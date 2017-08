Presunto enriquecimiento ilícito de Eduardo Accastello

La causa por enriquecimiento “no avanza”

Lo dijo Víctor Scocozza, de la Asamblea contra la Corrupción, tras la reunión con el fiscal Bosio. Volverán a Tribunales en los próximos 30 días

Tal como se informó en un recuadro en la edición del miércoles, tres integrantes de la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad de Villa María (Víctor Scocozza, Juan Carlos Masiero y Elvio Omar Ruiz Canalis) estuvieron reunidos con el fiscal René Bosio para conocer detalles sobre las causas en las que se investiga al exintendente Eduardo Accastello.

La citada asamblea es querellante particular en el expediente sobre presunto enriquecimiento ilícito. “Seguimos teniendo la sensación de que la causa no avanza. Hemos solicitado que se enviaran oficios a entidades como tarjetas de créditos, aerolíneas, instituciones bancarias, para saber sobre gastos, viajes o movimientos crediticios, pero creo que no se ha mandando ningún oficio”, señaló Scocozza al ser consultado por EL DIARIO.

Dijo entender que ahora hay sólo dos fiscales para las tres fiscalías y que ocurrieron diversos hechos de magnitud que acapararon la atención de la Justicia, pero remarcó que “de ninguna manera justifica la demora en enviar oficios”.

“Vemos que no se mueven. Esto no es culpa de Bosio como fiscal sino de la Justicia en general, estamos viendo que ante muchos hechos de presunta corrupción no se avanza. La Justicia independiente es la única que tiene la herramienta para juzgar el mal manejo de la cosa pública”, manifestó.

Señaló que si bien los miembros de la asamblea pueden ser “un grupo minúsculo, representamos a muchos ciudadanos” que buscan justicia.

“Está muy politizada la Justicia. Nosotros simplemente pedimos que se investigue, nunca he dicho que tal o cual persona robó, hablamos de presunto delito. Tengo que confiar en la Justicia pero no veo que se mueva. Incluso se debe investigar porque si no se le hace daño al denunciado ante la falta de esclarecimiento”, consideró el médico.

Apuntó que “de ninguna manera” se van a quedar “callados ante la inacción porque eso es impunidad” y advirtió que desde la organización hacen política “porque política es participación”, pero que no es partidaria.

“El fiscal dijo que tiene mucho trabajo, pocas personas y que iba a intentar avanzar en esto. Le dijimos que lo estamos observando”, agregó.