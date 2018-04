Jockey en Paraná y San Martín por un sueño

Rugby

Se juega la última fecha de la fase clasificatoria. Los Tricolores reciben a los uruguayos de Trébol de Paysandú, mientras que los Hípicos visitan a Tilcara

Concluye la fase clasificatoria en el Torneo del Interior “B” y al igual que la fecha anterior, San Martín será local y Jockey jugará de visitante.

Los Tricolores, por la Zona a del torneo de la Unión Argentina de Rugby, recibirán al puntero e invicto de la Zona 1, Trébol RC de Paysandú (Uruguay), en tanto que Jockey de esta ciudad, que lidera la Zona 2, jugará en Paraná ante Tilcara de la capital entrerriana.

La realidad de uno y otro equipo villamariense demuestra que llegan a esta última fecha con distintas realidades. Mientras el Jockey arriba con la clasificación y con el primer puesto asegurado, de cara a los playoffs, San Martín llega con chances matemáticas de clasificar, aunque deberá ganar con punto bonus y esperar una mano de Roca RC, que tiene que ganarle a Universitario de Mar del Plata.

Tricolores, en casa

San Martín jugará de local desde las 15.30, con la premisa de ganar y esperar una ayuda ajena, pero fundamentalmente para cerrar esta fase clasificatoria con otra imagen, luego de las intermitencias mostradas en las últimas fechas.

Trébol suma 20 unidades, tras 5 fechas jugadas, con 4 triunfos y 1 empate, seguido por Universitario de Mar del Plata con 12 (2 triunfos, 2 empates y una derrota), San Martín con 8 (1 victoria, 1 empate y 3 caídas), y Roca RC con 5 (1 triunfo y 4 traspiés).

Pese a las tres derrotas, los villamarienses mantienen chances de clasificación y por eso “se juegan todas las fichas” a ir por todo.

“Es una lástima que por errores propios y por intermitencias durante el campeonato, a lo largo de los partidos, hoy llegamos a este último encuentro con chances limitadas de clasificar. Hay posibilidades matemáticas de lograrlo, si bien hay que ganar con bonus y esperar un resultado, pero las chances están. Por ende al partido lo encaramos con lo mejor que tenemos para este fin de semana, sí cuidando a un par de jugadores. El próximo fin de semana, cuando comencemos el Torneo Oficial jugando en Córdoba ante Athletic, lo queremos ir a jugar con todas las buenas expectativas, por lo que cuidaremos algunos jugadores para no correr riesgos, pero lo mejor que tenemos en el plantel disponible lo vamos a poner el sábado (por hoy), de nuevo”, le dijo a EL DIARIO el entrenador Fernando Maidana.

La formación titular para hoy será la siguiente: Gastón Cometto, Emiliano Ferreyra y Agustín Mana; Matías Alaniz y Alexis Barrera; Roberto Vázquez, Sebastián Furlán y Kevin Díaz; Ayrton Romagnoli y Bruno Accastello; Lautaro Oliveros, Mainque Peralta, Juan Cruz Muñoz, Luciano Matéllica y Agustín Ludueña. DT: Fernando Maidana.

Los suplentes anunciados serán: Marcos Magallanes, Alexis Tymoschuk, Ramiro Loeffel, Maximiliano Ortalda, Felipe Bollo, Javier Spencer, Facundo Piqueras y Agustín Achaval.

Su rival de hoy, Trébol de Paysandú, llegó en la jornada de ayer a esta ciudad y quedó concentrado en un hotel céntrico. Por la tarde, trabajó en la cancha del San Martín RC y los titulares para esta tarde serán Julián Correa, Joaquín Rombys Aguzzi y Emilio Galeano; Sidney Andrei Werner Viera y Juan Pedro Zerbino Rachetti; Alvaro Verocai Margall, Martín Vásquez Varela Campos y Sebastián Samudio Benítez; Sebastián Cuello y Diego Pereira; Santiago Silva, Luis Estévez Gómez, Francisco Beceiro Lancieri, Federico García Pintos y Juan Ignacio Armas Zeni.

En el banco estarán Eduardo Gómez Dutra, Manuel Castellano Garrido, Timothy Oly Riley Gervaz, Diego Schoreder Castagno, Rodrigo Placeres y Francisco Santini Caballero.

Hípicos, en Paraná

Jockey Club será nuevamente visitante, cuando juegue desde las 15.30 ante Tilcara de Paraná, con la tranquilidad de ya estar en cuartos de final, pero buscando cerrar invicto esta fase del torneo.

