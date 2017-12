La era electrónica no llegó a las normas de tránsito: sí o sí comprobantes en papel

“Las compañías de seguros están adecuadas a la legislación nacional, que exige el comprobante del mismo en el vehículo”, advirtió el secretario de Gobierno de Villa María

El hombre se desespera ante la mirada atenta del inspector de Seguridad Ciudadana: revisa una y otra vez todos los papeles del auto, con la certeza interior de que cuenta con toda la documentación en regla, pero no logra encontrar la tarjeta que refleja la vigencia anual del seguro.

Como todavía no terminó de pagar el rodado y las cuotas del mismo traen incluida la cuota mensual del seguro, está convencido de que cuenta con cobertura. Sin embargo, no tiene en papel el comprobante de que efectivamente es así, ya que la póliza venció hace unos pocos días y la nueva todavía no llegó a su domicilio.

Desde el teléfono celular y a través del correo electrónico puede demostrarle al inspector que está protegido, pero no hay caso: para la legislación, las constancias son sí o sí en papel.

En la era en la que distintos organismos e instituciones se inclinaron a enviar comunicaciones, boletas y facturas por mail para ahorrar papel y cuidar el medio ambiente, las normas de tránsito continúan arraigadas a las costumbres de siempre. Para evitar la retención del vehículo, indefectiblemente tiene que tenerse todo en formato papel.

“Las compañías de seguros están adecuadas a la legislación nacional, que exige el comprobante del mismo en el vehículo”, confirmó el secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Rafael Sachetto.

“Te llegue por mail o por sobre, hay que tenerlo en el auto. Si uno lo recibe por correo electrónico debe imprimirlo”, ratificó ante la consulta de EL DIARIO, aclarando que lo que exigen los inspectores es la tarjeta que refleja el período de cobertura, no así el abono de la última cuota. De lo contrario, el rodado estará en infracción y será demorado.

Carnés que no sirven

Siguen sacando la licencia en otro lado

Continúan “no siendo pocos” los villamarienses que obtienen la licencia de conducir en otras localidades, esquivando así las exigencias que hay en nuestra ciudad a la hora de conseguir el carné.

Olvidan que en un control terminarán con un acta de infracción que derivará en una multa y la retención del vehículo. Es que el carné tiene que ser obtenido en la ciudad en la que se reside.

“El que decide sacar un carné en otra jurisdicción es porque quiere evadir la capacitación y las exigencias para lograr una buena práctica en la educación vial”, cuestionó Sachetto en diálogo con EL DIARIO.

“No son pocos los que lo sacan en otra jurisdicción, luego vienen a la ciudad e impactan negativamente en la conducta vial poniendo en riesgo a los demás”, criticó. Y dijo que tiene que haber conciencia en esos municipios.