Concejo Deliberante - La oposición presentó el proyecto para declarar Patrimonio Histórico a La Alhambra

“La declaración es indispensable para avanzar”, dijo Bruno

La presidenta del bloque de la minoría aseguró que con este proyecto se formalizó la propuesta que le hicieron a Gill en la reunión en el municipio

El bloque Juntos por Villa María presentó ayer un proyecto de ordenanza para declarar como Patrimonio Histórico y Cultural de Villa María al salón Ahambra y a la obra pictórica de Fernando Bonfiglioli plasmada en sus muros y techo.

La iniciativa, presentada un día después de que el intendente Martín Gill dijera que “La Alhambra no se toca”, establece que “la declaración se hace en los términos de la Ordenanza 2.144”, por lo que el salón de la Asociación Española, ubicado en Mitre 82, y las pinturas “no podrán ser demolidos o sufrir modificaciones en su estructura que no sean las de conservación o remodelación sin perder su aspecto original”.

“A lo que públicamente adhirió y manifestó el intendente fue una iniciativa de Juntos por Villa María desde el punto de partida y que estuvo vinculada a la preservación de La Alhambra y de la obra pictórica ubicada en la sede de la Asociación Española”, aclaró ayer la presidenta del bloque de la minoría, Karina Bruno (foto).

“Como vimos declaraciones públicas del intendente en los medios, queremos dejar en claro que ésta fue nuestra propuesta y lo que hicimos hoy (por ayer) es formalizar con un proyecto de ordenanza lo que trasladamos de manera informal en una reunión a la que fuimos convocados en el municipio, con el objetivo de poner en consideración un nuevo convenio para zanjar este tema. Allí estuvimos los presidentes de los bloques, el intendente, el presidente del Concejo, el asesor letrado de la Municipalidad y representantes de la Asociación Española, y yo hice esta propuesta de que se declarase Patrimonio Histórico en los términos de la Ordenanza 2.144, porque consideramos que eso nos garantiza la protección de La Alhambra, y la Asociación Española manifestó su intención de aceptarla”, aseguró.

Para los 150 años

“Lo que hay hasta ahora es una declaración de interés del valor histórico y cultural que tiene la obra pictórica, pero no hay una ordenanza que expresamente lo estableciera en los términos de la Ordenanza 2.144 del año 85, que tiene que ver con la conservación y no modificación de su estructura. Con este instrumento legal, La Alhambra no se puede tocar, se preserva como Patrimonio Histórico y Cultural, algo que nosotros venimos sosteniendo desde el año pasado cuando este tema resurgió en el Concejo”, afirmó la edil.

“La declaración de La Alhambra como Patrimonio Histórico es condición indispensable para empezar a avanzar en la servidumbre de paso, porque nuestro objetivo primordial es su protección con un instrumento que lo garantice, sin ese instrumento no entramos a considerar el nuevo convenio”, remarcó.

“En lo que sí vamos a insistir es que La Alhambra esté puesta en valor lo más rápido posible. Nuestra intención es que sea para el aniversario de la ciudad, queremos que la Asociación Española, con la injerencia que tiene por su representación cultural del pueblo español en la ciudad, haga ese aporte a la brevedad para que se celebren los 150 años de Villa María rescatando la obra de Bonfiglioli”, señaló Bruno.

Dos iniciativas

“Este es un proyecto por La Alhambra y las pinturas de Bonfiglioli, independientemente del proyecto del Ejecutivo por la servidumbre de paso”, aclaró.

“El proyecto que el intendente envió el lunes al Deliberante es para aprobar el convenio de la cesión de la servidumbre de paso por la parte de atrás del Concejo para el ingreso a las cocheras que la Asociación Española va a construir, y en uno de sus artículos se menciona el compromiso de la entidad de la preservación y conservación del salón, aceptando que constituya Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad, que no deja de ser una manifestación voluntaria o una mera declaración. Lo que nosotros propusimos es que esa voluntad esté plasmada en un instrumento legal de modo que, pase quien pase por las conducciones del municipio, de la Asociación o los concejales, en el tiempo y en las futuras generaciones La Alhambra quede protegida. Esta ordenanza es ese instrumento legal que garantizará que más allá de lo que disponga la Asociación con la Casa España, el salón y su obra pictórica estarán protegidos”, reiteró Bruno.

Para toda la comunidad

El año pasado, el bloque de la minoría rechazó ceder el paso por la parte trasera del Concejo, porque quería que si se cedía patrimonio público, La Alhambra pasara a disposición plena del municipio. Consultada sobre esto, Bruno respondió: “Nosotros dijimos que si no había posibilidad de una disposición plena de La Alhambra al municipio que garantizara que no se tocara, la declaración de Patrimonio Histórico sí garantizaba que pasara lo que pasara el salón iba a estar protegido”.

“Originalmente, este convenio venía con la compensación de tres cocheras, no tenía en cuenta el patrimonio, y la servidumbre de paso tenía una compensación que no nos parecía incorrecta porque se estaba cediendo patrimonio público (una parte del inmueble del Concejo). Cuando retomamos la discusión pretendimos la preservación del patrimonio y que la compensación contribuya a la valorización del inmueble del Concejo y que sea un uso para toda la comunidad; la compensación debía ser algo que sirva para toda la comunidad y por eso se construirá un salón de usos múltiples en la parte de arriba de la cochera y se refaccionarán baños en desuso del Concejo”, indicó.

“Creo que si uno compara lo patrimonial, la construcción nueva no tendría equivalencia con la disposición, pero lo que nos importaba es que lo que se hiciera tuviera que ver con el uso para la comunidad. Se está cediendo algo y la contraprestación es la preservación del patrimonio histórico y cultural que hace a la historia de nuestra ciudad, esa es la verdadera contraprestación, garantizada por ordenanza”, concluyó.