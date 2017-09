OLIVA - Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Emilio Vidal Abal"

Intento de desalojo en la Villa 14

Trabajadores acusan a la directora por abuso de autoridad y más

Unidad Asistencial Nº 14, la Villa 14, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Emilio Vidal Abal” (HEVA) de Oliva. En las primeras horas de ayer se sucedió un particular intento de desalojo “compulsivo”.

Así lo denunciaron trabajadores y dirigentes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). “A las 8 de la mañana una agente ingresó a la Villa queriendo trasladar a los pacientes, con bolsas de consorcio para cargar sus pertenencias. Les dijeron que se iban a un hogar… Venía a buscar los pacientes del hogar, cuando ya no había hogar acá. No había notificación de la directora. Nada”, apuntaron todavía conmocionadas a las cámaras de Kayros y al Canal 3 de Oliva.

“Llamamos al psiquiatra para saber de la situación, pero éste no sabía de traslado alguno”, dijeron.

También indicaron que “aquí hay abuso de poder, porque envía a una compañera a confrontar con otros trabajadores, de sacar a los pacientes sin tratamiento y sin asistencia. No pueden sacar así a los internos. Ante esta disposición, los pacientes que habían desayunado tranquilos comenzaron a ponerse nerviosos, porque estaban tomando sus pertenencias, sus ropas. Esto no fue una mudanza, fue un desalojo. El hogar había sido absorbido por la Villa 14; las pacientes no habían sido avisadas y solo tratadas por un trabajador social. No había aviso más que a Enfermería”.

“La Policía se habría hecho presente convocada por la Dirección. A los pacientes hay que prepararlos para cada mudanza, y no fue así. Una paciente fue trasladada cuatro veces en un mes”, dijeron.

“Este cambio, anunciado…”, intentó decir una de las internas afectada, en tanto que otra, al ver cargar en una bolsa sus pertenencias, manifestó que se iría caminando.

“No da para más”

Jorge Benítez, delegado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) Oliva, se manifestó “mal por esta situación”. Se quejó: “Que la directora exponga a un compañero de trabajo a enfrentarse a otro compañero, es de no creer. Esto lo tiene que ver el ministro. No da para más la infamia de esta mujer que todos los día crea estas situaciones”.

“Lo peor es que castigamos a los pacientes. Hay 600 internos y un solo psiquiatra, pero la directora se da el gusto de llamar a la Policía para imponer una orden sin ningún fundamento ni lógica”, agregó.

Comunicado

El SEP Delegación Zonal Oliva y la plana mayor a nivel provincial, dieron a conocer sendos comunicados donde denuncian y manifiestan su “indignación con la Dirección del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal y al séquito de obsecuentes que tiene. No se dan cuenta que nos enfrenta entre trabajadores”.

“Las diferencias siempre deben existir para poder acordar en una gran mesa de diálogo con todos los trabajadores”, acota el comunicado, en tanto expresa: “Denunciamos públicamente a quien asesora generando conflictos en todas las áreas del hospital, quien dice que son muy poquitos los que no están de acuerdo con las políticas de esta Dirección y que la gran mayoría aprueba. Lo que no dice es el maltrato, doble discurso, perversidad, seducción, la cantidad de compañeros con carpetas médicas, por las políticas que genera la directora y fue quien asesoró para que viniera la Policía hoy, es la licenciada Sirley Gómez conocida como Coty”.

“Párrafo aparte para la doctora Laura Jenefes, quien cobra 30 días de guardias pasivas sin trabajar y a los compañeros que trabajan no les informa los adicionales (tareas nocturnas, semana no calendario)”, añadieron en el texto remitido por Raúl Benítez, secretario Adjunto del Interior del SEP.

En el mismo sentido, los dirigentes gremiales recordaron que el pasado 17 de agosto presentaron notas “para frenar el acoso laboral y el abuso de autoridad”.

“El SEP denuncia la conducta de la responsable del HEVA, doctora Sandra Cecilia Baggini en relación a los empleados de su dependencia”, apunta.