HERNANDO – Aprobado por el Concejo Deliberante

Las modificaciones aspiran a ordenar las nuevas edificaciones, contemplar los nuevos loteos, poner plazos de adecuación a los existentes y respetar los nombres de los barrios ahora bien delimitados

“La ciudad viene creciendo mucho”, aseguraron los técnicos, a la vez que marcaron que “por primera vez se saben dónde comienza y dónde terminan cada barrio”. Quedó escrito y aprobado.

En las últimas sesiones del Concejo Deliberante del año 2018 quedó aprobado el Código Urbano, un paquete de leyes que ordenan la ciudad y planifican su distribución con vistas a los próximos 30 años.

“La ciudad viene creciendo mucho, razón por la cual debió modificarse. Hay parte rural incorporada al área urbana para que tenga el servicio correspondiente por parte de la Municipalidad. Esto se da sobre todo en las zonas norte y oeste. El nuevo ejido llega hasta las nuevas instalaciones de La Vencedora y desde el canal Norte, 800 metros más allá. La provincia aprueba el ejido y se incorpora a la ordenanza”, expresó el arquitecto Guillermo Caseaux, uno de los técnicos que trabajó en la iniciativa.

“La ciudad está diseñada para darle el uso que se necesite a través de esos códigos. Respecto a los barrios, por primera vez se sabe dónde empiezan y dónde terminan. Son18 los barrios que tiene Hernando y se respetan los mismos nombres que se manejaban por el uso popular”, agregó Caseaux.

Adecuaciones

Al hablar del Código de Edificación propiamente dicho, ante los micrófonos de RH1 Radio Integración de Hernando, el funcionario de Obras Públicas municipal precisó que “tiene muchas modificaciones, puesto que el anterior databa de 1958”. “Empezamos a usar patrones de asentamiento. La ciudad va a comenzar a tener un tipo de edificación para cada sector. Cada lote ya tiene el tipo de construcción que le corresponde. A los comercios logramos calificarlos por su superficie y de acuerdo con eso tienen exigencias a cumplir: carga y descarga, exhibición de mercaderías, etc. Los que ya están instalados antes de esta ley tendrán un tiempo no estipulado para adecuarse y se trabajará cada caso en particular”, sentenció. Sobre el tema de los loteos, Caseaux precisó que “la idea es que quien inicie un loteo ya lo haga no sólo con la partición del espacio sino también con la infraestructura mínima: agua, cloacas o cordón cuneta si tiene la factibilidad. La ciudad tiene muchísimos bolsones de tierra y nos interesa completarlos antes de generar nuevos loteos”.

Al final de la entrevista, el arquitecto recordó a todos los profesionales de la construcción que tienen que cumplimentar los trámites previos a una obra. “Habrá llamados de atención y hasta posible clausura de obra”, advirtió.

Son 18 los barrios que tiene la ciudad y “por primera vez se sabe dónde empiezan y dónde terminan”.