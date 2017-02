La exfiscal federal de Villa María es quien investiga a César Milani

César Milani quedó detenido y sospechado como supuesto autor de delitos vinculados al terrorismo de Estado cometidos en La Rioja, durante la última dictadura cívico-militar. La fiscal federal que lo investigó es María Virginia Miguel Carmona

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso anteayer la detención del exgeneral del Ejército César Milani, quien quedó alojado en el pabellón para imputados por crímenes de lesa humanidad de la Penitenciaria de esa provincia.

La medida se dispuso tras la indagatoria a la que fue citado Milani, que fue seguida por el juez y por la fiscal María Virginia Miguel Carmona, especialmente designada por la Procuradora General de la Nación para que investigue los delitos de lesa humanidad en La Rioja.

Miguel Carmona se desempeñó entre 2013 y 2015 como fiscal federal subrogante en Villa María hasta que juró como titular de la Fiscalía de Esquel, en el sur del país.

Repasando la actividad que tuvo en esta ciudad, se marca como uno de los hitos más importantes la implementación de un buzón de denuncias anónimas que se puso en marcha para que se pudieran dar a conocer casos de explotación sexual y laboral.

También estuvo al frente de varios operativos contra la trata de personas. No faltaron temas vinculados a delitos económicos que se investigaron desde la Fiscalía Federal de esta ciudad, como evasión fiscal y venta de facturas “truchas”. También debió investigar tragedias como la explosión en la central eléctrica de Pilar y el robo de pólvora en la Fábrica Militar, entre otros.

Pero también trabajó en el abordaje de los delitos de lesa humanidad interviniendo como fiscal (junto al villamariense Facundo Trotta y otros) en la megacausa La Perla.

Al partir hacia Esquel, dio una entrevista a EL DIARIO en la que relató la realidad particular de esa región: “Acá hay otra problemática, está muy fuerte la cuestión de los derechos de los pueblos originarios, los incendios y, lamentablemente, también la trata de personas”, dijo en esa oportunidad.

En abril de 2016, Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, la designó como fiscal específica en La Rioja para colaborar en la investigación de delitos de lesa humanidad.

“Atento a las circunstancias expuestas y manteniendo los criterios dispuestos en diversas oportunidades, en las cuales se han adoptado medidas a fin de robustecer y garantizar en todo momento la actuación del Ministerio Público Fiscal en causas en las que se investigan los crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, se dispondrá la designación de la señora fiscal federal, doctora María Virginia Miguel Carmona”, dijo la funcionaria en una resolución.

Con esa responsabilidad, es que la abogada bellvillense llegó a La Rioja y trabajó en la investigación que determinó la detención, por orden del juez, del exjefe del Ejército, César Milani.

“Nunca mezclo las cuestiones políticas”

En diálogo con EL DIARIO, la fiscal habló de su papel fundamental en esta causa.

“Cuando llegué, ya había cerca de 10 cuerpos, o sea que la causa estaba avanzada. Los fiscales, anteriormente, habían intentado la declaración indagatoria, pero se habían interpuesto de manera constante excepciones y recursos que hacen al derecho de defensa, pero que provocan la dilación del proceso. Y es por ello que la Fiscalía le eleva al juez el entendimiento que se trataba de maneras dilatorias. Vale aclarar que el juez no llamó a indagatoria sólo a Milani, sino a todos los imputados (más Santacroce, Moliné, Ganen y Catalán, exjuez de La Rioja), que se harán entre lunes y martes”.

-¿Cómo se determinó la detención de Milani?

-Se trata de una detención precautoria y se basa en el artículo 300 del Código Procesal Penal de la Nación para asegurar su comparecencia, porque existía riesgo procesal. Es una medida que se toma en la mayoría de las causas penales, pero en este caso tenía que ver con la falta de arraigo a La Rioja, entre otras cuestiones.

-Algunos analistas señalan que esta detención no se hubiese dado en el Gobierno anterior o que obedece a una cuestión política.

-Como fiscal de la causa, nunca mezclo las cuestiones políticas. Es algo totalmente jurídico: si hay pruebas, se avanza; si no, no se avanza. El Ministerio Público siempre tuvo el mismo hilo conductual. En este caso hay pruebas testimoniales y también documentales que apoyan esas declaraciones. Soy y debo ser objetiva al respecto.

Con el grado de jefe del Ejército

Milani fue designado por CFK en julio de 2013

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani (nacido en Cosquín, el 30 de noviembre de 1954) fue designado el 3 de julio de 2013 como jefe de Estado Mayor General del Ejército por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente, está retirado con el grado de teniente general.