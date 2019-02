La difícil misión de esquivar la crisis en una campaña solidaria

Se puede donar hasta fin de mes

Ciudadanos Solidarios en Acción, como cada año, lanzó la iniciativa mediante la cual pretenden recolectar útiles escolares que luego serán donados. Sin embargo, advierten que hasta el momento no han logrado juntar prácticamente nada

Cada vez resulta más difícil para la solidaridad esquivar la crisis económica y la dura realidad por la que atraviesa el país.

Esto se evidencia y es manifestado desde el grupo Ciudadano Solidarios en Acción desde hace un puñado de meses atrás cuando campaña tras campaña van viendo cómo es menos lo que se reúne.

En este caso se encuentran en plena campaña de donación de útiles escolares, con la intención de poder generar kits escolares que luego reparten entre familias vulnerables.

Esta iniciativa la repiten desde hace años, pero esta vez, confió el coordinador del grupo Javier Pérez, “la demanda es mucho más grande”. Lamentablemente, reconoció que por ahora “venimos bastante flojos”.

“Sabemos que siempre fueron caros, pero ahora están mucho más y lamentablemente no hemos tenido respuesta en ninguno de los lugares de acercamiento de donaciones que hemos puesto”, contó.

No pudo ocultar su preocupación porque “estamos a mediados de febrero y el 6 de marzo empieza el año lectivo”. “El año pasado llegamos a recolectar unas 15 mochilas con bastantes útiles adentro que permitió armar algunos kits, pero este año todavía no tenemos ni siquiera una mochilita en buen estado”, reveló.

Pérez insistió con que “estamos en cero realmente, la preocupación es mucha porque tenemos por ejemplo unas cuatro familias que nos han pedido útiles porque ya saben que no van a llegar a comprarlos”.

“Si uno piensa que algunas familias no logran cubrir los alimentos diarios pensemos que para ir a la escuela lo mucho que se les dificulta”, planteó y agregó que “esto es para que puedan estudiar, con educación es con lo que se le puede dar batalla al sistema, pero tienen que tener las herramientas mínimas para que puedan asistir a las escuelas”.

Por como viene el panorama, Pérez subrayó que ya van hablando con las familias sobre la posibilidad de que este año la ayuda no llegue. “Ya les vamos diciendo que está todo muy complicado, a veces los ayudamos a recurrir a otros lados, y a veces el Estado tampoco puede dar una mano o tener una respuesta hacia ellos”, dijo al respecto.

“Empezaremos a golpear puertas para que al menos tenga algo y no lleguen al inicio de clases con las manos vacías. Le pedimos a la sociedad compromiso, más allá de que siempre los solidarios están, pero piensen que hay quienes no tienen con qué ir a la escuela, y nos preocupa dónde van a ir a parar. Si no están en la escuela, es un problema grande”, mencionó.

“Imagínate lo duro que nos es decirles que no tenemos alimentos para darles, explicarles que estamos en una situación compleja. Nos mandan mensajes invitando a que vayamos a ver su hogar, lo mal que la están pasando… y la situación se torna muy compleja al tener que decir ‘no tenemos’´ o ‘no podemos’”, lamentó.

Por otra parte, más allá de la campaña actual de útiles escolares, dijo que “en la cuestión de alimentos, donde hay una demanda bastante grande, pasa lo mismo y no tenemos para cubrir la necesidad de la gente”.

“Es un pedido permanente. Los comedores la pelean para poder alimentar a los niños. Los que coordinan los comedores hacen un esfuerzo enorme para poder ponerles un platito de comida en la mesa”, reconoció.

¿Dónde donar?

*Mauricio Rava y Claudia Pérez (Optica Pérez) – Corrientes 1017, en horario de comercio.

*Yanina Gómez (academia de baile) – López y Planes 859 (Centro Vecinal Carlos Pellegrini), de lunes a jueves a las 20.

*Javier Pérez – Arturo Jauretche 1555 (Campus UNVM).

*Mariel Cañas – Santiago del Estero 1338 – barrio Los Olmos (Villa Nueva).