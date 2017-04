Jockey – San Martín, el partido más esperado

Los equipos villamarienses juegan esta tarde el clásico, justo en el inicio del Torneo Oficial. Será en cancha de los hípicos desde las 16 horas

La tarde del sábado convoca a un nuevo clásico. Jockey y San Martín se vuelven a encontrar, justo en el inicio del Torneo Oficial de la Unión Cordobesa. El partido se jugará desde las 16 y como sucediera en 2016 el anfitrión será Jockey, beneficiado en el sorteo del certamen.

Tras un 2015 sin enfrentamientos y un 2016 donde el clásico se jugó el 23 de julio, por la novena fecha del torneo (con triunfo para los hípicos), ambas primeras divisiones se vuelven a encontrar en un partido que es uno de los más esperados del año y que en esta oportunidad no habrá que soportar la espera, porque ambos se encontrarán desde el mismo arranque del torneo.

El partido ha generado una gran expectativa como en cada semana previa a un legendario clásico que esta temporada cumple 44 años, luego de aquel choque que inauguró esta rivalidad deportiva, nacida el 1 de abril de 1973 cuando los hípicos vencieron por 11 a 3.

En 2012, se disputaron dos clásicos, uno en cada cancha, ganando Jockey ambos, el primero en su cancha y el siguiente de visitante. En 2013 se jugaron dos clásicos y ambos en cancha de San Martín, con victorias de los visitantes. Al año siguiente, volvieron a disputarse dos encuentros y el festejo fue tricolor y por partida doble. Pero en 2015, por esas casualidades del calendario, no hubo enfrentamientos en Primera división y recién en 2016 se volvieron a encontrar, donde Jockey venció por 45 a 10.

El choque en el inicio del torneo llega luego que ambos cumplieron con distintos objetivos y diferentes competencias, con participaciones en otros torneos.

Jockey llega tras jugar el Torneo Nacional de Clubes “B”, donde estuvo cerca de clasificar en su grupo, donde tuvo que enfrentar a Pucará de Buenos Aires, Cardenales de Tucumán y Old Christians de Uruguay, con actuaciones con buen nivel de juego durante el torneo, más allá que algunos resultados no lo acompañaron.

San Martín, por su parte, ha terminado el fin de semana anterior con su participación en el Torneo Integración, jugando frente a equipos de Córdoba, Catamarca y La Rioja. Si bien el torneo contó con la participación de varios equipos que provienen de un rugby emergente, el equipo que ahora dirige Fernando Maidana pudo alcanzar el título, que se le había negado en tres temporadas anteriores, frente a Los Hurones de Catamarca y dos veces ante Córdoba Rugby.

Jockey y San Martín han tenido una primera parte del año muy diferente, teniendo en cuenta las competencias que ambos encararon y los rivales enfrentados, que mostraron diversa intensidad, velocidad y rigor físico en cada encuentro. Más allá de esta condición, que ha sido diametralmente opuesta para uno y otro, en cualquier clásico se agregan otros ingredientes, que se suman al “cómo llegan”, y en ese sentido lo emocional, la motivación y todo lo que genera este encuentro se suma a todo lo anterior.

Tricolores

El entrenador del San Martín, Fernando Maidana le dijo ayer a EL DIARIO: “No tengo definido todavía los 15 titulares. Tengo un par de dudas que pasan por algunos jugadores puntuales. Cucú Martínez está contracturado y Diego Beletti tiene una molestia.

Ambos son jugadores importantes y éste será un partido que demandará contar con los ocho cambios cuando sea necesario. Es importante cuidarlos para que no se terminen lesionando. El torneo es largo. También está lesionado Cometto, que es una baja importante. El clásico es un partido especial, donde juegan muchas cosas en la cabeza. Yo viví varios y siento que nunca entrás totalmente en juego”.

Hípicos

Alejandro Moreno confirmó anoche el “15” titular para el clásico: Garrido, Bello, Dagatti, Fruttero y Catena; Pusetto, Mignola y Gaveglio; Palazzo y Ferreyra; Rodríguez, Pigni, Mabel Bono, Ballarino y Colusso.

Otra vez dos copas

Al igual que el año pasado volverán a estar en juego dos copas. La Unión Cordobesa permite que el organizador, o anfitrión, disponga en este tipo de encuentro poner en disputa un trofeo. Esta vez serán dos, como en 2016. “La Casa del Electricista”, sponsor oficial del Jockey, ha puesto una copa para que se dispute en este partido, y otro tanto ocurrirá con la segunda copa, que es la Copa Challenger Municipalidad de Villa María, que vuelve a estar en juego, luego de ganar su primera edición el Jockey, con su victoria en el clásico anterior.

A su vez habrá un premio “Man of the match” para el mejor jugador del partido, que será elegido por un grupo de periodistas de medios locales que estarán cubriendo este clásico. El jugador elegido recibirá un premio de Pato Pampa.

