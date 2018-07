Jockey es visitante y San Martín es local

Rugby

Una nutrida programación tendrán los torneos de la Unión Cordobesa. En Córdoba, los Hípicos juegan ante su homónimo, mientras que en nuestra ciudad Sanmar recibe a Santa Rosa

Tras una pausa de dos semanas, el Súper 8 retoma su continuidad con la disputa de la tercera, mientras que el Súper 6 jugará su cuarto capítulo, dentro de la agenda de los torneos de la Unión Cordobesa de Rugby. En el primer torneo Jockey viajará a la capital provincial para enfrentarse a su homónimo de barrio Jardín Espinosa, mientras que en el segundo, San Martín será local recibiendo a Santa Rosa RC.

En el Súper 6, Jockey de nuestra ciudad visitará a su homónimo de la capital provincial, en uno de los cuatro partidos programados para hoy a las 16 horas, que además tendrá partidos por el torneo de Intermedia, desde las 14.15. Dentro de la fecha de hoy sobresale el clásico cordobés entre Tala y La Tablada, que tendrá el arbitraje del villamariense Eugenio Morra.

La programación completa es la siguiente: Jockey Córdoba vs. Jockey Villa María (G. Reartes); Palermo Bajo vs. Córdoba Athletic (M. Escalante), Urú Curé vs. Universitario (E. Filipanics) y Tala RC vs. La Tablada (E. Morra).

Las probables formaciones para el choque entre los dos Hípicos serían las siguientes:

Jockey Córdoba: Santiago Pulella, Ignacio Palomeque y Facundo Devoto; Franco Molina y Facundo Montero; Marcos Perea, Augusto Cugnini y Sergio Gotti; Ignacio Plans y Matías Jara; Martín Bogado, Félix Luna, Leandro Brunetto, Horacio Urtubey y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Javier Fiori.

Jockey VM: Santiago Garrido, Matías Ferreyra y Andrés Demaría; Martín Bettucci y Francisco Garrido; Maximiliano Gerbino, Nicanor Rossa y Cristian Mignola; Gaspar Mana y Nicolás Ferreyra; Joaquín Mabel Bono, Fabián Sandoval, Facundo Boaglio, Fernando Colusso y Pedro Brondello. Entrenador: Sebastián Dominici.

Súper 6

También esta tarde se jugará en forma completa, una nueva fecha de este torneo, donde San Martín buscará recuperarse ante el colista Santa Rosa RC.

Los Tricolores jugarán ante el equipo del Valle de Calamuchita (F. Rodríguez Almada), Córdoba Rugby lo hará ante Los Cuervos de Bell Ville (E. Núñez) y Carlos Paz Rugby vs. Alta Gracia RC (M. Pettina).

Las posiciones de este torneo son las siguientes: Córdoba Rugby 15, San Martín VM y Alta Gracia 9, Los Cuervos y Carlos Paz 5, Santa Rosa 0.

Juveniles

San Martín será local en M19, por la Zona de Oro ante Palermo Bajo, desde las 14.30; a la vez que recibirá en el Bloque Juvenil a Córdoba Rugby jugando desde las 11.30 en M14 y M15 y a las 12.45 en M16 y M17.

Jockey, en tanto, jugará de local en M19 por la Zona de Plata frente a Córdoba Rugby, desde las 13, y en el bloque visitará a La Tablada A, desde las 11 en M14 y M16, y a las 12.15 en M15 y M17.