Jockey de esta ciudad suma 23 puntos (5 triunfos), Santiago Lawn Tennis de Santiago del Estero 15 (3 victorias y 2 derrotas), Tilcara de Paraná 8 (ganó 2 y perdió 3) y Aranduroga de Corrientes 1 (acumula 5 caídas).

Con estos números, Jockey se aseguró tempranamente un lugar en los cuartos de final y llega a este último partido de la fase regular con el primer puesto de su zona asegurado, aunque intentará terminar invicto y como el mejor primero de la fase.

“Estamos bien. Estamos muy contentos, vamos a jugar el último partido ya clasificados y ellos sin chances. Trabajamos mucho desde lo motivacional, para que no sea un partido más, para que cada vez que entramos a la cancha se haga lo que estamos trabajando. Estamos también pensando para el Torneo Oficial de Córdoba, por lo tanto tendremos varias bajas para este partido. Primero porque cuidaremos los que tienen amarilla; segundo, para proteger a los que están golpeados y a los que les falta un poco para estar a pleno los vamos a cuidar. Están los que tienen que trabajar y, por lo tanto, no pueden viajar. Se agrega que esta semana se ha sumado un problema de salud, un virus que sufrieron varios chicos del club, el 80% del plantel. Algunos no se han recuperado y no viajarán. Lo mismo llevamos un equipo competitivo, porque tenemos más de 30 integrantes que están entrenados para jugar”, le dijo a EL DIARIO el head coach Sebastián Dominici

El Verde villamariense tendrá estos quince titulares para hoy: Luis Brogger, Matías Ferreyra, Alejandro Figueroa, Martín Betucci y Nicolás Rodríguez, Maximiliano Gerbino, Cristian Mignola y Federico Gaveglio, Gaspar Mana y Felipe Ballarino, Fernando Colusso, Fabián Sandoval, Facundo Boaglio (capitán), Alexis Pérez y Pedro Brondello. DT: Sebastián Dominici.

Los suplentes serán: Santiago Garrido, Joaquín Seco, Santiago Tymoschuk, Nicanor Rossa, Francisco Garrido, Joaquín Mabel Bono, Joaquín Geremías y Tomás Vilamajo.

Por su parte, Tilcara, para recibir a Jockey tendrá estos titulares: Mariano Carrere, Gabriel Marchetta y Valentín Svemmer; Ezequiel Zandomeni y Fermín Caminos; Germán Savio, Francisco Cian y Emiliano Pelletti; Alvaro Arias y Estanislao Pérez; Joaquín Scarinci, Alejandro Levrand, Hipólito Pérez, Bruno Dapit y Tomás Sigura.

Los suplentes serán: Gabriel Weimer, Angel Macor, Sergio Maldonado, Juan Manuel Hernández, Yamil Zatti, Alejandro Freiberg, Facundo Arias y Renzo Manetti.

La fecha completa

Esta tarde se jugará la sexta y última fecha de esta fase clasificatoria:

Zona 1: San Martín vs. El Trébol (Fabriccio Campos) y Roca RC vs. Universitario de Mar del Plata (Sebastián Cardenas).

Zona 2: Santiago LT vs. Aranduroga (Iñaki Barraguirre) y Tilcara de Paraná vs. Jockey Villa María (José Ignacio Covassi).

Zona 3: Sixty vs. Universitario de Bahía Blanca (Antonio Mendoza) y Tequé RC vs. Universitario de Rosario (Alberto Chirino).

Zona 4: Marabunta vs. Banco de Mendoza (Matías Herrera) y Comercial vs. Universitario de Salta (Joaquín Lobato).

Posiciones

Zona 1: 1) Trébol de Paysandú, 20 (*); 2) Universitario (MdP), 12; 3) San Martín, 8; 4) Roca RC, 5.

Zona 2: 1) Jockey de Villa María, 23 (*); 2) Santiago Lawn Tennis, 15 (*); 3) Tilcara RC, 8; 4) Aranduroga, 1.

Zona 3: 1) Teqüé RC 18 (*); 2) Universitario (R), 15; 3) Sixty RC, 10; 4) Universitario Bahía Blanca, 6.

Zona 4: 1) Universitario de Salta, 19 (*); 2) Marabunta RC, 19 (*); 3) Banco (Mendoza), 6; 4) Comercial RC, 5.

Detalle: (*) Ya están clasificados.