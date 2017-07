Jockey Club y San Martín juegan en casa

Los dos equipos villamarienses serán locales esta tarde, en una nueva fecha del Torneo Oficial de la Unión Cordobesa. Los hípicos reciben al campeón Tala RC por el Súper 8, mientras que San Martín lo hará ante Alta Gracia Rugby, por el Súper 6

Luego del tradicional receso por las vacaciones invernales, regresa la actividad al Torneo Oficial Guillermo “Michi” Pispieiro, de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR), cuya programación tendrá dos encuentros a disputarse en esta ciudad.

Jockey Club recibirá a Tala, en el marco del Súper 8 o Zona Campeonato, mientras que San Martín será local ante Alta Gracia Rugby por el Súper 6 o Zona Permanencia.

La fecha puede ser determinante para sostener las aspiraciones de varios equipos o de complicar a aquellos que están más atrás en las posiciones.

El Súper 8 tendrá sus cuatro partidos programados para las 16, donde el puntero La Tablada recibirá a Universitario, Urú Curé será local ante Córdoba Athletic y Palermo Bajo enfrentará al Jockey de Córdoba.

En Villa María, Jockey Club se medirá ante Tala RC, flamante finalista del Nacional de Clubes.

Los hípicos, que han sufrido varias bajas por lesión a lo largo de esta temporada, tendrá en su quince inicial a Forneris, Romero y Demaría; Futtero y Fernando Boaglio; Catena, Gaveglio y Garrido; Mana y Ferreyra; Rodríguez, F. Sandoval, Joaquín Mabel Bono, Facundo Boaglio y Vico.

“Tenemos muchos lesionados. Tengo el ciento por ciento de confianza en los chicos que van a aportar sus capacidades para entrar en la cancha”, le contó a EL DIARIO el entrenador Alejandro Moreno. “Estos son aprendizajes en procesos a largo plazo, aprendizajes que uno lleva y le van poniendo forma a las cosas. Con el tiempo formaremos más jugadores por puestos. Estoy tranquilo. Tengo la consciencia tranquila que hago todo lo que tengo y puedo para que todos los jugadores puedan crecer. Estoy agradecido a los dirigentes que me dan la oportunidad de poder realizar este proceso en el Jockey”, agregó Moreno.

Este es el programa completo con sus respectivos árbitros: La Tablada vs. Universitario (Eugenio Morra), Urú Curé Rugby Club vs. Córdoba Athletic Club (Juan Manuel Gómez), Jockey Villa María vs. Tala RC (Martín Pettina) y Palermo Bajo vs. Jockey Córdoba (Gustavo Reartes).

Las posiciones son las siguientes: 1) La Tablada 12, 2) Palermo Bajo, Córdoba Athletic y Tala RC 9, 5) Urú Curé 6, 6) Jockey Córdoba 5, 7) Universitario 4 y 8) Jockey Villa María 1.

Sanmar también en casa

También esta tarde se jugará la cuarta fecha del Súper 6 o Torneo Permanencia, donde San Martín recibirá a Alta Gracia Rugby, desde las 16.

Dos de los partidos comenzarán a las 16 y el restante a las 16.30 y el programa completo es el siguiente:

A las 16: San Martín Rugby Club vs. Alta Gracia Rugby Club (J. Flores) y Universidad Católica de Córdoba vs. Carlos Paz Rugby (R. Vernocchi)

A las 16:30: Córdoba Rugby Club vs. Aero Club Río Cuarto (J. M. Lopez)

Oficial de Ascenso

Se jugará mañana la quinta fecha de la tercera rueda del Oficial de Ascenso, donde Universidad Nacional de Villa María visitará a Universidad Nacional de Córdoba, desde las 14.15 en Intermedia y desde las 16 en Primera.

San Martín, que tuvo un irregular rendimiento en la fase clasificatoria, acumula tres triunfos consecutivos en este Súper 6, que dará al ganador media plaza para el Torneo del Interior B.

El entrenador tricolor definió en el entrenamiento del pasado jueves los titulares para enfrentar a Alta Gracia, que serán los siguientes: Cometto, Ferreyra y Mana; Barrera y Pascualli; Furlán, Beletti y Vázquez; Spencer y Martínez; Eduardo Gómez, Agustín Ludueña, Gastón Bruno, Lautaro Oliveros y Luciano Matéllica.

Juveniles

Jockey de esta ciudad visitará a La Tablada, desde las 15; mientras que a las 14 San Martín Rugby Club recibirá a Carlos Paz Rugby, en dos de los encuentros programados, por la 11ª fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Menores de 19 años.

En tanto, por el torneo del Bloque Juvenil, por la 13ª fecha de la Zona Campeonato, Jockey visitará a La Tablada desde las 12 en M-14 y M-16 y a las 13.30 en M-15 y M-17.

San Martín, en tanto, será local ante Carlos Paz Rugby desde las 11.30 en M-15 y M-16 y desde las 12.45 en M-14 y M-17.