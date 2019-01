La Asamblea contra la Corrupción envió carta documento a Martín Gill

Salón de los Deportes – El intendente tiene un plazo de 48 horas hábiles para responder

El presidente de la entidad adelantó que luego presentarán un recurso de amparo y una medida cautelar, además, si corresponde, harán una denuncia penal

La Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad envió una carta documento al intendente Martín Gill para que se expida sobre si el Salón de los Deportes es un bien de dominio público o privado. Además, le solicita información sobre ordenanzas sancionadas antes de 2009 que hagan referencia al Salón de los Deportes, para saber si ha sido declarado de dominio público.

La carta documento se presentó a última hora del viernes, y le da al intendente un plazo de 48 horas hábiles para dar una respuesta, es decir que el plazo se vencía ayer.

Después de eso, según explicó el presidente de la Asamblea contra la Corrupción, Víctor Scocozza, se presentará un recurso de amparo con una solicitud de medida cautelar de no innovar y, finalmente, si se amerita, una denuncia penal.

“A sugerencia de la abogada debíamos enviar una carta documento en primer lugar, porque si se presenta un recurso de amparo y no lo aceptan, pueden iniciarle a la Asamblea y a mí una acción por injurias y calumnias”, indicó Scocozza.

“En cambio, le enviamos una carta documento dirigida al intendente y otra al Concejo Deliberante en la que le decimos que consideramos nula la ordenanza promulgada por el canje del Salón de los Deportes, en virtud de que transgrede varios artículos de la Carta Orgánica Municipal, de la Constitución Nacional y del Código Civil”, señaló.

“En virtud de eso les pedimos que se expidan sobre su posición y que nos informen si hay ordenanzas antes de 2009, que es desde cuando nos permite ver el digesto, en la que el ex-Mercado Colón pasa a ser un bien municipal. Nosotros creemos que puede haber una ordenanza dictada por el exintendente Miguel Veglia que pasa el Salón de los Deportes como bien público. En el caso de que exista una ordenanza de esas características, que nos entreguen una copia”, precisó.

“Es decir que en un plazo de 48 horas nos digan si el Salón de los Deportes es un bien de dominio público o privado. La punta del ovillo es si el Salón es un bien municipal de dominio público o privado, si es de dominio privado han transgredido un montón de reglas, que se podría haber corregido, si es de dominio público esto es nulo, porque tienen que desafectarlo, tasarlo, llamar a licitación pública, porque nadie sabe cuánto vale el Salón. Veremos qué nos contestan”, remarcó.

“Luego de eso la Asamblea presentará un recurso de amparo con una solicitud de medida cautelar de no innovar, es decir dejar todo como está hasta que la Justicia resuelva y, finalmente, si corresponde, haremos una denuncia penal”, adelantó.

Un negocio

“Para ser honesto, a mí me suena todo a negocio, aunque este es un Gobierno abierto, no hay transparencia y eso lo dije en el Concejo Deliberante durante la audiencia pública. Esto es translúcido, porque deja pasar la luz, pero el objeto del otro lado no se ve con nitidez”, consideró Scocozza.

“Creo que han cometido demasiadas irregularidades con esta ordenanza, mandan del Ejecutivo al Legislativo una ordenanza, hacen una lectura, la modifican y no vuelven a hacer doble lectura, como correspondía”, agregó.

“Si las normas están escritas, me pregunto por qué no las cumplen, es más fácil cumplirlas que incumplirlas, no sé por qué tan rápido querían hacer este canje, si daba para analizarlo. ¿A quién no le iba a gustar tener un nuevo Salón de los Deportes, cubierto, para distintas actividades y que sea libre el acceso para todo el mundo?”, se preguntó.

“Lo que queremos es que las cosas se hagan como corresponden”, concluyó.