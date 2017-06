“Hoy más que nunca defendamos a la industria nacional”

Se cumplieron ayer 80 años de historia de una de las industrias señeras de Villa María. El gremio hizo una celebración reconociendo a los precarizados

No hubo festejo oficial ni en la Fábrica Militar de Villa María que ayer cumplió 80 años, ni en la de Río Tercero, que días atrás celebró 81 años de historia; lo que representa que fue una decisión de las autoridades nacionales de Fabricaciones Militares.

Por eso, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron celebrar, aunque sea fuera de “casa”, el cumpleaños de una industria insigne tanto en esta ciudad como en la cabecera del Departamento Tercero Arriba.

El acto de Villa María fue ayer, en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio, donde ATE entregó un diploma a todos los trabajadores contratados, en remplazo de la clásica medalla que entregaba la Fábrica a los que cumplían 25 años en el polvorín.

Al inicio, el dirigente José Gorozo planteó la situación crítica que atraviesan y, por esa razón, señaló que “hoy más que nunca tenemos que defender la industria nacional”.

El primer orador fue el secretario general de ATE Río Tercero, Cristian Coman. “Nos quieren dividir, pero no lo van a lograr. Nos quieren achicar, pero no vamos a claudicar: la unidad es lo que nos va a permitir seguir en la lucha”.

Siguió el secretario general de ATE Villa María, Fernando Mercado, quien remarcó que aunque festejen “fuera de casa”, los van a ver “siempre, donde sea, bregando por un Estado más justo”.

Remarcó que “lo más importante de una empresa es el capital humano” y cuestionó a los que criticaban porque a las 10 abandonaron las tareas para participar de la celebración: “Les pedimos que no nos falten el respeto, ni a nosotros, ni a los 25 compañeros que fallecieron trabajando y a los 11 que murieron yendo a trabajar. Por eso, hoy empezamos la actividad dejando una ofrenda floral en sus nombres, porque la historia no termina con la muerte, termina con el olvido. Y nosotros no vamos a olvidar”, dijo.

Luego de los discursos, las autoridades municipales y de otros sindicatos subieron al escenario para entregar los diplomas a los contratados, que hoy por hoy representan el 80% de la planta.

Cabe señalar que es el segundo año consecutivo que no hay festejo oficial y, por esa razón, desde el gremio que nuclea a la mayoría de los trabajadores del polvorín recordaron que no van a bajar los brazos en defensa de la industria que genera un aporte mensual de 17 millones de pesos para Villa María y la región.

Pasado, presente y futuro de la Fábrica

Uno trabaja desde hace 35 años y el otro integró la última “camada” de empleados que ingresó a la Fábrica Militar. Ambos expresaron a EL DIARIO su visión sobre el pasado, el presente y el futuro del polvorín.

Víctor Hugo Cittadini es uno de los responsables del control de calidad de pólvoras y explosivos. Está orgulloso del resultado de su trabajo “porque nunca tuvimos problemas con la calidad. Nuestros productos nunca fallan”, planteó.

Dijo que años atrás, trabajar en la Fábrica les abría todas las puertas. “Te daban fiado en todos lados”, bromeó. “Después, la Fábrica empezó a demorar los pagos a proveedores y ya no se vio en la ciudad el mismo respeto”.

Recuerda que el peor momento fue el de los años 90: “Ahí estaba (Carlos) Menem con el candado puesto, la quería cerrar”.

A la hora de señalar lo que representa para él su empleo, no duda en afirmar: “Yo le di la vida a la Fábrica” por lo que anhela que inviertan en producción para que siga siendo una fuente de trabajo para Villa María.

Uno de los “nuevos” es Franco Ortiz, quien ingresó en el año 2014, después de pasar un difícil sistema de selección. “Yo no sabía nada de la Fábrica; hoy que estoy adentro, me gustaría que toda la ciudad se enterara de la importancia que tiene para Villa María y la región”.

Está a gusto con el empleo -antes trabajaba en una estación de servicio- por varias razones: el horario fijo, la tarea que realiza en el sector de pólvoras y “el compañerismo”, porque ahí “se arma en cada sección como una familia, tenés el apoyo de todos”, planteó.

Dijo que seguirá “luchándola con todos mis compañeros para que esto siga en pie”, concluyó el joven trabajador.