“La forma de trascender la muerte de un hijo es homenajeándolo”

El grupo Renacer conmemoró sus 23 años de vida en la ciudad. Más de cien padres de Villa María y la región que están pasando por lo mismo compartieron un momento de recuerdo

Más de un centenar de padres y madres unidos por el mismo sentimiento se reunieron ayer en el escenario Rubén Vanzetti, en lo que fue la conmemoración del 23º aniversario del grupo Renacer.

Todos ellos estuvieron ahí y pertenecen al grupo, por haber perdido un hijo. A los más de 30 que son de Villa María se les sumaron padres de Laguna Larga, Río Tercero, Río Cuarto, Pozo del Molle, Idiazábal, Etruria, Villa Nueva, Córdoba, La Carlota.

Algunos solamente prefirieron escuchar. Otros tomaron el micrófono para dejar palabras, poemas y reflexiones en memoria de sus hijos. Y todos realizaron una suelta de globos con mensajes que, sueñan, lleguen al cielo. También se hizo una suelta de palomas. “Sobre todo lo que hace bien es reunirse con otros papás que han pasado por lo mismo, por la muerte de un hijo”, remarcó Rosana Galaverna, integrante del grupo que se reúne en la ciudad.

Galaverna dice que el dolor que significa perder un hijo no se supera. “Hay que aprender a convivir”, afirmó, pero, sobre todo, “trascenderlo”. “La forma de trascenderlo es hacer algo en homenaje a ellos”, resumió.

“Para cualquier pérdida que los seres humanos tenemos en la vida se trata de trascender el dolor, porque el dolor pasa y el amor queda y todo lo que hacemos con amor es lo que nos va a mantener vivos”, consideró la mujer, quien contó que en las reuniones (que se llevan a cabo el segundo y cuarto lunes de cada mes en el Concejo Deliberante), “llegan buscando ayuda porque han pasado por la vivencia que significa la muerte de un hijo, y se recibe a los papás, tratamos de que no cuenten tanto, porque sabemos por qué vienen y cómo se sienten porque nosotros hemos pasado por lo mismo”.

“Se les trata de dar una contención y se les explica de qué se trata la vida, porque realmente es una vida nueva después de la partida de un hijo”, puntualizó, y agregó: “Físicamente no los tenemos, pero están siempre con nosotros. Aprendimos a llevarlos en el corazón”.

Por su parte, Daniel Ferreyra, quien lleva ya 15 años en Renacer, definió: “Renacer es una escuela de vida, y algunos van, aprenden y eligen no seguir yendo, y otros quedamos. En mi caso hace 15 años que estoy en el grupo y me quedo para ayudar y devolver lo que el grupo me dio en el momento. Es una forma de homenajear a mi hijo”.