“La gente de Villa Nueva se merece esto y mucho más”

El histórico capitán le dedicó el título a “toda la gente maravillosa que es hincha de Alem”. Destacó a sus compañeros, al Chopito, a los directivos y expresó que “ojalá esto sirva para que el club sea más grande de lo que es”

Cerca de los 40 años y gran parte de su vida, vistiendo los colores de Alem. El capitán eterno, inoxidable y que, pese a que las consultas del retiro son repetidas, va de frente, dice que quiere jugar y se desloma diariamente para eso, dejando en claro que es un estandarte del León.

Porque su corazón tricolor y villanovense tiene aún más para entregar por el club de sus amores, que hace tiempo lo ubicó como uno sus máximos ídolos históricos; entonces, defendió dicha idolatría con fiereza, dentro y fuera del campo de juego, con un papel destacado en las dos finales.

Yendo al piso, dejando la piel o manejando el termómetro del partido, Agosto mostró su figura en el histórico partido disputado en la Leonera, a la cual -cuando finalizó el partido- la observó celebrar, dirigiendo su vista a las tribunas y tubulares colmadas de público y banderas o abrazándose con cada hincha que se le cruzó. Y luego se trasladó a recibir la copa que tanto anheló, esa que le había sido esquiva en los últimos cinco años de desafíos constantes y fuertes amarguras; por lo tanto, la sujetó fuerte y gritando ‘¡dale, campeón!’.

“Esto es mérito a la humildad y porque esta gente de Villa Nueva se merece esto y mucho más”. Son las primeras palabras que pronunció Agosto, uno de los más buscados por los medios entre tanto festejo.

Entonces, se dirigió al pueblo villanovense, al cual conoce a la perfección. Por lo que le agradeció y elogió: “esto es para toda esta gente que hoy pagó 100 pesos y se vino con toda la familia a la cancha, y yo sé que mañana le va a faltar para la comida o para pagar algún impuesto, pero igual están acá”.

Y ante el refrán de “viejo es el viento y todavía sopla…”, expresó, acompañado por una sonrisa, que “me siento muy bien. Acá uno tiene que dejar todo en la cancha por toda esta gente maravillosa; por la familia, que se banca un montón de cosas, por el grupo y por Chopito (Morales), quien nos fue de frente de entrada y nos dijo las cosas como eran. Este grupo venía sufrido. Sabíamos que teníamos un gran plantel y había que demostrarlo. Nadie nos regaló nada y más con esta camiseta, que por ahí te cuesta el doble ganar las cosas. El objetivo se cumplió y a disfrutarlo”.

Además, se descargó: “Esto es para algunos tontos, por no decirles otra cosa, que por ahí se llenaron la boca y se olvidaron de todo lo que Agosto y Fernández le dieron al club. Acá, cuando las cosas van mal, apuntan a los más grandes, pero uno sabe quiénes son”.

También resaltó al Chopo Morales: “El aportó mucho. Gracias a él, el grupo se hizo más fuerte”. Y, sobre todo, recalcó “la humildad de este grupo”, que soportó la presión de ir por el título local tras la eliminación en el Federal C. “Había que pelearlo sí o sí, darle una alegría a la gente, sobretodo a los dirigentes, que son pocos pero siempre están, y principalmente, el grupo se lo merecía”, recalcó.

A continuación, comentó: “Ojalá que esto sirva para que el club sea más grande de lo que es. Hoy, cuanto entré a la cancha y la ví adornada con tribunas y banderas, es una pasión, una cosa increíble… Doy gracias a Dios por haber vestido durante muchos años esta camiseta, seguir vistiéndola y ojalá que la siga vistiendo de la mejor manera”.

Sobre la final, en tanto, describió: “Más allá de que las finales no se juegan, se ganan, creo que no salió una buena final sobre todo por el campo de juego y la presión que había, ya que hace cinco años que Alem no daba una vuelta. De igual modo, la jugamos a nuestra medida, a lo que podíamos, por momentos se habrá jugado, en otros se revoleó la pelota o se metió, pero el objetivo se logró y muy contento”.

También elogió al rival, Universitario: “Enfrentamos a un rival que tranquilamente pudo haber sido campeón. Hay que reconocerle que, más allá del campo de juego, trató de poner la pelota al piso, jugó y no revoleó una pelota”.

“Pero nosotros queríamos jugar en nuestra tierra, con nuestros pozos, con nuestro barro, con toda nuestra gente, nuestra ciudad y creo que nos salió bien”, apuntó, y como cierre le dedicó el título “a toda mi familia y a toda la gente maravillosa que es hincha de Alem”.

Pablo Fernández: “Es todo muy hermoso”

El volante central Pablo Fernández (foto), quien junto a Agosto y Diego Acosta son parte de esa camada gloriosa que infranqueablemente sigue dejando su impronta con la camiseta tricolor, también brindó sus impresiones tras el título.

En un principio, se desahogó con llantos y abrazos con familiares. Es que este nuevo título es “muy especial porque me dolieron muchas cosas que se dijeron”.

“Sé que tengo que disfrutar y no pensar en boludeces, pero me dolía mucho escuchar el comentario que hasta que no se fueran Agosto y Fernández, Alem no iba a ganar. Y realmente la gente no sabe el sacrificio que uno hace día a día y que por esta camiseta jugamos hasta rotos”, agregó.

“Hoy había cuatro o cinco jugadores lesionados y se notó porque no jugamos bien, pero había que salir campeones como sea. Hoy era el día y no se nos podía escapar”, redondeó.

También valoró el aporte de Morales y comentó: “Siempre dicen que es un 50 y 50, pero desde que llegó Mauricio fue un 70 y 30 porque nos dio vuelta la cabeza, nos hizo el click que teníamos que tener, sabíamos que teníamos con qué y la verdad es que fue un cambio muy positivo”.

“Se dio en la Leonera, en nuestra casa, con todo el pueblo acá… Es todo muy hermoso. Desde 2004 estoy levantando copas con Alem y estar nuevamente festejando es muy especial porque uno da siempre el máximo por esta camiseta y eso da sus frutos”, concluyó.