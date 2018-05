IPET 322: “No desconocemos la problemática de la droga”

Villa Nueva – Adicciones

La directora de la institución se refirió a la denuncia que hizo un vecino sobre alumnos en situación de consumo a metros del establecimiento. Aseguró que ella misma ha corrido a jóvenes de ese lugar, pero que no pertenecen a la institución

El peluquero Carlos Gutiérrez, vecino villanovense que vive enfrente del IPET 322 “Manuel Belgrano”, en la esquina de Lima y Rivadavia, denunció días atrás que hay alumnos de la institución que, literalmente, se drogan en la vereda, particularmente en el frente a su casa.

En declaraciones a EL DIARIO, había señalado que la situación se arrastra desde hace años, pero que ahora se vio obligado a acudir a los directivos de la escuela para pedirles que tomen cartas en el asunto, y a solicitar que se ataque a la problemática de fondo, incluso ofreciéndose a trabajar en conjunto.

Ahora, la directora de la institución, Nancy Medina, respondió a las acusaciones. “Sabemos que hay chicos con problemas de adicciones, y en eso estamos trabajando”, reconoció en primera instancia, pero criticó al considerar: “Entendemos lo que le sucedió a Carlos, no debe ser nada lindo, pero me parece que está poniendo el reclamo en un lugar donde no va a causar el efecto que todos queremos, que es ayudar a los chicos”.

“No desconocemos la problemática de la droga. En nuestra escuela también se vive la situación”, confesó la directora, pero agregó que “él muy seguro dice que son alumnos del IPET 322, pero habría que ver porque en esa esquina muchas veces yo personalmente he sacado a chicos que estaban haciendo eso, pero que no eran de la escuela, sino que o vienen de otras como el Cencar o que no están escolarizados”.

También aseguró nunca haberse topado con alumnos del IPET 322 en situación concreta de consumo ni en la escuela ni en los alrededores. “El a nosotros no nos identificó a los chicos con nombre y apellido, pero está seguro de que son de acá, nosotros no”, remarcó.

La autoridad escolar dijo que “somos cuidadosos de la intimidad de las familias y de los propios chicos y él nos terminó exponiendo”, cuestionó al expresidente del Rotary Club de Villa Nueva porque “uno a veces no alcanza a dimensionar a quienes lastima, porque nosotros somos casi 700 en la escuela y no todos los chicos son drogadictos o todas las familias son abandónicas”.

Finalmente, sobre el posteo que hizo el vecino en sus redes sociales mostrando la situación con la que se encontró en la puerta de su casa, opinó: “Hay fotos, que efectivamente podría ser cocaína, como él asegura. Pero yo no me drogo ni vendo droga, entonces no la conozco, no puedo asegurar si eso es cocaína”.

“Pedimos ayuda”

“Como escuela sabemos de la realidad y tenemos alumnos que han sido alcanzados por ese flajelo y lo que hacemos es abordarlo desde donde podemos”, comentó y dio detalles del trabajo que realizan sobre la problemática dentro de las aulas.

“Primero desde la prevención. Desde el año pasado trabajamos con el Consejo de Prevención de Adicciones que encabeza en doctor Gauna y dictan talleres una vez a la semana. Además, por ejemplo, a fines de mes tenemos una capacitación al respecto para los docentes. Tenemos diálogo permanente con los chicos, hablamos con las familias, nos ha pasado de que no saben o no quieren verlo. Hacemos lo que nos corresponde”.

También aseveró que “hay un par de alumnos nuestros que han entrado en proceso de recuperación” y reconoció que “como no somos especialistas en el tema, recurrimos a la gente que sabe de esto”.