La fiesta

Jockey vuelve a repetir lo realizado en la anterior edición del clásico, como así también en otros encuentros y lo sucedido con el turf durante el Premio Aniversario de Villa María. A la fiesta deportiva le brinda un marco especial donde habrá stands de distintas firmas locales donde exhibirán sus productos, sumado a los tradicionales camiones de comidas (foods trucks) y un sector con un parque infantil, para los más pequeños.

Este es el fixture

El torneo de Primera división de la Unión Cordobesa se disputará con la participación de 12 clubes, que en la primera fase se dividirá en dos zonas, donde se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda.

Primera ronda Zona Campeonato

Primera fecha: 29 de abril

Zona A: Tala RC-Aero Club de Río Cuarto, Jockey Córdoba-Carlos Paz, La Tablada-Universitario.

Zona B: Urú Curé-Córdoba Rugby, Jockey Club VM-San Martín, Palermo Bajo-Córdoba Athletic.

Segunda fecha: 6 de mayo

Zona A: Aero Club-Universitario, Carlos Paz-La Tablada y Tala-Jockey Cba.

Zona B: Córdoba Rugby-Córdoba Athletic, San Martín-Palermo Bajo y Urú Curé-Jockey VM.

Tercera fecha: 13 de mayo.

Zona A: Jockey Cba.-Aero Club, La Tablada-Tala RC, Universitario-Carlos Paz.

Zona B: Jockey VM-Córdoba Rugby, Palermo Bajo-Urú Curé y Córdoba Athletic-San Martín.

Cuarta fecha: 27 de mayo.

Zona A: Aero Club-Carlos Paz, Tala-Universitario y Jockey Cba.-La Tablada.

Zona B: Córdoba Rugby-San Martín, Urú Curé-Córdoba Athletic y Jockey VM-Palermo Bajo.

Quinta fecha: 3 de junio

Zona A: La Tablada-Aero Club, Universitario-Jockey Cba., Carlos Paz-Tala.

Zona B: Palermo Bajo-Córdoba Rugby, Córdoba Athletic-Jockey VM, San Martín-Urú Cure.

Así sigue

Los 4 primeros de cada zona clasifican al Súper 8, sin arrastre de puntos y con Sorteo de localías. Posteriormente del 1 al 4 y del 5 al 8 juegan semifinales y final, en cancha a designar por Unión Cordobesa de Rugby. De acuerdo al posicionamiento final será el orden para los torneos de la Unión Argentina.

El Súper 6 reunirá a los cuatro últimos de Zona Campeonato, a los que se agregan los dos primeros de Zona Desarrollo. Jugarán todos contra todos ida y vuelta (10 fechas).

Los cuatro primeros clasifican al Torneo Regional del Centro.

Toda la programación

Estos son los partidos de la primera fecha del Oficial de Primera división Guillermo “Michi” Pispieiro, cuyos encuentros se jugarán desde las 16 y los de Intermedia a partir de las 14.15.

Zona “A”: Tala RC vs. Aero Club Río Cuarto (G. Reartes); Jockey Club Córdoba vs. Carlos Paz Rugby (JM López). Al cierre de esta edición jugaban: La Tablada vs. Universitario (J. Mola).

Zona “B”: Urú Curé RC vs. Córdoba Rugby Club (J. Flores); Jockey Club vs. San Martín RC y Palermo Bajo vs. Córdoba Athletic (J. Gómez).

Oficial de Ascenso

Por la primera fecha de la segunda fase de la Zona Sur, mañana Universidad Nacional de Villa María visitará a Club Social Carlota. Jugarán a las 14.15 horas en Intermedia y a las 16 en Primera.

Juveniles

Mañana San Martín recibirá a Tala RC “A”, jugando en cancha de Universidad Nacional de Villa María. En Menores de 19 años jugarán a las 12.15 horas; y en el Bloque Juvenil, desde las 11 en M-14; a las 13.30 en M-15; desde las 14.45 en M-16 y a partir de las 16 en M-17

Jockey por su parte, que debía visitar a Palermo Bajo en M-19 y con su bloque juvenil, postergó su partido. Se jugarán el 3 de junio.

El último partido

Esta tarde, cuando Jockey de Córdoba reciba a Carlos Paz, jugará su último encuentro Alejandro Allub, uno de los cordobeses que llegaron a Los Pumas y es considerado uno de los mejores segundas líneas que ha tenido el equipo nacional.

Murió Bordcoch

El exárbitro, jugador y dirigente, Ricardo Bordcoch, falleció ayer en Córdoba, luego de una penosa enfermedad que acabó con su vida.

Fue jugador y presidente de Universitario, jugador de Los Dogos y árbitro internacional.

Además fue consejero por Córdoba en la UAR, y por Argentina en la IRB. Un auténtico hombre del rugby.