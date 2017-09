Villa Nueva - Estadísticas del área de Desarrollo Social

Hubo más necesidad de alimentos y menos requerimiento de viviendas

Los datos surgen de las más de tres mil atenciones que tuvo el área en el primer semestre. El 27% solicitó un módulo alimenticio y el 20% un subsidio para pagar impuestos. También creció en un 100% el número de familias que pidieron por el programa Vida Digna

Un informe estadístico de la Secretaría de Desarrollo Social de Villa Nueva correspondiente a las atenciones realizadas de enero a junio de este año revela una cruda realidad sobre las necesidades de los villanovenses.

Los números fríos que dio a conocer la directora de esa área, Vanina Urquiza, indican que en el mencionado período se recibió en la oficina a 3.240 personas.

Del total, el 27% lo hizo para solicitar un módulo alimenticio y viandas especiales, un 20% pidió subsidios para poder pagar intimaciones de luz, agua y gas. A su vez, el 11% de los que golpearon las puertas de la oficina fueron madres solteras en búsqueda de trabajo y el 7% en situación de calle.

También se destaca que el 9% pidió por una vivienda, un 10% por ladrillos y chapas y un 6% fueron changarines y jornaleros sin relación de dependencia que buscaban alquilar sin garante.

En cuanto a los que solicitaron una vivienda, “hablamos de aquel ciudadano que alquila y está en busca de una casa propia y si comparamos con el semestre pasado, la demanda por vivienda en nuestras oficinas bajó 15 puntos”, contó Urquiza.

“En cuanto al porcentaje volcado en módulos alimenticio y viandas especiales, con respecto a la primera etapa de análisis podemos decir que surgió un incremento de 17 puntos y se agregaron las viandas especiales, ya que por razones de enfermedad y nula respuesta de parte de PAMI para sus afiliados, los cuales son adultos mayores, anteriormente no tenían la necesidad de comprar los medicamentos prescriptos y sí podían solventar las diferentes dietas de acuerdo a sus patologías”, apuntó la funcionaria.

“En cuanto a los subsidios por intimación de los servicios como, luz, agua y gas se ve un incremento de nueve puntos con respecto al semestre anterior; cabe destacar que algunas familias tomaron la decisión de compartir la luz con el vecino para poder afrontar el gasto mensual”, describió.

En la situación de las madres solteras en busca de trabajo se observa que “se encuentran viviendo con un familiar que se encarga de la subsistencia de las familias y tiene trabajos esporádicos” y sobre las madres solteras en situación de calle “fueron aquellas que se encontraban usurpando y se les notifica judicialmente el desalojo”.

Análisis

“Hoy nos encontramos con otro perfil de ciudadanos que se acercan a las oficinas de Desarrollo Social. La clase social media, que hace un tiempo podía vivir bien con los ingresos generados por dos miembros de la familia, hoy necesita una ayuda económica para solventar sus necesidades básicas, donde no les falta un plato de comida, pero sí para pagar los impuestos, como así también la demanda escolar diaria”, analizó la responsable del área.

A su vez, aseveró que “la clase social baja que hoy llega a solicitar ayuda económica manifiesta que ha tomado la decisión de no mandar a sus hijos a la escuela o no continúa un tratamiento médico por falta de ingresos, priorizando un plato de comida y que sus hijos trabajen y no continúan el secundario”.

“A esta situación le sumamos aquellos hogares donde dos de sus miembros siempre mantuvieron económicamente a sus familias, hoy trabaja solo un progenitor y el otro, que realizaba changas o trabajos esporádicos como ayuda para el sostén económico, hoy no lo tiene”, puntualizó.

Vida Digna, 100% más

“Con respecto al programa Vida Digna se pudo evidenciar que desde el último censo, que fue del cual se tomaron los datos para informar a cada municipio sobre la cantidad de hogares que no contaban con baño o se veían en la necesidad de una habitación, y así de esta manera establecer un cupo, el número de vecinos con estas necesidades se incrementó en un 100%”, aseguró Urquiza.

“Hoy nos encontramos con una base de datos distinta a la recopilada en aquel censo; se ve tal incremento por el número de familias extendidas que se presentan en nuestra ciudad”, cerró.