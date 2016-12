La enemiga pirotecnia

Llegan las fiestas y la pirotecnia y con ellas, como todos los años, la pregunta: ¿Qué hacemos con nuestros animales que se asustan y sufren tanto con las explosiones que se generan?

Palpitaciones, taquicardia, salivación, temblores, sensación de insuficiencia respiratoria, falta de aire, náuseas, aturdimiento, sensación de irrealidad, pérdida del control, miedo a morir.

Lo que para muchos de nosotros es motivo de celebración y un espectáculo visual, para ellos es un infierno. Cada año, durante las fiestas, muchos son los animales que desaparecen de sus hogares asustados por el estruendo y el pánico, tratando de escapar de éste. Algunos se pierden, otros son atropellados o mueren en la calle, exponiendo también a los conductores a sufrir accidentes de tránsito.

El pánico y el trauma que viven cada año los animales domésticos por la pirotecnia son considerados similares a los que sufren las víctimas de una guerra, advierten expertos en el tema.

Mayor sensibilidad

Los perros y los gatos tienen una mayor sensibilidad auditiva y por eso el estruendo de la pirotecnia es percibido con mayor intensidad.

Los estallidos de pólvora afectan al sistema nervioso de los animales, generando cuadros de estrés e inestabilidad emocional y agravando su salud. Los animales sufren afectaciones en el tímpano, perturbando su capacidad auditiva. El fuerte estruendo les provoca una reacción de desconcierto, aturdimiento, miedo, angustia y pérdida del sentido de la orientación.

La pirotecnia afecta negativamente a todos los animales, no sólo perros y gatos. Aves, caballos, animales del zoológico, animales de granja…todos sufren las consecuencias.

Su capacidad auditiva es tan superior a la de los humanos, que pueden escuchar sonidos que para nosotros serían imperceptibles. Por lo tanto, cada estruendo de pirotecnia para ellos ¡es mucho peor de lo que nos imaginamos!

Para este miedo no existe una predisposición determinada por la raza, la edad o el sexo de la mascota, simplemente es una respuesta de temor intensa al ruido. El animal trata de huir o esconderse, pide protección al dueño, tiembla, pone la cola entre las patas, se agita, a veces gruñe o ladra.

Estas alteraciones provocan en la conducta animal, tanto de perros como de gatos, intentos de escapar descontroladamente, incentivado por el estado de pánico, durando varios minutos y en los casos severos varían desde una a varias horas, dependiendo el tiempo que dure el estímulo provocado por el ruido durante las fiestas. Las reacciones suaves o de baja intensidad incluyen deambulación, temblor, encogimiento, inapetencia, intensos deseo de ingerir agua, deseo de estar en permanente contacto con el propietario. Las reacciones más graves o de alta intensidad provocan gemidos, intensa salivación o babeo, jadeos prolongados y muy fuertes, eliminación y/o retención de heces u orina, correr en forma desenfrenada sin rumbo, escape frenético, que en muchas ocasiones incluyen arañado o masticar barreras y saltar a través de ventanas, vidriados o alambrados, provocándose heridas de suma gravedad.

Perros

Normalmente cuando el perro escucha por primera vez este tipo de ruidos, se asusta.

La reacción no es idéntica en todos los perros; algunos salen corriendo por la necesidad de escapar de la zona en que aún se pueden oír o ver los fuegos artificiales o bombas, y no paran hasta que están lo bastante lejos para no percibirlas o hayan terminado, lo que puede ocasionar que se extravíen. Convendrá dejarlos que se escondan en el lugar que ellos elijan como más seguro. Darles permiso, al menos en esos días. No obligarlos a participar del festejo, sobre todo si hay más gente que la habitual en la casa. En lo posible hay que dejarlos en una habitación con música o la televisión prendida, para atenuar los ruidos, y hacerles compañía tranquilizándolos.

Gatos

Por otro lado, los gatos no sólo se pueden alterar por los destellos de los fuegos artificiales, sino que también les afecta mucho el ruido.

Un ruido excesivo o fuerte puede crear lo que se conoce como estrés acústico, que afecta a los felinos, en particular, ya que estos pueden oír los tonos muy altos, alrededor de 1,6 octavas más alto que los seres humanos y una octava por encima de los perros.

Por eso conviene asegurarse de que el gato esté adentro de la casa mucho antes que comiencen las celebraciones y mantenerlo en un lugar donde no sea posible que los visitantes lo dejen salir sin darse cuenta.

En todos los casos la compañía del dueño es importante. No haciendo mimos y caricias, sino con su presencia, para tranquilizar al animal.

Consejos útiles

Para proteger a los animales de los peligros de la pirotecnia debemos tener en cuenta lo siguiente:

1) Evitá comprar pirotecnia.

2) Lo mejor es que estés con él y le proveas seguridad, que es lo que siente cuando está con su dueño.

3) Para evitar que se escape, resguardarlo en un lugar aislado y seguro. Disponé una habitación, donde el animal previamente se sienta cómodo para que descanse allí.

4) Ubicá a la mascota en el lugar más aislado de la casa, con las puertas cerradas.

5) Si lo tenés que dejar solo, dejá la radio o el televisor prendido para que se sienta acompañado y amortigüe el sonido de afuera.

6) Asegurate de dejarle un juguete o algo para morder.

7) Dejale abundante agua fresca y su plato con alimento.

8) Si tenés un ventilador, también dejalo prendido, esto brindará alivio a nuestro compañero en una situación estresante.

9) Si preferís otra opción como un tranquilizante, no olvides consultar con tu veterinario amigo.

10) Ponerles una identificación. Es sumamente importante que nuestra mascota esté identificada, ya sea con una chapita o un papel con nombre y nuestro número de teléfono en caso de que corra asustado.