La difícil tarea de recolectar frazadas entre el frío y la crisis

Ciudadanos Solidarios en Acción lleva adelante una campaña para ofrecerles estos abrigos a familias y comedores

“Queremos tender una mano a los que más sufren el frío, a las familias que lo necesiten”. Con esa intención es que el grupo Ciudadanos Solidarios en Acción está llevando delante una campaña para recolectar frazadas.

Tal como lo hicieron el año pasado, buscan llegar a familias que no puedan combatir el frío como corresponde.

La colecta se inició a mediados de mayo y se extenderá hasta fines de junio y se determinaron seis puntos donde se pueden acercar las donaciones (ver aparte).

Javier Pérez, coordinador del colectivo solidario, indicó que “si bien la gente no se cansa de ayudar, no siempre tiene con qué hacerlo”, dando a conocer que la situación económica está siendo factor importante que ha bajado los números de las colectas.

“Hace desde mediados de mayo que estamos receptando frazadas, aunque no con el ritmo que esperábamos”, confesó. El año pasado juntaron unas 50 frazadas y ahora “ya tenemos algunas, y hay personas que nos escribieron para que pasemos a retirar otras, esperemos seguir recibiendo”.

Pérez dio a conocer que “ya en las últimas campañas, como la que pasó de útiles escolares, se viene dando que la cantidad de donaciones baja”. En este caso, con las frazadas, “sabemos que es más difícil ahora porque el que tenía una frazada en medianas condiciones, quizás no se atreve a cambiarla por una cuestión económica”.

“El frío duele”, dijo Mariana Martínez, otra de las integrantes de Ciudadanos Solidarios en Acción que dialogó con este medio ayer y reflexionó: “Hay que cambiar la mentalidad de la gente porque hay quienes necesitan las cosas más que uno, que por ahí las tiene guardadas juntando olor a humedad. Es muy común que uno guarde algo que cree que alguna vez va a usar y pasa años guardado cuando a otro le sería útil ahora. Es difícil cambiar la mentalidad de la gente, pero se puede”.

A su vez, Pérez señaló que van a colaborar con comedores de Villa María y Villa Nueva. “El crecimiento de estos espacios se está dando, como también la cantidad de gente que asiste”, indicó, y contó que “desde los comedores nos hacen llegar las necesidades, pero no solo de camperas o frazadas, nos piden garrafas, si no tenemos alguna heladera, cocinas, y es algo muy repetitivo, pero no solamente desde comedores, también familias que directamente escriben a la página de Facebook”.

“Muchos piden comida también, lamentablemente nosotros si no hacemos una acción directamente para recolectar comida no tenemos, por eso por ahí nos contactamos con otras organizaciones que puedan tener”, explicó.

Proponen crear un reconocimiento a quienes ejercen la solidaridad

El colectivo solidario presentó días atrás una nota proponiendo que se destaque a los “ciudadanos solidarios” de la ciudad. En ese sentido, explican que la idea es “reconocer el valor humano que tiene el trabajo que hace mucha gente”.

“Vamos a cumplir cinco años de acciones, en muchas de esas aparecen nombres propios o no colaborando, que son partícipes directos para tender una mano y que se logre el objetivo, que es ayudar a los sectores desfavorecidos de la sociedad”, mencionó.

“Por eso le pedimos al Concejo crear esa figura e institucionalizarla para darle un poco de valor a estas cuestiones solidarias, más allá de que las personas no lo esperan porque aquel que ayuda lo hace de corazón y sin pedir nada a cambio”, agregó Pérez.

Además, indicó que “la idea es que esto lo entregue el Concejo Deliberante junto a Ciudadanos Solidarios en Acción” y “no es más que una pequeña acción para los muchos que ayudan”.

Dónde donar