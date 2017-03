Joel: ahora la pericia no excluyó ni confirmó la mala praxis médica

Según la Fiscalía, sí le quitó responsabilidad a uno de los tres médicos sospechados. Sobre los otros dos continúan los interrogantes. Joel murió cuando estaba en manos del Estado provincial

La pericia realizada por el Comité de Etica en el caso Joel Solá no excluyó ni confirmó que hubiera mala praxis médica en la atención del adolescente villamariense que murió en noviembre de 2014 en la capital cordobesa, cuando se encontraba detenido por la Policía y en manos del Estado, rumbo a una internación en el cuestionadísimo Complejo Esperanza, adonde temía ir porque había sido violado por otros chicos en una estadía anterior.

Así lo señaló, al ser consultada por EL DIARIO, la prosecretaria Paula Demaría, de la Fiscalía del Segundo Turno del Distrito 4 de la ciudad de Córdoba. Además indicó que ese estudio corrió de las sospechas a uno de los tres médicos que se encontraban “pseudo imputados”, el de la Policía Judicial.

Y aseguró que no está pensado, por el momento, cerrar la causa.

“Hemos recibido la pericia oficial, nos pasaron el resultado y no es muy claro. Estamos esperando a los peritos de control, que en el transcurso de la semana que viene traerán los informes. En base a esto estaremos tomando testimonios a los médicos para aclarar los términos de las pericias”, precisó la funcionaria.

– ¿Qué indicó este estudio?

– No puedo adelantar mucho, pero en definitiva no ha sido contundente ni para un sentido ni para el otro. Es como que hay que completar con otras pruebas.

– ¿Esto significa que no está definido que hubo mala praxis?

– No, pero tampoco se la ha excluido, no la ha descartado.

– ¿Es común que suceda esto o se supone que la pericia precisamente debería haber disipado las dudas?

– Ocurre que hay muchos factores que influyeron en este caso, entonces hay que ir descartando situaciones para poder llegar a imputar o no a alguno de los médicos. De la pericia sí quedó claro que no tiene responsabilidad el médico de la Policía Judicial, mientras que no está ni por un sí ni por un no, por ahora, la eventual mala praxis respecto de los dos médicos del neuropsiquiátrico. Aparentemente fue correcto el proceder: el del médico de Policía Judicial, seguro; respecto de los dos del neuro aparentemente la droga que le dieron era la correcta para la situación que presentaba el menor.

– ¿La Fiscalía resolvió la situación procesal de alguno de los tres?

– No tengo que sobreseer al médico cuya responsabilidad está descartada porque no está imputado, está bajo el artículo 80 (del Código Procesal Penal), el que justamente permite esto, que venga al proceso y designar abogado, pero sin imputar. Respecto a los otros dos tenemos que ver si imputamos o no.

– ¿No se prevé el cierre de la causa?

– No, no, yo para cerrarla debería hacer un archivo, que la fiscal (Liliana Sánchez) no lo considera. Por el momento no estamos en condiciones de cerrarla, pero tampoco fue contundente la pericia para poder imputar, pero es porque es complicado el cuadro por la serie de factores que pueden haber influido.

– ¿Qué pasos son los que se darán?

– Los dos médicos del neuro tienen, cada uno, un perito de control. No es necesario que brinden su informe, pero dijeron que lo presentarán la semana que viene. Se los valorará, pero lo más importante es lo oficial. Y se receptará testimonio a uno de los médicos que hizo la pericia, perteciente al servicio forense, lo que nos sirve para aclarar un poco los términos que ellos usan en ese estudio, que resultan difíciles porque nosotros no somos médicos.

Es lento, pero son los términos que por ahí tienen. Nosotros estamos avanzando en la investigación.