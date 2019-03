Inician CAFU y Amistad e inauguración en AFUCO

Fútbol Comercial

Hoy se pondrá en marcha la temporada 2019 del fútbol comercial que se desarrolla en la ciudad con la disputa de la primera fecha del Torneo Apertura del Fútbol Amistad y del “12mo. torneo” de CAFU.

Con 29 equipos, distribuidos en dos categorías (Senior y Súper) según la edad, esta tarde Amistad dejará inaugurado el certamen “90º Aniversario IPET 49 – Escuela de Trabajo”, entidad dueña del predio donde se desarrolla el campeonato.

Los respectivos encuentros de la primera fecha son los siguientes:

Supersenior: desde las 14: D. Marta/ Calufa/Mec. López vs. Springfield F5/Martínez Elec.; Chacarita Sandra Cagliero vs. Agro Villa Nueva; Ferretería Sarmiento vs. Los de Siempre; C. San Agustín/F. Domenino vs. Pastas Abuela Rina; Ponte Vecchio vs. Catanese & Kern Odont.; y Rojos Soft vs. M. El Kata.

Senior: a las 15.30: M. Aconcagua vs. JB Alisados/Quartino/F. Rodríguez Elect.; Sano Sin Gluten vs. Los Infieles; NyN Electricidad vs. VZ Carpintería; Barrionuevo Julio vs. La Calera/La Selecta/La Agustina; El Fortín vs. K. Tentaciones; y Cerrajería La Rejana vs. Lunettes/Copeto. A partir de las 16.45: Playosa SC vs. Elvio Destéfanis Metales y Villa Nueva Crece vs. Trans Bus/Sportivo Fulbito.

CAFU

El certamen que se realiza en el predio ubicado a la par de la ruta 9 (salida a Tío Pujio) comenzará a jugar hoy su sexta temporada, que contará con la participación de 52 equipos en sus tres categorías: Junior A y B y Mayores. Todos los cotejos de la primera fecha son los siguientes:

Cancha 1: Hay Equipo – Maybet (14); Rectific. VM/Log. Interprovincial – Los 60 (15.15); Sitsa/Zalazar – SerGuz Ting. (16.30) y Los Míster – Los Chicos de la Esquina (17.45).

Cancha 2: Borsero Prop. – G. Celada/By Alstok/Arenas Soria (14); Sánchez Abert. – Hacemos lo que tu marido no hace (15.15); y Malvinas Arg. – Berti Neg. Inmob./Const. M&C (16.30).

Cancha 3: Grupo Fonte – Sp. Las Acacias (14); Los Amigos – Los Pibes del Loquero (15.15); y Aut. Chelo – Alm. Los Nietos/R. La Chacha (16.30).

Cancha 4: Mov. Suelo Roganti – El Negro del Café (14); Est. Balcarce – Súper Las Cuatro (15.15); y Mueb. Gab. Sillas – Sp. La Playosa (16.30).

Cancha 5: NP El Equipo – Innovatech GNC (14); K. Rock/King Tatoo – La Calera (15.15); y Pedrolga – Dep. Nic. Avellaneda (16.30).

Cancha 6: Ameghino FC – C. Ñáñez (14); El Pana – Suburbio (15.15) y CA Las Palmas – General Paz Jr. (16.30).

Cancha 7: Los Pibes del Belgrano – Los Panteras (14); Betina Ind. – Al Toque di Pompei/El Botta (15.15); y Dúo Indumentaria – Argenib/C. Cagliero (16.30).

Cancha 8: Malvinas Arg. Jr – Panad. Parque Norte (14); La Tranquera/Piratas – Equipo del Pancho/Hijos de Marucco (15.15) y Ting. SerGuz/El VC – Villa NM (16.30).

AFUCO inaugura su predio

Por otra parte, sin actividad oficial (el campeonato comienza el próximo sábado), después del mediodía de hoy AFUCO vivirá un momento histórico cuando inaugure su propio predio deportivo, ubicado a la par de la ruta 9, salida a Ballesteros (a la altura del kilómetro 550, pasando el portón de ingreso del Parque Industrial).

Dicho espacio, que siempre fue un sueño de los directivos de la entidad señera del fútbol comercial, abrirá hoy a las 13 sus puertas para que lo puedan disfrutar todos los protagonistas con un acto inaugural en la cual serán presentados en sociedad las canchas, vestuarios y demás obras que se realizaron en los últimos dos años.