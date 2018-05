Impactos y especulaciones en torno al cambiante dólar

Referentes a nivel país – Tras el avance de la moneda extranjera, y ante las dudas que se generan por su futuro más próximo, se comenzó a especular cómo afectará a precios, empresas y trabajadores

El movimiento del dólar, su escalada, los intentos del Banco Central de frenarla, fueron los temas centrales de la agenda económica durante la semana que pasó.

Tras el avance de esta moneda, y ante las dudas que se generan por su futuro, se comenzó a especular el impacto que tendrá sobre precios y empleo.

Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible, Raúl Castellanos, estimó que el precio de las naftas debería estar 20% más caro, a raíz del aumento del dólar y del barril de petróleo. El dirigente explicó que “el encarecimiento es más que importante” y que “los componentes que hacen al costo de producción de los combustibles se han disparado en los últimos meses, tanto el precio del petróleo en dólares como el tipo de cambio en nuestro país”. “En consecuencia, el desfasaje, considerando dólar y petróleo, es importante, ya está arriba del 20%”, advirtió Castellanos.

Por su parte, el sector agropecuario será perjudicado por la disparada del dólar, porque el alza impacta en costos de los insumos y en la energía.

Así lo hizo saber Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, quien reclamó que haya gradualismo ante la suba del dólar que afecta a los insumos que se pagan en esta moneda y dijo que se deben generar “políticas diferenciadas y opciones financieras para amortiguar además el impacto que produce la regulación de las tarifas y el costo energético” por la suba del precio del gasoil.

Recordó que desde la entidad cooperativista que preside trabajan en la realización de un proyecto de ley de “economías regionales para establecer qué políticas diferenciales se deben aplicar a los pequeños y medianos productores y a los que están lejos del puerto”, entre otros.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) también opinó que las medidas dispuestas por el Gobierno ante la escalada del dólar están dirigidas a emitir señales hacia los mercados en detrimento de la actividad productiva. “La suba de tasas al 40% (tasa de referencia) por parte de las autoridades del Banco Central después de una devaluación de un 10% condena a las Pymes a padecer costos desmedidos a la hora de financiarse, condiciones prohibitivas para acceder al crédito productivo y la ruptura de la cadena de pagos”, aseguró Apyme a través de un comunicado.

Por su parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijeron que “el incremento de la tasa de referencia dificulta aún más el acceso a crédito, y por ende, contribuye a desalentar la actividad. Respecto al aumento del dólar, si bien era reclamado por el sector para recuperar competitividad, en un contexto de sobresaltos, la medida no ayuda porque se vuelve impredecible y esporádica. Se necesita un tipo de cambio a este nivel, pero con un mercado previsible”.

En este sentido agregaron: “Es por eso que esperamos que la suba de la tasa de interés tan brusca y pronunciada para contener al dólar sea transitoria. Es preocupante porque no solo encarece los costos financieros de las Pymes, sino que se vuelven a desviar fondos que deberían destinarse a inversión productiva al mercado financiero”.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, criticó el alza de tasas dispuesta por el Banco Central, por considerar que afectará la actividad económica, aunque le adjudicó un carácter transitorio a la medida. “Claro que esto va a afectar, pero creemos que las tasas pueden volver a bajar rápidamente y así encarrilarse de nuevo”, dijo Acevedo.

“No son tasas que puedan soportar ni las Pymes ni tampoco los particulares”, señaló. El dirigente empresarial dijo que la corrida del dólar se debió a una situación financiera, por la salida de capitales especulativos, y alertó que una prolongación del período de tasas altas tendrá “efectos negativos sobre el nivel de actividad”.

Además, el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, dijo que las subas del dólar y las tasas “no son un drama ni significan que estemos yendo a una crisis bruta”, sino que “es necesario equilibrar las distintas variables”. “Lo que es necesario es unificar criterios y equilibrar. No me parece que sea un drama de la Argentina, ni que estemos yendo a una crisis bruta ni mucho menos, me parece que es necesario equilibrar las distintas variables”, dijo Urtubey a FM La Patriada. A su criterio, “la forma de combatir la inflación tiene que ser fortaleciendo la oferta productiva y no al revés. Las tasas de referencia altísimas superiores al 33% no condicen con la actividad productiva porque encarecen el crédito”. Indicó, además, que “había crónicas anunciadas. Las tasas de referencia de la Reserva Federal de los EE.UU. era obvio que iban a subir; todas las políticas de combatir la inflación a partir de las LEBAC tienen fondos especulativos que entran y salen” y provocan “desajuste en la política monetaria”.