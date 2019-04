Elecciones 2019

“Beto” Beltrán, candidato a gobernador por Avancemos Córdoba en Valores visitó Villa María. La tribuno Patricia Gómez, candidata a legisladora por este espacio, manifestó que se alejó del PRO porque no comulga “con el despotismo”

El candidato a gobernador y legislador de la provincia por el espacio “Avanzando Córdoba en valores”, el periodista Alberto “Beto” Beltrán, estuvo en la ciudad en el marco de su campaña proselitista: “Estamos recorriendo instituciones intermedias de Villa María. Fundamentalmente estuvimos hablando de adicciones y el desamparo de las mujeres”.

Además, recorrieron medios de comunicación con la intención de dar a conocer sus ejes de campaña.

Beltrán estuvo acompañado por la candidata a vicegobernadora, María Eugenia Gordillo; la abogada Patricia Gómez, actual representante de la oposición en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad y candidata a legisladora por el Departamento San Martín por este espacio, y su candidato a suplente, Manuel Solís.

En diálogo con El Diario, Beltrán señaló que buscan difundir “la buena política”: “La gente hoy no cree en la política y hay que mejorar esa relación. Vemos rechazo, desesperanza y desilusión”.

“Lo primero que ofrecemos son gestos. Entendemos que hay una percepción de que la política es un negocio para los políticos y nosotros entendemos que no está tan errada. No renegamos de la política porque creemos que es la única herramienta que hay para transformar, pero renegamos de los políticos que no están a la altura de las circunstancias en un país que a 35 años de democracia tiene 35% de pobres. La mitad de los chicos en Argentina no tiene futuro porque están fuera del sistema. Entonces claramente hay que cambiar”.

Desde el espacio liderado por Beltrán proponen “bajar un 40% el costo de la política”: “Esto no significa solo bajar los sueldos, sino terminar con lo que se interpreta como privilegios, como autos con chofer, viáticos, gastos no reintegrables. Todos esos ítems especiales que causan tirria en la sociedad porque ven que no pueden terminar de pagar los servicios y a ellos el dinero no les alcanza.

“Algunos legisladores tienen más de 30 asesores, son pequeñas Pymes”, señaló Gordillo.

“Los gestos no solo es eso, sino que significan un ahorro. Si en todos los órdenes se baja el costo de la política, ese dinero se puede destinar a programas educativos”, agregó.

Por otro lado, destacaron que uno de sus ejes principales refiere a hacer de Córdoba un faro en la educación: “Esta provincia tiene que ser el faro educativo en el cual se tiene que ver reflejado el resto del país. Si logramos que los chicos estén capacitados y sean más los que se queden en la Universidad, evidentemente habremos producido la verdadera revolución. Que el hijo del obrero realmente llegue a la universidad pública”, remarcó el candidato.

“Además, hay que hacer un seguimiento real de las estadísticas”, agregó Gordillo.

Por otro lado, proponen la creación de una Oficina Anticorrupción “autónoma”: “Ni el Foro Anticorrupción de Schiaretti ni la Oficina del Gobierno Nacional dirigida por Laura Alonso. Llamaremos a concurso público y abierto para que la persona más representativa sea la que ocupe ese cargo”.

“No me presté a manejos espurios”

Patricia Gómez, quien ya anunció públicamente su alejamiento del PRO y su unión al partico Córdoba con Valores, reiteró que su decisión “representa una estructura de pensamiento que comparto”: “Hay una acefalía de conducción y se han salido de los parámetros con los cuales se comenzó este camino”, manifestó sobre el PRO.

“No comulgo con el despotismo, con el patrón de estancia, que quiere mandar y que todo pase por lo que él opina sin escuchar y para un beneficio propio”, remarcó.

“En este nuevo espacio sí comulgo con la idea y de a poco lo vamos a lograr. Beto expresó lo que yo pienso, que es muy fácil criticar desde afuera, pero creo que hay que involucrarse. Si la gente se involucra, Argentina va a salir y hay que cambiar y recuperar valores. Mi pase a este nuevo espacio se debe a eso. Yo no me voy a prestar a manejos espurios”, reformó.

Consultada puntualmente sobre qué comportamientos le pidieron desde su ahora expartido y a los cuáles se negó, Gómez señaló que ella siempre buscó la objetividad: “Siempre trabajé de forma independiente. Siempre fui una oposición objetiva y consciente. He trabajado como dice la Carta Orgánica, procurando que las cosas se hagan dentro de la legalidad. He desoído cuestiones puntuales en cuanto a ser un palo en la rueda para que la ciudad funcione. Soy villamariense y quiero que mi Municipalidad y mi ciudad avance. No quiero ser un palo en la rueda por no ser de la misma camisa política del intendente. Esa política no es con la cual comulgo y por eso estoy en este nuevo espacio”.