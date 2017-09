Rugby

Jockey Club cayó ante Urú Curé

Los Hípicos cayeron en la zona reordenamiento y deberá jugar por el séptimo puesto el próximo fin de semana. En 2018 jugará el Torneo del Interior A o B, según el resultado del fin de semana venidero

Jockey Club de esta ciudad perdió ayer en Río Cuarto ante Urú Curé, al disputarse las semifinales de los cruces correspondientes al reordenamiento del quinto al octavo lugar, del Torneo Guillermo “Michi” Pispieiro de la Unión Cordobesa de Rugby.

Ayer también se definieron los cruces para definir los finalistas, donde Tala y La Tablada definirán el campeón 2017. Ambos equipos clasificaron además al Campeonato Nacional de Clubes “A” 2018.

Los resultados registrados fueron los siguientes: La Tablada venció por 27 a 22 a Palermo Bajo y Tala RC venció a Córdoba Athletic por 27 a 12.

En el grupo de reordenamiento del 5to. al 8vo. puesto, Urú Curé venció por 25 a 7 a Jockey de Villa María y Universitario derrotó a Jockey de Córdoba por 42 a 22-

De esta manera las plazas de los equipos cordobeses para los torneos de 2018 organizados por la Unión Argentina de Rugby, tendrán esta distribución:

Nacional de Clubes A: Lo jugarán La Tablada y Tala RC.

Nacional de Clubes B: habrá tres equipos: Palermo Bajo, Córdoba Athletic y tercero saldrá del ganador del partido entre Urú Curé-Universitario, que se jugarán el próximo fin de semana en Río Cuarto.

Torneo del Interior A: el perdedor de Urú Curé-Universitario y el ganador de Jockey Club Córdoba-Jockey Club Villa María (se jugará el próximo fin de semana en la capital provincial)

Torneo del Interior B: el perdedor de Jockey Club Córdoba-Jockey Club Villa María y San Martín, por haber ganado media plaza en el Súper 6 y la otra media plaza en el Torneo Integración.

Torneo de la Región Centro 2017: los seis primeros del torneo cordobés jugarán el certamen donde estarán, también, los seis mejores del Torneo del Litoral. Los clasificados son: La Tablada, Tala RC, Palermo Bajo, Córdoba Athletic, Urú Curé y Universitario.

La próxima fecha

La última fecha del calendario de la Unión Cordobesa, que se jugará el próximo sábado tendrá este programa de partidos:

Final: Tala RC vs. La Tablada,

Tercer puesto: Córdoba Athletic vs. Palermo Bajo.

Quinto puesto: Urú Curé vs. Universitario.

Séptimo puesto: Jockey de Villa María vs. Jockey de Córdoba.

Ganó Urú Curé

El equipo de Urú Curé repitió la victoria conseguida hace dos semanas, y derrotó a Jockey de Villa María por 25 a 7.

Esta fue la síntesis

Urú Curé: Flores, Acosta y Palacios; Galetto y López Vairoletti; Grippo, Oberti y Casado; Pezzutti y Juré; Fernández, Pispieiro, Sansot, Lanzarini y Semmartin. Entrenadores: Ghiglione-Becerra-Oviedo-Guerrieri- Fauez.

También ingresaron: Catalano, Abrile, Lagos y Otero.

Jockey Club: Garrido, Forneris y Demaría; Fruttero y Fernando Boaglio; Mignola, Garrido y Gaveglio; Paladino y Cita; Ballarino, F. Sandoval, Colusso, Joaquín Mabel Bono y Facundo Boaglio (c). Entrenador: Alejandro Moreno.

También ingresaron: Moreno, Ramírez, Timolschuk, Rossa, Rodríguez, Vico, Brondello, y L. Sandoval.

Tantos: 3m penal de Semmartin (UC), 5m gol de Semmartin por try de Casado (UC), 19m gol de Boaglio por try de Mignola JC), 30m gol de Semmartin por try de Acosta (UC). Parcial: Urú Curé 17 – Jockey 7.

ST: 25m penal de Semmartin (UC), 30m try de Sansot (UC).

Jugado en: Soles del Oeste.

Arbitro: J. Gómez.