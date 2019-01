“La defensa de la Fábrica debe ser una acción comunitaria”

Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos – Carlos De Falco habló de las acciones por los despidos

El presidente del bloque oficialista dijo que aún no se definió una sesión especial y que en la reunión de hoy tratarán de lograr el consenso como para ponerle fecha

Con el Concejo Deliberante ya en receso, el presidente de la bancada oficialista, Carlos De Falco, dijo que aún no hay fecha confirmada para realizar la sesión especial que solicitaron los trabajadores nucleados en ATE la semana pasada, luego de conocerse que ocho contratos no fueron renovados en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.

“Los directivos de ATE convocaron al bloque a una reunión mañana (por hoy) a las 20 con el fin de tratar la problemática que ha generado esta serie de despidos en la Fábrica Militar de Villa María, no hablo de los últimos ocho, sino también de los producidos en diciembre y agosto pasado, cuando despidieron antes de que vencieran los contratos y no les han pagado”, señaló De Falco.

“Estos últimos despidos son con la particularidad de que (el exinterventor de Fabricaciones Militares, que ahora ocupa un cargo superior en el Ministerio de Defensa, Luis) Riva se comprometió frente a los concejales de todas las bancadas en Buenos Aires a dos cosas: una, a procurar que no hubiera despidos, aunque no aseguró que no iba a haber; la segunda fue a comunicarnos a los concejales -y tiene nuestros teléfonos- antes de que se produjeran nuevos despidos, para que nosotros pudiéramos de alguna manera tratar de mediar, y lamentablemente no han cumplido. Este es un hecho importante que nos ha impedido conocer la situación de ocho villamarienses y de un establecimiento clave de la ciudad”, indicó.

“El secretario general de ATE (Fernando Mercado) pidió si podía asistir el bloque a esa reunión, creo que invitó a todos los concejales, la convocatoria no distingue partidos, sería bueno que fuéramos todos. Ahí vamos a conversar y trataremos de ver cuándo se puede hacer esa sesión especial. Nosotros estamos a disposición, pero quisiéramos tener un consenso, me parece que no vale la pena tener una sesión especial entre personas que pensamos más o menos lo mismo, lo importante es que todos los concejales se puedan expresar en orden y tranquilidad”, remarcó.

“La sesión especial tendría el objetivo de manifestar la solidaridad con los trabajadores, con los despedidos, para la defensa de la Fábrica y para pedir el mantenimiento de la planta, que no pase como en Azul”, agregó.

“No hemos hablado con los concejales del otro bloque desde la última sesión, el 28 de diciembre, pero trataremos de hacerlo. Hay otros temas que se han colado, como denuncias y otros hechos, que hacen que la situación sea más escabrosa, pero la política es diálogo”, apuntó.

Sin partidismos

“Ante estos casos siempre hay cosas para hacer, lo peor es no hacer nada. Este es un problema de la comunidad en general, y de ATE y de sus obreros en particular, de los despedidos más especialmente. Digo que es un problema de la comunidad porque la Fábrica es parte inescindible de la ciudad, hay sangre de villamarienses, de villanovenses y de gente de la región, hay mucha lucha y mucho sacrificio, es uno de los aportantes más importantes de ingresos brutos de Villa María, que al haberse disminuido su masa salarial también se ven reducidos”, afirmó el jefe de Villa María para la Victoria.

“Así como la Universidad Nacional de Villa María fue una acción comunitaria, la defensa de la Fábrica debe ser una acción comunitaria, más allá de los partidismos y de los pensamientos políticos. En esto no puede haber distinción de medidas, todos nos tenemos que poner al frente para pedir por la Fábrica, por su pronta reestructuración y su puesta en funcionamiento a pleno”, subrayó.

“La Fábrica ha vuelto a tener la misma cantidad de gente que en los años 90, de a poco está bajando su planta de personal, casi se ha reducido a la mitad, que es lo que ocurrió en ese tiempo. Los que vivimos esas circunstancias, casi una privatización cortada por el trabajo incansable de ATE, tiene ciertos temores que eso ocurra, entonces creo que todos nos debemos poner en defensa de la Fábrica, más allá de lo que cada uno piense de sus obreros”, concluyó.

Una reunión sin la oposición

Los dirigentes de ATE anunciaron para hoy, a las 20, una reunión con concejales de Villa María y de Villa Nueva, pero esa convocatoria no incluía a los ediles de Juntos por Villa María.

“No sé nada de esa reunión, me estoy enterando ahora por los medios de comunicación, si no, como presidenta de bloque lo hubiese informado a los demás concejales. Nadie se comunicó conmigo ni formal ni informalmente ni tampoco mis colegas del Concejo Deliberante”, afirmó la jefa de la bancada opositora, Gisele Machicado.

“Tampoco sé de una sesión especial, pero si la piden, estaremos, porque es nuestra obligación como concejales abordar todos los temas que se traten en sesiones ordinarias o especiales, y también atender cuestiones que ocurran en la ciudad, como los despidos en la Fábrica Militar”, puntualizó.

“Así como viajamos a Buenos Aires para hacer una solicitud especial al área específica por una mejora en la Fábrica, la disposición está”, agregó.

Tampoco la radical Nora Landart, quien fue la única del bloque de la minoría que estuvo en la sesión especial de agosto, fue invitada a la reunión de esta noche.

“No me llegó ninguna convocatoria oficial hasta el momento, pero si llegan a convocarme, voy a estar, por supuesto que voy a participar de la reunión. También estoy dispuesta a habilitar el espacio en el Concejo para que los trabajadores puedan plantear pacífica y respetuosamente sus preocupaciones”, finalizó.