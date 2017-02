Capitani retrucó el documento del PJ Villa María, al que tildó de “kirchnerismo rancio”

Tras el documento emitido por el PJ Villa María, la respuesta del PRO no se hizo esperar. Con un comunicado titulado “Kirchnerismo local, cinismo y… ¿memoria?”, el legislador provincial Darío Capitani contestó los dichos del justicialismo.

“Si alguien sabe de cinismo es el PJ local. O hablando con propiedad el kirchnerismo local. Ahora se esconden o camuflan bajo el escudo del PJ, pero son kirchneristas. Y del kirchnerismo más rancio. Del que hace cualquier cosa para permanecer en el poder. De los que buscan el calor de los oficialismos de turno. Del que niega y reniega de su pasado. Del que dejó 30% de pobres, déficit fiscal creciente, exportaciones y PBI per cápita en baja, manipulación del INDEC, reservas esfumadas, inflación de más de 400% en todo su período populista, caída de la industria y de la exportación, cepo cambiario, mayor endeudamiento, corrupción en la obra pública, esto es lo que dejó el populismo demagógico del kirchnerismo. El mismo que gobierna hoy la ciudad, aunque ahora lo disimulen. ¿El PJ/kirchnerismo local se atreve a desmentir públicamente esto?

Tan kirchneristas son que el año pasado la legisladora y conductora del PJ/kirchnerismo y ahora schiarettista tardía, Nora Bedano, y el actual jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, recibieron al genocida (César) Milani en el salón oval del municipio. ¿El PJ/kirchnerismo local se atreve a desmentir públicamente esto?

Tan kirchneristas que junto con Amado Boudou anunciaron la puesta en marcha de la obra de la ruta 158 y la circunvalación, la misma que ahora reclaman. Parece que se olvidaron que la anunció el exintendente Eduardo Accastello y el actual intendente. La vienen anunciando desde 2011. Pasaron muchos años y los que hoy reclaman anunciaron una y otra vez su realización por parte del ex-Gobierno nacional. Todos fueron en su momento funcionarios municipales, provinciales y nacionales, desde cuyos roles pudieron haber gestionado no la promesa, sino la concreción de la obra, pero año tras años sólo se dedicaron a hacer anuncios. Reclaman ahora lo que durante años ignoraron. ¿El PJ/kirchnerismo local se atreve a desmentir públicamente esto?

Y hablemos de viviendas como ustedes quieren. Vienen desde 2011 construyendo las famosas 250 viviendas. Nunca las terminaron. ¿Y donde está la plata que vino para su construcción que el municipio tiene que terminarlas hoy con fondos propios? Si hoy Villa María no ha recibido planes de vivienda es porque hasta hoy no han podido hacer una sola rendición de los planes que se vienen ejecutando desde el Gobierno anterior. El municipio está en falta y es el único responsable de que Villa María no reciba planes de vivienda. ¿El PJ/kirchnerismo local se atreve a desmentir públicamente esto?

Y qué decir de la obra pública. Como buenos discípulos el kirchnerismo local ha sabido repetir la matriz de corrupción en la obra pública en nuestra ciudad. El tiempo que pasan recorriendo los pasillos de Comodoro Py y los Tribunales locales así lo afirman. ¿El PJ/kirchnerismo local se atreve a desmentir públicamente esto?

Ustedes sí saben de cinismo. La realidad es clara. Dejen de subestimar a los ciudadanos y háganse cargo de lo que han hecho y de su pertenencia política. No se camuflen, no se escondan, llevan el ADN kirchnerista, porque así se comportan, así se manejan, así son, sólo eso, kirchneristas”, concluye el comunicado de Capitani.

Los cruces se iniciaron por la colocación de carteles en la vía pública -con la firma del Partido Justicialista Villa María- contra el presidente Mauricio Macri, que fueron repudiados por el legislador y el presidente del PRO Villa María, Víctor Fernández.

También a Belloccio

Por otra parte, el legislador salió a replicar las declaraciones con las que Eduardo Belloccio, del Centro de Empleados de Comercio, criticó al Gobierno nacional.

“Claramente nuestro presidente Mauricio Macri es quien toma las decisiones de gobierno. El es el responsable de un gobierno que está encausando el rumbo del país después de 12 años de populismo que lo hundió en la pobreza, lo aisló del mundo y resquebrajó toda la institucionalidad. La realidad virtual creada por el kirchnerismo con su festival de subsidios y el falseamiento de datos dejó a la Argentina con un 30% de pobres. ¿Sabe usted esto Belloccio?, porque no recuerdo escucharlo en estos últimos 12 años alzar su voz para señalarlo.

Tampoco lo recuerdo reclamando por la inflación que durante el Gobierno kirchnerista le comió el bolsillo a todos los trabajadores que usted dice defender. La descarada inflación de la “era Cristina” y la misma gente que estaba sin trabajo, pero a la que disfrazaban con datos falsos, convirtiendo al Estado en el principal empleador.

Usted habla de sinvergüenzas al referirse a este Gobierno. Le recuerdo que el kirchnerismo que defiende es el que tenía como jefe del Ejército a un genocida; al que se robó la obra pública dejando sin hospitales, rutas y colegios al pueblo; al que dejo una economía estancada, más deuda y menos reservas. ¿Qué le parece esta ensalada?

Y si vamos a hablar de bolsos, no mencionemos calumnias incomprobables, hablemos de los de José López, filmados, documentados. Seguramente esas cosas no ocurrían sin la aprobación de la jefa.

Además le aviso, por si no lo sabe, que los diputados kirchneristas se ausentaron de la sesión de modificación de la Ley de ART. Pídales que trabajen, que concurran a las sesiones, que planteen sus diferencias, que propongan modificaciones. Creo que le va a resultar difícil. No es propio del kirchnerismo construir para el bienestar general, sí son buenos constructores de maniobras de corrupción, son expertos constructores de negocios con el Estado, y de grandes mansiones que pagaron con la plata de los argentinos.

A su pregunta, por si no lo tiene claro, le contesto: es el presidente Macri quien toma las decisiones en este Gobierno que va a poner al país de pie, que va a volver a poner a Argentina en el mundo”, finalizó.