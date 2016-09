Jockey y la importancia de no perder

Escribe: Pablo Alonso

ENVIADO ESPECIAL

El “Hípico” equipo villamariense empató en 31 tantos en su visita a Palermo Bajo y sumó puntos ante un competidor directo. De esta manera, se mantiene en la tercera posición en la tabla y la ilusión de meterse entre los cuatro mejores sigue intacta.

Motivos había de sobra. En la previa era el partido más atrayente de la fecha en Zona Campeonato, ambos muy cerquita en puntos (Jockey 17 – Palermo Bajo 15) y con las mismas aspiraciones de meterse en el final four. Estaba claro que había mucho en juego, casi una verdadera final. La cancha ubicada en los Boulevares, muy cerca del Aeropuerto de Córdoba, era el escenario para semejante choque.

Primer tiempo.

El kick off fue a las 16.09. El árbitro santafesino Emilio Traverso (sólo un referí cordobés estuvo en los partidos de Zona Campeonato) dio inicio al juego y a un partido de vital importancia para dos aspirantes a los cuatro mejores del certamen.

Jockey, que llegaba de ganarle (34 a 33) a su homónimo en la ciudad capital en un partido para el infarto, buscaba seguir en la senda triunfal frente a otro rival directo, Palermo Bajo.

El inicio de juego fue todo del “Hípico”; desde el comienzo ganó y se impuso en campo rival, con mucha presión y un trabajo superlativo del pack de forwards, ganando scrums, robando lines. En definitiva, imponiéndose en la cancha. Fueron ellos, los “gordos”, la bandera quienes marcaron el camino en un primer período para aplaudir, sobre todo los primeros 25 minutos de juego.

Dos penales del siempre efectivo Nicolás Ferreyra eran reflejo de lo que mostraban los villamarienses, que se imponían con fiereza y, sin llegar al ingoal, sacaban una buena ventaja los primeros minutos de juego.

Promediando el período, el encuentro se detuvo por un fuerte golpe que sufrió el tercera línea de Jockey, Julián Smidt. Fue hospitalizado por un corte en el oído izquierdo.

Luego del impasse, llegaron las emociones. Joaquín Mabel Bono interceptó una bola en su propio campo y no paró hasta zambullirse en la zona caliente de Palermo Bajo. Tremendo try de los villamarienses; ahora sí, lo realizado en cancha se reflejaba en la chapa (13-3).

El encendido Ferreyra siguió haciendo de las suyas y sumó dos penales más para la cuenta en el score.

Era excelente el primer tiempo de Jockey, salía todo a la perfección y encima el resultado lo acompañaba. Mejor, imposible. Los forwards, no bajaban la guardia, seguían ganando scrums y pelotas en los lines. De Celis, apertura de los “Escarabajos”, quiso despejar con una patada larga y Tomás Catena tapó el remate y se fue derecho al try. Así jugaba Jockey, concentrado y despierto.

El final del primer tiempo traería la primera mancha luego de una etapa sin errores: sobre el final, los dirigidos por Alejandro Moreno recibían un try de maul por parte del Bajo. Con el “Hípico” ganando 24-13 se fueron al descanso.

La segunda parte

El complemento fue de Palermo Bajo. Todo lo bueno que realizó el Jockey en la primera etapa no sucedió en el segundo y se pagó con puntos en contra. Claro, en frente hubo un rival que también pretende clasificar.

El equipo dirigido por Moya salió a revertir su floja imagen del inicio del juego y lo consiguió. Tal es así que llegaron tries de Grosso y Vila, además de un drop de Maineri (una de las figuras del equipo). Los cordobeses daban vuelta el score y ponían un transitorio 31-24 a su favor.

El “Verde” no despertaba; casi 30 minutos y no había marcado puntos. Faltaba poco. Había que quemar las naves y jugársela.

Casi como un espejismo del primer tiempo, donde un equipo (Jockey) fue superior y el otro (Palermo Bajo) conseguía un try sobre el final. Así volvió a ocurrir. Jockey buscó sobre la hora un premio y sucedió. Se despertó, llegó al try por intermedio de Joaquín Palazzo y Ferreyra convirtió una difícil, esas que un jugador como él las hace simples; 31 iguales y empate consumado. No había tiempo para más.

El Jockey continúa tercero y con las aspiraciones intactas. Ahora deberán volver a Córdoba para enfrentar a Athletic y estar más cerca del Final Four.

Smidt

A los 10 minutos del primer tiempo el partido se detuvo porque Julian Smidt, tercera línea del Jockey, sufrió una lesión en el pabellón auricular izquierdo y debió ser trasladado a un hospital. Se encuentra bien y recuperándose.

“Fefe” Ferreyra – “Estamos conformes”



“Por como se dio el partido, estamos conformes, seguimos en la misma posición. Hicimos un gran primer tiempo y ellos consiguieron descontar sobre el final. En el segundo tiempo nosotros no hicimos nada de lo que logramos en el primero y pudimos llegar al try en la última jugada. Esto va a ser así hasta la ultima fecha”, señaló el apertura villamariense Nicolás “Fefe” Ferreyra a EL DIARIO.

Toda la fecha

La tercera fecha de la Zona Campeonato determinó que aún no haya clasificados, aunque hubo varias sorpresas. Jockey de Córdoba venció de visitante a Tala RC por 26 a 24, Urú Curé reaccionó a tiempo y superó a Córdoba Athletic por 24 a 23 y en Los Boulevares, Palermo Bajo y Jockey de Villa María igualaron 31 a 31.

Posiciones

Así quedaron las posiciones: Tala Rugby Club 28 puntos, Urú Curé RC 21, Jockey Club de Villa María 19, Jockey Club Córdoba 18 puntos, Palermo Bajo 17, Córdoba Athletic 10.

La que viene

La cuarta fecha de la Zona Campeonato se jugará el próximo sábado, y puede definir la clasificación de varios equipos al final four. El programa de partidos será el siguiente: Córdoba Athletic-Jockey Villa María, Tala RC-Palermo Bajo y Urú Curé-Jockey Córdoba.