Cámara del Trabajo - Se llevó a cabo ayer una audiencia en el marco de la causa iniciada por Mónica Marcela Quiero

Juicio contra “Mojarrita”: la hora de los alegatos

Los abogados emitieron ayer sus conclusiones confirmando la posición que mantuvieron en las audiencias

Se realizó ayer una nueva audiencia en la Cámara del Trabajo en el marco del juicio iniciado por la exagente de Tránsito Mónica Marcela Quiero contra Fabián “Mojarrita” Carranza y la Municipalidad de Villa María. Se escucharon los alegatos de las partes.

Para los representantes de la Municipalidad y de Carranza, no hubo una prueba concreta de que los hechos denunciados hubieran sucedido. Así lo expresaron durante los alegatos que se escucharon ayer en la sala de audiencias de la Cámara del Trabajo de Villa María.

El juicio, por acoso sexual y laboral, está llegando a su instancia final. Solo resta conocer la sentencia del camarista Osvaldo Mario Samuel.

Al término de los alegatos, Darío Cáceres y Estefanía Jordán, abogados representantes de la denunciante, Mónica Marcela Quiero, evitaron hablar con la prensa. “Hablaremos después de la sentencia”, dijeron. En sus alegatos, ratificaron el contenido de la denuncia y consideraron que los testimonios fueron coincidentes al señalar que Quiero sufrió el acoso sexual por parte de un superior.

Oscar Barroso, abogado de la Municipalidad de Villa María indicó que en su alegato, expresó que la acción iniciada por Quiero “es una acción del derecho común, Civil y Comercial, ejercida en el fuero laboral; donde se reclama una serie de hechos en los que la parte actora se sintió víctima; como la precariedad laboral y la cuestión de género. Pero eso termina en un reclamo patrimonial, propio del Derecho Civil y Comercial. Por ende, yo expresé que había que acreditar la culpa, el hecho y el daño ocasionado. En este caso, ninguno de los tres presupuestos se configuraron”.

Sofía Galvez, también representante de la Municipalidad asumió la parte del alegato referida al acoso sexual. “Como mujer en primer lugar señalo que es un tema muy sensible, no solo a nivel personal sino también toda la Municipalidad entiende que es una conducta reprochable y que debe ser condenada no solo por la Justicia sino por toda la sociedad. Las situaciones de acoso no deben darse en ningún ámbito ni público ni privado. La Municipalidad reprocha estas conductas. Pero como en todo proceso, tiene que ser analizado a partir de las pruebas y en este caso, no hemos podido recabar ni de los testimonios ni de la prueba aportada, que el hecho se hubiera producido”.

En el mismo sentido, Adolfo Albrecht, defensor de Fabián “Mojarrita” Carranza; dijo que “compartimos el criterio con la Municipalidad que un hecho de esta naturaleza es reprochable. Pero en este caso, nosotros entendemos que no se ha podido acreditar el acoso con tinte sexual y no se pudo acreditar que mi cliente haya sido el responsable. Carranza ni siquiera ha compartido un espacio físico laboral conjunto con la demandante. En ese momento -2007 a 2009- mi defendido estaba abocado al sindicato y no en el área de Tránsito”. “Ahora queda esperar la sentencia”, concluyó.

Se fijó como fecha para dar lectura al fallo que emitirá el juez Osvaldo Mario Samuel el 6 de diciembre, con lo que concluirá el juicio en esta instancia.

¿Y en la actualidad?

Los hechos denunciados por Mónica Marcela Quiero e Ivana Chialvo -en este caso, la sentencia fue a favor de la Municipalidad- tuvieron como escenario el área de Tránsito de la Municipalidad de Villa María. En el mismo ámbito, se realizaron nuevas denuncias. Concretamente, el año pasado, el bloque Juntos por Villa María del Concejo Deliberante, hizo una presentación al Ejecutivo basándose en denuncias de trabajadoras que quisieron resguardar su identidad.

Frente a esa presentación de los ediles, el intendente Martín Gill ordenó, en marzo de este año, una investigación administrativa para determinar si se produjeron o no esos hechos denunciados. Hasta el momento, no hay ninguna resolución por el caso.