Jockey no pudo con el puntero

Rugby – Primera división

El Hípico perdió en su visita ante el líder. Palermo Bajo mostró un juego más práctico y se llevó un justo triunfo para mantenerse en lo más alto del campeonato

Jockey no pudo en su visita al puntero Palermo Bajo, al caer por 27 a 8, en el marco de la sexta fecha del Torneo Oficial de Primera división, Enrique Rudy Schmal,

El Hípico no tuvo un buen partido, ante un rival que mostró eficacia y se quedó con un triunfo sin mayores complicaciones durante los 80 minutos, sin pasar sobresaltos y además se llevó como premio un punto bonus.

Michelazzo abrió el marcador con un penal cuando iban 10 minutos de juego, y tres minutos después empató Facundo Boaglio. Pero en una lucha pareja de forwards, el Escarabajo encontró los caminos al ingoal villamariense por afuera. Los tries de Baudino a los 16 minutos, Roura a los 33 y de Torres a los 35m marcaron una clara diferencia en los primeros 40 minutos del partido.

Jockey no pudo encontrar espacios para llegar al ingoal y se fue al descanso del primer tiempo abajo 22 a 3.

En el complemento el partido bajó su intensidad. De entrada nomás Palermo Bajo anotó un nuevo try a través de Moya y con un marcador más amplio, todo se le hizo más complicado y difícil al “quince” villamariense.

Recién sobre el cuarto de hora, el Hípico pudo visitar el ingoal cordobés por intermedio de Facundo Boaglio y poder descontar. A Palermo Bajo le alcanzó con ser más práctico y efectivo, para llevarse un claro triunfo y seguir mirando desde lo alto en las posiciones.

Jockey jugará el próximo fin de semana de local, recibiendo a La Tablada, en un encuentro que podría jugarse el viernes, por pedido de su rival.

RESULTADOS

Estos fueron los resultados de la sexta fecha del Torneo de Primera división, disputados en la tarde de ayer: Urú Curé de Río Cuarto 28- Tala RC 25, Jockey Club Córdoba 66 – Córdoba Rugby 12, La Tablada 23- Universitario 21 y Palermo Bajo 27- Jockey Club de Villa María 8. Estuvo libre: Córdoba Athletic.

POSICIONES

Cumplidas seis fechas en este torneo, las posiciones son las siguientes: 1) Palermo Bajo 22 puntos, 2) La Tablada 20, 3) Universitario 15, 4) Córdoba Athletic 14, 5) Urú Curé de Río Cuarto y Tala RC 12, 7) Jockey de Córdoba y Jockey de Villa María 10, y 9) Córdoba Rugby 0.

LA PROXIMA

La próxima fecha del torneo, será la séptima y se jugará el próximo sábado con esta programación: Jockey Club de Villa María vs La Tablada, Universitario vs Jockey Club Córdoba, Córdoba Rugby vs Urú Curé de Río Cuarto y Tala RC vs Córdoba Athletic. Libre: Palermo Bajo.