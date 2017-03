“Hoy paramos la ciudad nosotras, las que nunca paramos”

Un 8 de marzo distinto se vivió ayer en Villa María, entre el paro laboral de mujeres y la marcha masiva convocada por organizaciones

Entre 1.000 y 1.200 mujeres organizadas, autoconvocadas, con esposos, novios o amigos, algunas con sus hijos, hombres solos y acompañando, estuvieron presentes ayer en la marcha multitudinaria que comenzó su recorrido a las 19.

Los asistentes a la marcha partieron desde la plaza Centenario y pasaron por distintos puntos de la ciudad. Hicieron una parada en la sede de Policía de la calle General Paz, luego continuaron hasta la sede del Gobierno de la Provincia en la calle Mendoza, en una parada simbólica, se detuvieron unos momentos en la Municipalidad para finalizar en el Concejo Deliberante, donde eran esperadas por las ediles Gisele Machicado, Mónica Lazos, Rosana Suescum y Nora Landart, con carteles referidos al día.

Finalizada la marcha las mujeres y asistentes se concentraron en el Teatrino del Subnivel, donde hubo intervenciones artísticas, música y lectura de documentos, coronando una movilización que se organizó desde hace tres semanas.

Las organizaciones que participaron fueron, entre otras, Las Juanas, el Foro de la Mujer, están incluidos gremios como Luz y Fuerza, UEPC, SADOP, la CGT, Mutual Oñativia, La garganta Poderosa, los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María y muchas personas autoconvocadas.

Paro y marcha

“En este caso el 8 de marzo ha sido un día totalmente diferente para las mujeres en Villa María. Estuvimos participando en la organización de esta marcha más de 60 mujeres de distintas agrupaciones. Cada una aportando un granito de arena para que esto sea diverso, amplio, que pudiéramos consensuar en diferentes puntos y lograr un documento único que fue muy importante. Ese trabajo previo tiene una culminación en la marcha, a la espera de que llegue gente que lucha por la igualdad”, expresó Carola Marchisio, integrante de la agrupación Las Juanas, a EL DIARIO.

“Reivindicamos nuestro trabajo, también todo lo que nos falta por avanzar en materia de derechos”, agregó.

Las consignas de la marcha tuvieron que ver con puntos conectados con planteos internacionales: “No sólo tienen que ver con Villa María, sino que unifican a mujeres de todo el mundo. En 48 países hoy (por ayer) se está realizando un paro y una marcha para reclamar por todos estos derechos que aún no se respetan”.

Entre otros, se reclama por los derechos reproductivos: “En principio, pedimos que acá, en Villa María y en la provincia de Córdoba, se adhieran a lo que es ley, que es el aborto no punible en caso de violación. Eso es muy necesario. Y por otro lado, como todas las organizaciones feministas, nosotras acordamos que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito”, detallaron desde Las Juanas.

La respuesta del Estado

Según las organizadoras de la marcha, ven predisposición del Estado municipal para dar respuesta a los pedidos: “Hay algunas acciones concretas del gobierno que tienen la intención de dar respuesta a los casos más graves. Asimismo, creemos que hace falta un montón para palear la problemática. A nivel Estado nacional y provincial, por otro lado, creemos que se produce todo lo contrario. Están desmantelando los programas que estaban destinados a esto, como el de salud sexual, de educación sexual, el comité contra la trata, se quitó presupuesto… Se menosprecian y no se privilegian los problemas de las mujeres, que son muchos”.

“También tienen que dar respuesta los demás poderes. Porque no hablamos sólo del Ejecutivo, sino del Judicial y del Legislativo, que pareciera que tiene que dar muchas vueltas para sancionar un ley y, supuestamente, son los representantes y tienen que sensibilizarse con lo que nos pasa a las mujeres porque es algo que le pasa a toda la sociedad. No es sólo un problema de mujeres, eso es importante marcarlo”, destacó Marchisio

Autoconvocados

Además de los colectivos organizados, en la marcha de ayer se vio la presencia de muchas mujeres autoconvocadas y de muchos hombres, que dejaron frases a resaltar.

“Lo importante es tener en cuenta cómo quieren las mujeres que nosotros estemos acá. Si es acompañando, acá estamos. Nos parece una lucha legítima y necesaria y esperamos que se profundicen todos los derechos de las mujeres y que podamos llegar a una igualdad real”, manifestó Agustín Reano, quien se encontraba con su amigo, Leandro Bonetto. “Creemos que el rol del hombre en esta marcha es acompañar. Venir y acompañar a las mujeres en un reclamo que nos parece legítimo”, manifestó este último.

“Desde mi punto de vista, yo lucho fuerte para las mujeres. Creo que lo primero que hay que hacer es concientizar a las mujeres y darles vuelta la cabeza. Todas a las que invitaba a que hicieran paro me decían que no podían. Les decía ‘Hoy no barra, hoy no cocine, no limpie el baño’ y me decían ‘pero cómo, si es mi obligación’”, expresó la narradora Alicia Perrig, también participante.

