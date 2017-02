La empresa denunciada Avian es la única que opera desde Villa María

Avian Líneas Aéreas SA es la nueva razón social de Macair Jet desde diciembre, la cual venía prestando el servicio comercial en nuestra ciudad

Avian Líneas Aéreas SA, la empresa vinculada a la familia Macri, denunciada por haber sido beneficiada por el Gobierno nacional, ampliaría desde marzo sus servicios desde y hasta el Aeropuerto Regional Néstor Kirchner.

La Municipalidad local envió a la ex-Macair Jet un plan a poner en marcha desde marzo, que incluye seis frecuencias semanales entre nuestra ciudad y Aeroparque. A diferencia de años anteriores, los vuelos serían directos, sin escalas en Sunchales, Santa Fe.

Esta modificación se planificó ante los pedidos de los usuarios frecuentes, que precisan llegar a la ciudad de Buenos Aires en un temprano horario.

Avian Líneas Aéreas SA, es la nueva razón social de Macair Jet desde diciembre último. Opera bajo la marca Avianca. Como se recordará, Macair Jet venía prestando el servicio comercial en nuestra ciudad, y en 2016 consiguió un 23% en la demanda de pasajes.

Jessica Nauwelaerts es ejecutiva de Ventas del Ente para el Desarrollo Productivo y Tecnológico, área municipal que administra la Terminal de vuelos, y dijo a EL DIARIO que “el aumento en la demanda tiene que ver con el buen servicio que se brinda. La gente que lo probó, lo prefiere a otros medios de transporte, porque en una hora y media está en su destino, y al volver puede llegar a la hora de la cena a Villa María”.

Cabe recordar que tanto el presidente Mauricio Macri como su padre, funcionarios y empresarios fueron denunciados por presunta asociación ilícita por los negocios desde el Estado con firmas de aviación relacionadas con los Macri, sin licitación ni contratación pública conocida.

El jefe de Estado, y otros fueron denunciados por el uso de aeronaves de la compañía Macair para viajes oficiales. Además, se los acusa por haber denegado el acceso a información pública sobre los motivos por los que el avión destinado al mandatario, Tango 01, quedó arrumbado en un hangar de El Palomar pese a estar en condiciones para su uso.

La denuncia fue formulada por los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

Gastos en contrataciones sin licitación

La presentación apunta a investigar entre otros al director general de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas, quien revistaba recientemente como directivo de Aero Chaco y Macair.

Según la denuncia, los gastos en contrataciones de aviones ejecutivos para viajes de Estado a Europa y China fueron realizados sin licitación y resultaron mucho más costoso que con el Tango 01. “Hasta finales de octubre Presidencia había gastado alrededor de veintitrés millones de pesos en alquiler de jets privados y pasajes”, señala el documento, que denuncia también el negocio de Avianca “comprando” la firma Macair y dejando en los puestos ejecutivos a los mismos hombres que había puesto Franco Macri, el padre del jefe de Estado, al frente de esa compañía.

“Detrás de esta operación aparecen muchas dudas, en buena medida, gracias al conveniente acuerdo de confidencialidad firmado por las partes intervinientes. Se desconoce el monto de la operación y la modalidad de la compraventa”, señala el escrito de Cabandié y Tailhade.

La denuncia también relaciona estos hechos con la decisión política de dejar caer a la compañía aérea SOL, como estrategia para despejar de competidores a Avianca/Macair. Era una de las empresas que realizaba vuelos de cabotaje en el país, y tuvo que declararse en quiebra el año pasado. “La razón de la quiebra de esta empresa no es otra que la cancelación de un acuerdo comercial que mantenía con Aerolíneas Argentinas”, recuerda el escrito, que también vincula todo este entramado con los motivos que llevaron a la salida de Isela Costantini de la presidencia de la aerolínea de bandera.

“No caben dudas de que el Presidente de la Nación ha tomado medidas que favorecen al grupo económico que maneja su padre y ha favorecido desde el Poder Ejecutivo a una empresa internacional a la que no se sabe si está vinculado o no. Los resultados están a la vista: Avianca no tiene competencia, presta servicios para la LADE (Líneas Aéreas del Estado), y genera autorizaciones para que compita de igual a igual con la línea de bandera que critica por su alto déficit”, concluye la denuncia, que también advierte sobre el desvío de un crédito de 5.000.000 de dólares otorgado en 2015 a LADE para renovar aeronaves a través del sistema de leasing, para pagar los viajes que hizo con Macair a principios del mandato de Macri.

Desde 2011

El 27 de septiembre de 2011 comenzó a operar la ruta aérea entre Villa María y Buenos Aires, a través de Aero Chaco, compañía gerenciada por Macair, del Grupo Macri.

En este verano se continuó operando por primera vez con una frecuencia semanal a Buenos Aires, aunque el movimiento de pasajeros fue reducido. Para este año, se estima que la demanda aumentará en una proporción similar a la de 2016.

En cuanto a los precios, hasta el momento están fijados en $1.950 para un solo tramo, y en $3.460 pesos para el ida y vuelta. El ente local ofrece descuentos a paquetes empresariales y a familias numerosas. El nuevo cuadro tarifario está en el despacho del intendente Martín Gill, para su aprobación. Cabe mencionar que el Gobierno local subsidia con un 30% el precio de los pasajes, como forma de incentivar la elección de los vuelos aéreos desde nuestra ciudad.

Según se informó, no están previstos nuevos convenios con otras empresas de transporte aéreo.