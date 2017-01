“La banca extranjera le marcará la cancha al gobierno, pero no al gremio”

El dirigente de la Asociación Bancaria de Villa María puntualizó que tras la decisión del Gobierno de dar marcha atrás al acuerdo salarial, el gremio se declara en estado de alerta y movilización. Hay tregua hasta el 7 de febrero

El secretario del Interior de la Asociación Bancaria de Villa María, Omar Bardonesca, dijo a EL DIARIO que la decisión del Gobierno de no homologar el aumento “puente” que habían acordado con las cámaras empresarias se debe a la presión que ejerce la banca extranjera. “Ellos, los bancos extranjeros, que representan un sector minoritario de los banqueros, podrán marcarle la cancha al Gobierno en general y al ministro de Trabajo en particular, pero no al gremio”.

Agregó que a raíz de esa decisión del ministro Jorge Triacca, la Asociación Bancaria se declaró en estado de alerta y movilización, “aunque se abrió un período de negociación con fecha límite al 7 de febrero. Si por entonces no llegamos a un acuerdo, comenzaremos un plan de lucha”, puntualizó.

Cabe señalar que el 23 de noviembre las cámaras que nuclean a los bancos firmaron un acuerdo para abonar desde enero a abril un aumento del 10% para todos los trabajadores del sector, más una cifra “puente”, como le llaman en la Bancaria, de 2.000 pesos.

Ese incremento es a cuenta de futuros aumentos y se acordó para compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación.

“Te digo más. Los detalles del acuerdo se fueron puliendo en la computadora del mismo ministro, por eso es incomprensible que él mismo ahora no homologue lo que firmó el 23 de noviembre”, dijo.

Las dos cámaras que se oponen al acuerdo son ABA y ABE. “Deben haber puesto mucho dinero al actual Gobierno”, deslizó Bardonesca, para entender alguna razón que explique porqué, siendo cámaras minoritarias, tengan tanto poder de lobby.

A la hora de hacer un balance, apuntó que 2016 “fue un año muy conflictivo y, pese a ello, logramos mejoras”. Sin embargo, entiende que lo sucedido con la decisión de Jorge Triacca “anticipa que 2017 va a ser más turbio aún”.

Excepción: En declaraciones a la prensa, Carlos Heller, representante de la banca cooperativa, dijo que los empleados del Credicoop van a abonar igual el aumento acordado pero no homologado.

“Hasta el momento, es la única excepción, por eso seguimos con la negociación en el Ministerio”, concluyó Bardonesca.