La comicidad cordooobesa

Adrián Gómez en el ciclo “Pensar con humor”

“Pulenta Comedy Maker”, el espectáculo que llevó a la temporada estival, fue recreado en Villa María por Adrián Gómez, en el marco de un festival provincial que reconoce el valor del humor como bien cultural

Escribe: Víctor Hugo Alvez

ESPECIAL PARA EL DIARIO

Todas las regiones argentinas tienen sus características. Si bien la X era el signo distintivo de nuestra provincia, se perdió por el aumento de vehículos, y cambió su nomenclatura. Pero otros rasgos nos distingue de otros paisajes: el alto consumo de fernet con gaseosa cola, el cuarteto, el choripán, la peperina y el humor, este último “institucionalizado” por la desaparecida revista “Hortensia”, que visibilizó este fenómeno social de los herederos de comechingones y andaluces, ancestros de los que se comenta, que de allí viene buena parte de nuestra chispa humorística.

Del 6 al 10 de junio se llevó a cabo “Pensar con humor” un ciclo organizado por la Agencia Córdoba Cultura, que para nuestra ciudad programó al actor Adrián Gómez, más bien conocido como “Pulenta”. A sala completa, se hicieron presentes Nora Bedano, directora del ente organizador , y su colaborador Marcos Bovo. Ellos hicieron referencia que en estos días 23 localidades de Córdoba y nueve escenarios en la capital, fueron sedes de shows signados por el buen humor en tiempos de mal humor.

La rutina de Gómez tal vez no fue la pertinente, ya que repitió su espectáculo presentado en la temporada veraniega pasada en Villa Carlos Paz, es decir una oferta hacia un turista por demás liviana. Para esta ocasión podría haber realizado algo más sintético o conceptual para homenajear al humor provinciano.

Pero a Adrián Gómez había que observarlo en vivo y en directo ya que era la primera vez que se acercaba a nuestra ciudad. La entrada era gratuita (a caballo regalado no se le miran los dientes, dijo José Refrán) y la gente lo disfrutó. Distinto a lo conocido de nuestros humoristas, Gómez entremezcla el varieté con el stand up (no sé por qué no le dicen monólogo).

Con toque doctoral, pasan por el escenario: “Pilar Gordo”,” Nino Ventoso” y “Pulenta”, mientras en una pantalla se suman en intervalos avisos publicitados, dichos y parodias televisivas de tono jocoso. Asimismo hace mención de los festivales de verano con ciertas referencias acordes.

Eso sí, estuvo ausente el “Licenciado Elefantini”, una parodia de un columnista de los medios capitalinos. En síntesis, Gómez se llevó un aprobado y la gente calentó su alma de buen humor en una noche de mucho frío.

La obra y el artista

Se trató de un unipersonal humorístico premiado en Carlos Paz (ganador del premio Carlos y del premio Vos al mejor unipersonal de 2018). Consiste en una galería de personajes y humor en pantalla, con una visión ácida del mundo que nos rodea. Pulenta Comedy Maker aborda todas las variantes del humor cordobés, tanto el chiste costumbrista, como el monólogo, la comedia y la caracterización, con momentos musicales y una apuesta multimedia.

El actor es además libretista, guionista y autor. Es ganador de ocho premios Martín Fierro por su labor en los medios de comunicación. En radio, integra el equipo de Cadena 3 y en televisión El show de la mañana, de Canal 12 de Córdoba. En teatro tiene una trayectoria de más de 20 años que incluye producciones independientes, participaciones, giras nacionales y ocho temporadas en las serranías.