“Estas marchas son importantes porque hacemos ruido y el ruido incomoda. Ante la incomodidad, quién te dice que uno puede encontrar algo. Hay que concientizar también que hoy no se festeja nada. Se conmemora porque se murieron quemadas vivas 140 mujeres hace 100 años y después porque es un día de lucha. No son derechos que tengamos que conquistar porque son nuestros, pero hay que hacerle ver al resto que los vamos a ejercer”, finalizó.

Valentina y Sofía tienen sólo 16 años, pero también quisieron estar presentes: “Somos jóvenes, pero venimos a reclamar por nuestros derechos. La igualdad sobre todo. No hay ningún país en el mundo donde la mujer sea igual que el hombre. También para que seamos justamente remuneradas y para que se proteja nuestra integridad física. Queremos ser conscientes desde ahora, que no nos obliguen a hacer cosas que no queremos”

“Creemos que éste es el camino, de unión y de poder caminar juntas”, finalizaron las organizadoras luego de la marcha.

Todas las voces, todas

♦ “Tengo 16 años y venimos con mis amigas a reclamar por nuestros derechos. La igualdad sobre todo. No hay ningún país en el mundo donde la mujer sea igual que el hombre”. VALENTINA, autoconvocada.

♦ “Estas consignas tienen que ver con puntos conectados con planteos internacionales. unifica a mujeres de todo el mundo. En 48 países hoy se esta realizando un paro y una marcha para reclamar por todos estos derechos que aún no se respetan”. CAROLA MARCHISIO, Las Juanas.

♦ “Todos hemos sido criados de una forma, pero hay que desnaturalizar. Cuando a mi me dicen ‘yo no paro porque no trabajo, soy ama de casa’, eso es un trabajo y hay que hacerlo ver, por ejemplo”. ALICIA PERRIG, autoconvocada.

♦ “Marcho por la igualdad de las mujeres en la sociedad y porque Vivimos la violencia todos los días. En los trabajos la mujer siempre gana menos que el hombre, me pasó: Haciendo el mismo trabajo, yo cobraba menos y no le veo sentido”. JIMENA ETCHENIQUE, autoconvocada.

♦ “A mí siempre me pone contenta que mujeres nos juntemos a luchar por nuestros derechos, mujeres y varones. Creo que falta un montón, pero hemos ido avanzando. Es paso de hormiga, granito a granito”. ALICIA PERESSUTTI, defensora del pueblo.

♦ “Creemos que el rol del hombre en esta marcha es acompañar. Venir y acompañar a las mujeres en un reclamo que nos parece legítimo”. LEANDRO Y AGUSTIN, autoconvocados.

“Nos queremos libres y vivas” – Documento por la igualdad de derechos

Durante el acto previo a la marcha, se leyó el documento realizado entre todas las organizaciones que convocaron a la marcha:

“Marchamos y paramos. Porque también en Villa María se violentan nuestros derechos reproductivos. Ratificamos la necesidad de educación sexual para planificación de nuestra familia, anticonceptivos gratuitos y aborto legal para no morir. Porque en nuestras ciudad, la violencia familiar, doméstica y de género se ha incrementado. En 2015 hubo 2.250 denuncias por violencia, 102 exclusiones de los hogares, 18 mujeres reintegradas a sus viviendas y 696 restricciones de acercamiento personal.

Porque exigimos al Estado municipal, provincial y nacional, la articulación de políticas públicas integrales con presupuesto suficiente para el seguimiento y la reinserción socioeconómica de la mujer violentada.

Porque en nuestra ciudad también se invisibiliza el empleo domestico, así como las tareas de cuidados personas, no considerados trabajos por no ser remunerados o por pagarse en cuentagotas, y que son realizados también por mujeres.

Seguimos caminando por la justicia social, por la igualdad de derechos, en repudio al patriarcado y a su modelo opresor. Porque en esta ciudad también ganamos menos que los varones, trabajamos más horas y la precarización hacia nosotras se profundiza. Porque en Villa María se sigue discriminando al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, por lo que exigimos su inserción laboral tanto en el Estado como en las empresas privadas y de la economía social.

Porque en nuestra ciudad se hace imprescindible una estructura adecuada para la atención judicial de las víctimas de violencia. Exigimos una atención diferencial y digna para las denuncias de violencia familiar y de género, para no ser revictimizadas.

Porque en Villa María existe un importante número de mujeres bolivianas, colombianas, peruanas y paraguayas que sufren discriminación, explotación sexual, laboral, de género y de etnia.

Seguimos caminando por la justicia social, por la igualdad de derechos, en repudio al patriarcado y a su modelo opresor. Nos queremos libres, vivas, nos mueve el deseo. Hoy paramos la ciudad, nosotras, las que nunca paramos”.

Las Muchachas Peronistas

Soledad Ferraro (foto) y Mariana Montenegro, referentes de las Muchachas Peronistas en Córdoba, presentarán hoy a esa agrupación en Villa María.

Será desde las 21 en la Sede de la Asociación de Personal de la Universidad Nacional de Villa María (Apuvim), en Corrientes 1386.

“Las mujeres peronistas de toda la ciudad nos organizamos en torno a las banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política”, dijeron en la convocatoria a la presentación.