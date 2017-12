La Defensa de los hermanos Maroni se opuso a la elevación a juicio

Entiende que “la resolución es inmotivada y que la prueba fue parcial e incorrectamente valorada”

El abogado Víctor Daghero, defensor de los hermanos Gustavo (41) y Javier Maroni (33), el primero contador y el segundo abogado, presentó ayer en Tribunales una oposición al requerimiento y citación a juicio formulado por la fiscal Silvia Maldonado en la causa contra sus defendidos.

Ambos profesionales fueron imputados como presuntos coautores de los delitos de “amenazas reiteradas” (tres hechos) y “hurto simple” en perjuicio de Iván Oscar Falvo (50), quien está patrocinado por Luis Caronni.

“Esta Defensa estima que la resolución es inmotivada y que la prueba fue parcial e incorrectamente valorada”, expresó Daghero a EL DIARIO.

El abogado instó, además, a “cambiar la calificación de los hechos porque son atípicos e inculpables y tampoco se encuentran adecuados a figura penal alguna”, especificó.

La presentación se hizo efectiva en los Tribunales locales dentro de los plazos previstos por la ley, dos semanas después de que la causa fuera elevada a juicio, tal como publicó oportunamente este matutino en la edición del pasado sábado 16 de diciembre.

Cabe señalar que los dos imputados se encuentran en libertad porque los ilícitos que se les atribuyen son excarcelables y, además, porque ambos carecen de antecedentes.

La causa

Los hermanos Maroni fueron denunciados en septiembre de 2016 por el comerciante Iván Falvo, quien afirmó que lo habían amenazado verbal y telefónicamente y que le habían sustraído una cámara de fotos. Asimismo, el comerciante aportó a la Justicia un video donde, según dice, puede observarse cuando los Maroni le sustraían dicha cámara digital.

La causa se inició el 16 de septiembre del año pasado, cuando el referido comerciante, quien se dedica a la instalación de alarmas y cámaras de seguridad, radicó una denuncia ante la Justicia por una serie de hechos ocurridos el día anterior en su negocio.

Las amenazas

Según la denuncia formulada por el comerciante, los hechos se produjeron el 15 de septiembre de 2016, cuando Gustavo Maroni le envió un mensaje de texto (SMS) en el que le decía “Sos un deshonesto de mierda, Ya te la vas a ver conmigo, caradura”.

La intimidación había tenido como prólogo una conversación telefónica entre ambos, en la cual -según Falvo- el contador le pidió que programara el monitoreo de una alarma que le había instalado en su campo, a lo que el comerciante le respondió: “Ponete al día con la deuda y no tengo problema en hacerte el trabajo”.

A fines del año pasado, Falvo se presentó en nuestra Redacción para hacer público lo sucedido y relató que en mayo de 2015 colocó una alarma perimetral en un predio rural que los hermanos poseen sobre la prolongación de la calle Buenos Aires, pasando la autopista.

“Al principio no hubo problemas y pagaron el monitoreo, pero después dejaron de abonar y al sexto mes (noviembre), decidí cortarles el servicio”, explicó entonces el denunciante.

Una deuda

Entre noviembre de 2015 y el 15 de septiembre de 2016, Falvo y los hermanos no volvieron a verse. Pero ese día, a las 9.30, el contador lo llamó para que le programara la alarma y cuando Falvo le dijo que primero le pagara lo que le estaba debiendo, Gustavo Maroni le reclamó: “No, Iván, haceme el trabajo y te pago todo junto”.

“Prefiero perder 6.000 pesos y no 6.500”, le contestó Falvo, irónicamente. Hubo un intercambio de palabras (“te voy a recagar a trompadas, ya vas a ver quién soy yo”, le habría dicho Maroni) y el instalador cortó la comunicación.

El contador volvió a llamarlo otras dos veces, pero como Falvo no lo atendió, le envió el mensaje de texto descripto al comienzo (“Sos un deshonesto de mier…”). Sin embargo, el incidente no quedó allí: “Ese mismo día, a eso de las 13, los dos fueron a mi casa (ubicada sobre calle Mitre, donde también funciona su negocio) y me reclamaron lo mismo. La conversación fue subiendo de tono hasta que Gustavo me dijo ‘sos un cag…, ya te voy a encontrar en la calle’. Ahí nomás se acercó hasta el escritorio, agarró una cámara fotográfica digital Canon de mi propiedad y se la llevó”.

En esas mismas circunstancias y, según la acusación, Javier Maroni le advirtió: “Cuando te encuentre en la calle, ya vas a ver lo que te va a pasar”.

Cabe señalar que en la oficina de su negocio Falvo tiene instaladas dos cámaras de seguridad que registraron todo el incidente y con esa prueba fílmica y acompañado por el abogado Caronni, se presentó al día siguiente en Tribunales, radicó la denuncia penal y se constituyó en la causa como querellante particular.

Semanas después, al ser indagados por la fiscal Maldonado, tanto Gustavo como Javier Maroni negaron haber amenazado al denunciante e incluso el primero de ellos afirmó: “Ni yo ni mi hermano le hemos robado absolutamente nada al señor Falvo”.