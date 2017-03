Informe de Subsecretaría del Gobierno de Macri beneficia a Eduardo Accastello

La Nación avaló lo actuado por la gestión anterior en torno al programa de viviendas Techo Digno, y la presentación judicial del exintendente no se hizo esperar

Agustín Baldo, un licenciado que se desempeña como director en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, firmó el 15 de febrero último la Resolución 296/17 en respuesta a un pedido del intendente de Villa María, Martín Gill, que terminó beneficiando a quien fue su antecesor en el Sillón de Viñas, Eduardo Accastello.

Lo que Gill solicitaba es extender el plazo para la realización de obras del plan de viviendas Vida Digna, y lo que Baldo respondió en su nota es lo siguiente: “Por indicación de la superioridad, visto el convenio particular Nº 87/2011 entre la Municipalidad de Villa María y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente del ex-Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y con relación al pedido de ampliación de plazos de obra presentado por la Municipalidad de Villa María de fecha 20 de octubre de 2016, se informa que:

-Se ha verificado que el comienzo de obra de agosto de 2011 y el avance físico acumulado al 30/04/16 coinciden con lo declarado ante esta Secretaría.

-Con respecto al plazo estimado de finalización de obras de 15 meses (a marzo 2018), no surgen objeciones que formular.

Por todo lo expuesto, se da conformidad a la solicitud presentada.

De esta manera, la cartera de Interior y Obras Públicas del Gobierno nacional de Cambiemos habilitó a la Municipalidad a seguir con la obra, lo que le permitió al intendente Gill realizar anuncios al respecto el miércoles último, en el marco de su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.

Accastello estaba presente, hizo una serie de averiguaciones y confirmó que su gestión en torno al citado programa habitacional había recibido el visto bueno de la administación nacional (de otra manera, no se habilitaría la nueva etapa del mismo), con lo que rápidamente instruyó a su asesor letrado, Gustavo Franco, para que presentara un escrito solicitando el archivo de la denuncia que habían realizado en su contra el extribuno José Naselli, el abogado Manuel Sosa y otros integrantes de la Asamblea Contra la Corrupción, por el presunto faltante de nueve millones de pesos que habían sido enviados por la Nación, correspondientes a dicho programa.

El fiscal

El fiscal René Bossio, que investiga el caso surgido de esa denuncia, confirmó en la tarde de ayer a un periodista de EL DIARIO que el escrito había ingresado en horas de la mañana en su Fiscalía y que fue recibido por su secretario Juan Aguilar.

El funcionario judicial solamente dijo que “tiene relación con una de las causas que llevo adelante, fue presentado por el abogado Franco y lleva la firma suya y del exintendente”, pero no quiso adelantar nada más en torno al tema, en virtud de que aún no había tomado contacto con esas nuevas fojas del expediente. “Además, hay gente pública involucrada y hay que ser muy cauto”, remarcó.

El abogado

El abogado Franco, por su parte, atendió el llamado de este medio para confirmar la presentación y ofrecer algunas consideraciones de carácter político: “La importancia que le damos a esta notificación del Gobierno nacional a la Municipalidad local parte de que es una prueba objetiva, que nosotros no pedimos, que la emite el Gobierno de Cambiemos, auditando una gestión de signo contrario. Y no encontró una sola objeción. La rendición de cuentas ha sido correcta. No faltó dinero. Fue una burda mentira con intencionalidad política”, expresó, entre otros conceptos. Cuando se le preguntó por el contenido de la nota de cuatro folios agregada al expediente, leyó, entre otros, los siguientes párrafos…

El escrito

“Tal como le consta fehacientemente al señor fiscal de Instrucción, una de las permanentes y reiteradas denuncias mediáticas (de carácter netamente político) formuladas por opositores que habitualmente se disimulan en fundaciones, asociaciones o asambleas a las que tildan de ‘populares’ (Naselli, Sosa, Faura, etcétera) estuvo relacionada con las obras o proyecto denominado Techo Digno… El Gobierno nacional audita en forma permanente los programas que tiene en ejecución en las distintas provincias para verificar la correcta utilización de los fondos que envía para cada programa… Si la Provincia o Municipio que recibió los fondos no rinde fondos o existen inconsistencias en la rendición de gastos que se efectúen, la Nación paraliza los envíos de nuevos recursos…

Días atrás, y como consecuencia de la auditoría realizada por el Gobierno nacional durante el año 2016 de la obra de las 250 viviendas bajo el programa de viviendas Techo Digno en Villa María, Córdoba, se emitió la Resolución Nº 296/17 del 15 de febrero de 2017… de la cual se desprende, tal como el compareciente lo viene sosteniendo, que los fondos no desaparecieron, que los fondos permanecieron en las cuentas auditadas por Nación, que los fondos tuvieron la correcta aplicación…”.

Tras esas y otras afirmaciones, se solicita al fiscal el archivo de las actuaciones.

Gustavo Franco, asesor letrado del exintendente Accastello