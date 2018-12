Jubilados y pensionados municipales cobrarán el bono

Gestiones ante la Provincia – Tras el reclamo, Rodríguez confirmó la buena noticia

El beneficio extra será de 4.100 pesos y se cobrará el mes próximo, pero aún no hay fecha precisa

Camilo Rodríguez, del Centro de Jubilados Municipales de la provincia de Córdoba, informó que el Gobierno provincial decidió pagar el bono de fin de año a todos los jubilados y pensionados municipales del interior.

El bono será de 4.100 pesos y su pago se hará efectivo el próximo mes.

Rodríguez, junto a otros integrantes del Centro de Jubilados, había encabezado el reclamo por el cobro de dicho bono en los últimos meses. Ayer, según contó a El Diario, le llegó la confirmación con la decisión adoptada por el gobernador Juan Schiaretti.

“Desde el Centro de Jubilados nos comunicamos con el ministro (de Finanzas de Córdoba, Osvaldo) Giordano para explicarle que nosotros no cobrábamos el bono, que la Caja aducía que pagaba el bono cuando la patronal lo abonara a los activos”, señaló Rodríguez, al recordar los pasos seguidos para hacer el reclamo.

“La Provincia arregló con el SEP y los demás agentes de la administración pública que les pagaba un bono de 5.000 pesos a los trabajadores activos y a los jubilados un 72% de eso, lo que corresponde a 4.100 pesos, pero como la mayoría de los intendentes no pagan el bono a quienes están en actividad, los jubilados municipales tampoco lo cobramos”, continuó.

“Entonces tomamos contacto con el ministro Giordano, le explicamos que somos el único sector de la Caja que no le da pérdidas y que no era posible que no nos pagaran. Le explicamos también a la gente de la Caja de Jubilaciones que era injusto que con nuestra plata se les pagara a otros y a nosotros no, luego le mandamos una nota a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Córdoba, cuyo secretario general es Jorge Martín, pidiéndole que hiceran algo”, agregó.

“Luego, en una reunión que mantuvo Martín con el gobernador, Schiaretti le confirmó que van a pagarle el bono de fin de año a los jubilados y pensionados municipales del interior. Hoy (por ayer) recibí la información de Martín confirmándolo”, señaló.

“Serán 4.100 pesos en enero. Esta es una buena noticia porque la mayoría de los jubilados está cobrando una miseria, los sueldos de los empleados municipales son bajísimos y nosotros cobramos el 73% de lo que percibe un activo. Si cobran una miseria lo que están trabajando, nosotros cobramos el 73% de esa miseria, así que estamos muy contentos”, aseguró Rodríguez, quien dijo que no tiene precisión de la fecha en que se percibirá el bono.

“Ningún sindicato de la provincia debería haber aceptado una paritaria que no contemplara el bono, el SUOEM acordó un aumento del 36% para todo el año en Villa María, sin bono. Ahora el Gobierno les va a pagar 4.100 pesos a todos los jubilados municipales de la provincia, independientemente de si los intendentes pagan o no el bono a los activos”, finalizó.