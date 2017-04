Jockey ganó y sumó esperanzas

Los Hípicos sumaron su primera victoria en este certamen al derrotar a Cardenales de Tucumán. Mantiene sus chances de clasificar, pero depende de una combinación de resultados

Escribe Fernando de Goycoechea

La esperanza es lo último que se pierde” seguramente será la frase que más repetirán en el Jockey Club. Es que luego de su triunfo de ayer ante Cardenales de Tucumán, por 25 a 6, todavía queda una posibilidad clasificatoria para los Verdes villamarienses.

Con toda la ilusión de obtener el pasaporte a la próxima instancia del Nacional de Clubes “B”, los discípulos de Alejandro Moreno viajarán el próximo fin de semana a Burzaco para tratar de terminar con el invicto de Pucará, esperar que Old Christians no gane en Montevideo y gracias a este combo abrochar una clasificación histórica.

Pero para permitirse alimentar el sueño de una hazaña, los de Villa María debían dar una batalla durísima frente a un rival complicado.

Lo que veía venir en la previa, finalmente terminó plasmándose en la realidad y encima acompañado de condiciones climáticas adversas (llovizna durante gran parte del juego).

Conscientes de que para quedarse con la victoria tenían que evitar la batalla frontal, donde los tucumanos por tamaño y oficio siempre sacan ventajas, los locales propusieron mucha movilidad y utilización del ancho de la cancha.

Si bien la idea era buena, los problemas para ejecutar el plan y la férrea defensa del equipo norteño, le quitaron brillo al desempeño de los Hípicos, que presentaron como titulares a varios jugadores con poco rodaje.

Equivocándose mucho con la pelota en mano y presionando con intensidad cuando había que defender, los bandos no se sacaron demasiadas ventajas. No obstante, el Jockey no dejó pasar una oportunidad y en una buena combinación entre los juveniles Felipe Ballarino (de buen desempeño) y Bautista Meneghini vino el único try que tuvo el primer segmento del partido.

Cabe destacar que el marcador también se movió gracias a los penales de Facundo Boaglio y Adrián Ghazarian para la visita. Así las cosas el parcial cerró con el tanteador favorable para los dueños de casa por 8 a 3.

Asociación bancaria

En el segundo capítulo del choque por la quinta fecha del certamen nacional, el panorama comenzaba a oscurecerse para los hombres de verde que, a pesar de acaparar la posesión de la pelota, no podían herir la defensa tucumana.

A pesar de estirar la ventaja con otro penal de Boaglio a los 12 minutos, Cardenales se mantenía a tiro gracias a la puntería de Ghazarian y el esfuerzo conjunto para poner en aprietos a los de la herradura cada vez que podían.

Ante este panorama y cuando restaban 20 minutos, Moreno decidió pegar un golpe de timón y ordenó seis cambios simultáneos, buscando dar un golpe de efecto.

La movida fue brillante, ya que desde su ingreso al campo de juego Nicolás Ferreyra, Alan Bello, Matías Dagatti, Joaquín Palazzo y Nicolás Vico hicieron la diferencia que los anfitriones necesitaban para cantar victoria.

Así y con sangre nueva en el scrum, a los 28 minutos, Jockey forzó un try desde esta formación en extremo ataque (definió Cristian Mignola, figura del encuentro).

Minutos más tarde, Fefe Ferreyra hizo de las suyas y en una jugada de pizarrón conectó en ataque con Mignola que rompió el cerco defensivo para cedérsela a Federico Gaveglio, responsable de apoyar el try que permitió sumar punto bonus al quince villamariense.

En el tramo final, Jockey fue puro tackle y orden. Con esta fórmula controló hasta el final del partido a un oponente que luchó hasta el minuto 80.

La próxima fecha del Nacional de Clubes será para los Verdes más que importante. En la zona Sur del Gran Buenos Aires, los espera el equipo liderado por Lucas González Amorosino y Joaquín Paz con la tranquilidad de ya haber clasificado. Será un desafío más en la gran aventura que el equipo representante de la ciudad vivencia desde hace semanas.

Síntesis del partido

Jockey Club (25): Forneris, Romero y Demaría; Fruttero y Catena, Pusetto, Gaveglio y Mignola; Paladino y Sandoval F.; Colusso, Meneghini, Pigni, Pérez y Ballarino. DT: A. Moreno.

Cardenales (6): Barros Sosa, Jerz Leavy y Medina; Díaz Vasino y Larrarigue; Cabrera Char, Chaya y Rodríguez; Gelsi y Ghazarian; Dámato, Hurtado, Serrano, Suárez y Apud. DT: D. y R. Vidal, D. De Cristóbal y A. Vallejo. También jugaron: Boaglio, Vico, Palazzo, Garrido, Dagatti, Rossa, Ferreyra y Bello (JC); Ledesma, Salas, Cabrera y Contar (C).

Tantos: PT: 6 m penal de Ghazarian (C); 14 m try de Meneghini (JC) y 38 m penal de Boaglio(JC). Parcial: Jockey Club 8 – Cardenales 3.ST: 12 m penal de Boaglio (JC); 25 m penal de Gahzarian (C); 28 m gol de Boaglio por try de Mignola (JC) y 32 m gol de Boaglio por try de Gaveglio (JC).

Arbitro: Pablo De Luca.

Amonestados: Apud y Larraguirre (C).

Jugado en: Jockey Club.

Toda la fecha

Con los resultados registrados ayer Jockey mantiene las expectativas por clasificar, pero para eso deberán darse una serie de resultados. En primer lugar, la próxima fecha deberá ganar en su visita a Pucará, mientras que Cardenales tendrá que darle una mano, venciendo a Old Christians de visitante.

La quinta fecha del torneo tuvo estos resultados…

Grupo 1: CASI 34 – Atlético del Rosario 24 y Universitario de Salta 26 – Old Boys 24.

Grupo 2: Jockey de Villa María 25 – Cardenales 6 y Pucará 26 – Old Christians 12.

Grupo 3: Alumni 25 – Jockey de Salta 24 y Jockey de Córdoba 35 – IPR Sporting 15.

Grupo 4: Jockey de Rosario 45 – Liceo RC 19 y La Plata 34 – Mar del Plata 10.

Posiciones

Grupo 1: CASI 19, Atlético del Rosario 12, Universitario de Salta 11 y Old Boys 5.

Grupo 2: Pucará 23, Old Christians 12, Jockey Club Villa María 9 y Cardenales 2.

Grupo 3: Alumni 19, Jockey Club Córdoba 13, Jockey Club Salta 9 e IPR Sporting 6.

Grupo 4: La Plata 19, Jockey Club Rosario 19, Mar del Plata 8 y Liceo 2.

Próxima fecha

El sexto capítulo de este torneo será el sexto y se jugará el próximo sábado 15 de abril.

Zona 1: Universitario de Salta vs. CASI y Old Boys vs. Atlético de Rosario.

Zona 2: Pucará vs. Jockey de Villa María y Old Christians vs. Cardenales RC.

Zona 3: Jockey Córdoba vs. Alumni y Sporting vs. Jockey de Salta.

Zona 4: La Plata vs. Jockey Club de Rosario y Mar del Plata Club vs. Liceo RC.