La infracción más detectada en 2018 fue no contar con seguro

EMERGENCIA VIAL – El ranking de las faltas de tránsito

Las 11 principales faltas generaron más de 18 mil actas de infracción. En el tercer lugar figuró el conducir sin el carné

A lo largo de 2018 se labraron 18.035 actas por las once principales faltas de tránsito en Villa María. Es un promedio de 1.503 actas por mes.

Los datos son oficiales y pertenecen al primer año en que rigió la emergencia vial, estado que está en vigencia desde el 12 de abril pasado.

En este contexto, entre otras acciones se intensificaron los operativos destinados a controlar la documentación y conducción de vehículos.

La infracción más detectada por los agentes municipales durante los doce meses del período anual pasado fue la de circular sin tener el seguro contra terceros, que es algo obligatorio. Se labraron 3.132 actas por este motivo.

En segundo lugar se ubicó el conducir sin la documentación requerida, ya sea sin portarla o sin ser exhibida cuando se la pidió. Hubo 2.698 casos. Ahí nomás, cerca, estuvo la cantidad de episodios en los que se detectó que se circulaba sin la licencia que lo permite (2.395 actas).

Después estuvo el estacionar en lugares prohibidos, indebidos o antireglamentarios, con 1.628 hechos.

Es algo que, por ejemplo, vienen exponiendo personas que tienen movilidad reducida, ya que encuentran a menudo que se invaden las rampas de acceso para quienes tienen alguna discapacidad.

En tanto, en el quinto escalón se registró el no tener la Inspección Técnica Vehicular (ITV) o bien tenerla vencida, sin renovar. Se detectaron 1.486 hechos.

En ebriedad o eludiendo semáforos

El manejar en estado de ebriedad, o bajo la acción de tóxicos o estupefacientes, o superando el nivel de alcohol en sangre permitido, ocasionó 336 actas de infracción. Es el sexto puesto entre las faltas.

Cerquita estuvo el no respetar las indicaciones de los agentes (329) y luego el no respetar la señal del semáforo, con 247 actas.

Por su parte -y en lo que respecta a otra de las infracciones que se observan muy seguido en la calle, pero que argumentan que son de difícil constatación- se labraron 164 actas por manejar utilizando el teléfono celular.

En el décimo puesto figuró el conducir con la documentación o el permiso para hacerlo ya vencido (84).

A más velocidad

En el peldaño número 11 de la tabla de las infracciones más registradas por los inspectores municipales se ubicó la circulación a una velocidad mayor a la permitida. Hubo 27 hechos.

En este sentido hay que recordar que el año pasado el Gobierno adquirió un cinemómetro, precisamente para detectar estas faltas, de las más graves por el riesgo que implican. En un principio, ese aparato se comenzó a utilizar sin que se generaran multas, pero labrando actas y advirtiendo a la población. Ya luego sí comenzó a ocasionar sanciones y después se suspendió su implementación para instalar cartelería vial con las velocidades permitidas.

Más allá de esa tecnología, los agentes venían registrando los casos más evidentes de circulación a velocidades temerarias.

Julio fue el mes con mayor cantidad de casos: hubo 10. En marzo, siete.

El dato I

En diciembre no se registraron labrado de actas por las siguientes infracciones: conducir usando el teléfono celular, no respetar la luz del semáforo, no respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, conducir sin ITV o bien teniéndolo vencido, y circular a mayor velocidad que la permitida.

La información oficial emanada a través del portal de datos abiertos en la página de Internet de la Municipalidad reflejó que no hubo actas durante diciembre en ninguno de esos casos.

Por otro lado, en general se verificó una alza en la cantidad de actas a partir de marzo, cuando se intensificaron los operativos en las calles.

El dato II

Con la declaración de emergencia vial, que está en vigencia desde abril pasado, el Gobierno intensificó los operativos de tránsito.

En realidad, en las semanas previas a la declaración formal por parte del Concejo Deliberante, los controles ya se habían acentuado.

Si bien a partir de los mismos naturalmente se incrementó la cantidad de actas de infracción, esto no fue en proporción a la cantidad de vehículos controlados. Por esto, en el municipio remarcan que la medida tuvo efecto positivo generando mayor cumplimiento de las normas.