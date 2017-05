La empresa Plus Ultra tiene tres días para regularizar su situación

Peligran los puestos de trabajo. El gremio de AOITA junto con el Ministerio llamaron a un cese de actividad por deudas e incumplimientos de parte de los dueños

La empresa Plus Ultra y MercoBus, pertenecientes al Grupo Plaza, dejó de prestar el servicio a las 0 horas del jueves, luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia y el gremio de la Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) acordaran un cese de actividades debido a que la empresa no está cumpliendo con el pago de las ART y con los seguros de los colectivos. Además hay deudas e incumplimientos de pagos en AFIP y seguros de los pasajeros.

Ante la falta de respuesta de la empresa, peligran 450 puestos de trabajo a nivel nacional y 25 en nuestra zona, sumando los choferes de Villa María, San Francisco y Río Cuarto.

Marcelo Peñaloza, delegado regional de AOITA, explicó que hay una disputa entre empresarios que se atribuyen mutuamente la titularidad: “No habría dueño de la empresa. El Grupo Plaza dice que el responsable es el Grupo Caruso (El Práctico) ya que se lo han vendido, y Caruso que el responsable de esas deudas es el Grupo Plaza”.

Según lo determinado por el Ministerio, los servicios van a ser cubiertos por otras empresas durante estos días.

“Transporte intimó por 72 horas a la empresa para que regularice la situación. Hay expectativas y somos optimistas, pero si no puede continuar, hay otras interesadas en cubrir estos corredores provinciales”, finalizó Peñaloza.

“Queremos seguir trabajando”

Gerardo Guzmán, uno de los trabajadores de la empresa Plus Ultra habló con EL DIARIO y explicó la situación que están viviendo y la postura de los empleados: “La posición de los trabajadores en Villa María, es seguir trabajando. Nuestra posición no es la misma que la de Córdoba. Están corriendo riesgo muchos puestos de trabajo y nosotros queremos seguir trabajando”.

Hasta el momento nadie de la empresa se presentó a responder por las deudas ni para explicar la situación o los pasos a seguir: “Los coches están operativos, pueden salir. Están preparados, todos tienen gasoil y hay combustible pagado por adelantado, pero el gremio y el Ministerio de Transporte de la Provincia no nos deja salir porque la empresa no cumple con una serie de requisitos de seguridad. Nosotros si la empresa nos hace salir a trabajar lo vamos a hacer porque queremos conservar nuestra fuente de trabajo”.

El gremio hoy esta peleando porque otra empresa tome las líneas de viaje, para lo que hay dos o tres empresas interesadas; o que el Grupo Plaza regularice la situación, para continuar brindando los servicios.

Hay una orden de parte del Ministerio de Transporte que si Plus Ultra no presenta todos los requerimientos en 72 horas hábiles, caducan las líneas: “Eso es lo que nosotros no queremos, que caduquen las líneas”. El lunes el gremio tiene una reunión en el Ministerio en donde se determinarán los pasos a seguir.

En nuestra ciudad hoy hubo manifestaciones, exigiendo una respuesta: “Hoy cortamos media calzada durante una hora en la calle Larrabure, para mostrar la situación que estamos atravesando. Estamos sin trabajo, esa es la realidad”.

“Esto se va a mantener durante 72 horas y nos vamos a reunir todos los días en la empresa, manifestándonos de forma pacífica. No vamos a cortar la circulación total porque no queremos molestar a nadie, pero necesitamos que se sepa lo que nos pasa. Si en estos tres días la empresa no regulariza la situación, hay posibilidades de que Transporte caduque las líneas y se la dé a otras empresas”, señaló Guzmán.

La parte administrativa de la empresa ubicada en Córdoba capital está también en cese de tareas. No quedó ni un empleado trabajando y el predio esta cerrado.

Lo que el gremio esta negociando es que si el Grupo Plaza pierde las líneas, la empresa que se haga cargo de ellas, conserve el 100% de los empleados de MercoBus y Plus Ultra: “Tememos que en ese traspaso de empresas, quede mucha gente afuera. Esas cosas siempre pasan. No queremos que ningún compañero pierda el trabajo”.

El Grupo Plaza, pertenece hasta el momento a los hermanos Cirigliano, los mismos que tenían la concesión de los trenes de la tragedia de Once (Buenos Aires).