Inspeccionaron el campo donde murió un trabajador rural

IDIAZABAL – Detectaron empleados en negro y deficiencias en materia de seguridad e higiene

El fallecimiento de Javier Peralta (39) en un campo de Idiazábal alertó al gremio de los trabajadores rurales. Además de acompañar y asesorar a la viuda, decidieron inspeccionar el campo donde se produjo el siniestro

Javier Peralta era un trabajador rural que vivía en el campo junto a su mujer y a los cuatro hijos pequeños.

Días atrás, mientras estaba trabajando con una horquilla en un mixer, fue aplastado por un rolo que lo llevó a estar internado 16 días en la Terapia Intensiva del Hospital Pasteur, donde finalmente falleció.

“Es muy doloroso cuando pasan estas cosas”, planteó Jerónimo Pérez, delegado regional de UATRE Villa María. “Estamos en contacto con la viuda, acompañándola y asesorándola”, indicó, al referirse a la mujer que quedó sola con cuatro hijos, el menor de ellos de apenas 3 meses de vida.

Hasta el momento, no hay constancia de la registración del trabajador fallecido, por lo que desde el gremio pidieron que lleven los contratos y toda la documentación a la audiencia que se realizará en los próximos días en la sede de Villa María del Ministerio de Trabajo.

Inspección

“Decidimos ir a ver cuáles eran las condiciones de trabajo en el lugar donde pasó el accidente”, dijo.

Así fue que ayer a la tarde, Pérez junto al subdelegado Ramón Contreras llegaron al lugar acompañados por directivos del Renatre Río Cuarto, el inspector Jorge Maldonado del Ministerio de Trabajo de la Provincia y técnicos del CYMAT (Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo), que depende del mismo ministerio.

Los recibieron los tamberos, por lo que aún no está claro si los responsables son ellos, el dueño de la tierra o los inquilinos, si hubiera. Todos esos datos se esclarecerán en la audiencia.

Igual, del relevamiento surgieron “varias irregularidades”, apuntó Pérez.

Una de ellas es “que había tres trabajadores en negro, por lo que además de las multas que corresponden intimamos a que los registren”, agregó.

El CYMAT, por su parte, hizo un relevamiento de las condiciones de seguridad e higiene “y detectaron varias cosas, como deficiencias en conexiones eléctricas”, dijo.

Además, en muchos casos se da que “las viviendas tienen más de 100 años y no tienen mantenimiento, lo que hace que sea imposible para una familia vivir dignamente”.

Sobre el trabajo indigno en Corral de Bustos

La delegación Villa María de la UATRE abarca una amplia región en la provincia de Córdoba, inclusive, Corral de Bustos, donde se conoció un caso que motivó la atención del país.

Se trata de un trabajador que, junto a su hermano, “escapó” del campo donde estaban trabajando por no tener las mínimas condiciones de vida, a tal punto que no contaban con agua para tomar en estas calurosas jornadas estivales.

“El secretario de UATRE Corral de Bustos, que pertenece a nuestra delegación, fue al hospital donde está internado el hombre por un cuadro de deshidratación”, expresó Jerónimo Pérez.

“Fuimos por solidaridad con los trabajadores de la construcción que sufrieron esa situación. En el Hospital le dieron un lugar al hermano del trabajador internado, por lo que están contenidos”, informó.

Por otra parte, aclaró que eran obreros de la construcción que estaban erigiendo un galpón en ese campo sin servicios ni instalaciones.

“A nosotros no nos importa que no sean rurales, son trabajadores y por eso nos pusimos a disposición de ellos y de sus familias”, indicó Pérez.

En el campo en cuestión, las funcionarias del Renatre hicieron una inspección y no detectaron otros empleados. “Están haciendo una empresa y por eso estaban en obra. Deberían haber previsto las condiciones para los que iban a levantar el galpón, pero no lo hicieron. En el lugar, no hay trabajo rural porque el campo no está ocupado”, concluyó el dirigente gremial.