos Paz RC es el puntero con 9 puntos, y lo siguen Universidad Nacional Córdoba y Córdoba Rugby 6, Athletic “Negro” 5, La Salle HC “Blanco”, Talleres y La Tablada “Rojo” 4, La Fábrica 3, San Martín, Athletic “Rojo”, Palermo Bajo “B” 1; Municipalidad 0.

Damas “B2”

Mañana se jugará la tercera fecha de este torneo, donde Jockey de esta ciudad recibirá a La Salle HC “Celeste”, desde las 16.30, en un encuentro correspondiente a la Zona B.

Por la Zona “A” jugarán Unión de Oncativo vs Barrio Parque “B”, Universitario “Blanco” vs. La Tablada “Azul”, Universidad Nacional de Córdoba “B” vs. Alta Gracia RC y Jockey Club “Rojo” vs. Universidad Nacional de Río Cuarto “B”.

En la Zona “B”: jugarán Talleres “B” en la cancha de Córdoba Athletic del predio “Bimbo” Rizuto con Tala RC “B”, Jockey de Villa María en su cancha ante La Salle HC “Celeste” y San Francisco RC con Universitario “D”. En tanto El Carmen de Monte Cristo será el equipo libre de la fecha.

Damas “C”

Se disputará mañana la primera fecha del torneo con 15 equipos participantes. en la misma, San Martín “B” estará visitante a Pío León.