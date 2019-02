Impulsan un paro en el inicio de las clases

Se haría los días 6 y 7 de marzo – La Pluricolor manifestó su rechazo a la propuesta salarial

En rechazo a la propuesta salarial, la lista de Unidad Provincial Pluricolor impulsa un paro docente para los días 6 y 7 de marzo próximos, que, de llevarse a cabo, implicaría que no se inicien las clases en el orden nacional y provincial.

La lista de Unidad Provincial Pluricolor, que a nivel local cuenta entre sus referentes jubilados a Leticia Forconi y activos a Roxana Mosquera, hizo conocer su rechazo a la propuesta “construida por el Gobierno y la conducción de la UEPC”, porque es insuficiente para compensar lo perdido en 2018 y profundizará la pérdida del poder adquisitivo en 2019.

Entre otros motivos de su rechazo mencionó que “aleja el salario docente de un umbral de dignidad y lo posiciona por debajo de la línea de pobreza, no menciona el incumplimiento del blanqueo de la cuarta cuota del material didáctico, se incorporan sumas fijas no remunerativas y no bonificables, sin blanqueo, profundizando así el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones”.

Además, funda su rechazo en que la propuesta “agudiza las distorsiones escalafonarias y promueve el achatamiento, no considera la pérdida de FONID ante la ausencia de la paritaria nacional, vuelve a condicionar la actualización automática con un gatillo atado a la recaudación, y no dispone de la totalidad de los fondos presupuestados por la provincia para el pago del salario docente”.

A cambio, los integrantes de la Pluricolor proponen que el salario inicial para una maestra de grado sea de 27 mil pesos y para las 30 horas cátedra de 32 mil pesos, más una cláusula gatillo sin condicionamientos, lo que equivaldría a que ningún docente activo o jubilado esté por debajo de la línea de pobreza. También contemplan la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la derogación de la Ley 10.333 para que vuelva el 82% móvil a los haberes previsionales, más el cese de los descuentos y la restitución por los días de paro.

Plan de acción

A raíz de su descontento con la propuesta salarial, la Pluricolor ha diseñado un plan de acción que dispone que no se inicien las clases. Para eso, impulsa en CTERA un paro nacional activo el 6 y 7 de marzo, en el que se incorporen todas las reivindicaciones provinciales como consignas.

También propone convocar a los docentes a difundir sus reclamos en cada comunidad educativa, denunciando las pésimas condiciones edilicias y la precarización laboral en la que se encuentran; resolver medidas de acción que contemplen clases públicas, asambleas zonales y acciones a contraturno, entre otras, además de convocar a una nueva asamblea de delegados escolares y a la asamblea provincial para evaluar la continuidad de un plan de lucha o una nueva propuesta salarial superadora.