La Junta Electoral sigue sin presidente y podría no ser el juez federal local

Rumbo a las elecciones municipales – Ayer juró una de las vocales

Roque Rebak no puede asumir porque no está la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no llega ese aval hoy, asumirá el juez de Faltas, Héctor Paschetto, provisoria o definitivamente

De no llegar durante la mañana de hoy la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Junta Electoral Municipal de Villa María no será presidida por el juez federal Roque Ramón Rebak.

Como se conoce, el martes los concejales aprobaron la conformación del órgano y luego tomaron juramento la mayoría de sus miembros, a excepción de Rebak y de Ana Becerra.

El juez es, por norma sancionada ese día, el titular de la Junta, mientras que Becerra es una de las vocales propuesta por Villa María para la Victoria -el oficialismo en la ciudad-.

Ayer se avanzó en la jura, pero no se completó, ya que lo hizo Becerra pero no Rebak.

El presidente del Concejo Deliberante, José Carignano, explicó que si bien el magistrado acepta la propuesta “no puede tomar juramento hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no le dé la autorización”.

El concejal especificó que “en el período anterior lo hizo la Cámara Federal de Córdoba, que ya no lo puede hacer”, por lo tanto y al desconocer cuánto puede tardar el aval del máximo órgano judicial del país se modificará la ordenanza aprobada esta semana.

“La norma que conforma la Junta originaria prevé esta situación: en caso de que el juez federal no pueda asumir lo suple el primer vocal, que sería el juez de Faltas, Héctor Paschetto”, puntualizó Carignano.

El edil argumentó que tomaron conocimiento de esta situación el martes.

“Nosotros entendíamos que la Cámara Federal iba a dar la autorización correspondiente en forma inmediata como hizo la otra vez. La Corte Suprema dio otras instrucciones que nosotros desconocíamos”, explicó.

Ante este cuadro, “en principio modificaremos esta ordenanza y será el juez de Faltas el que la presidirá”, según anticipó en relación a lo que sucederá hoy.

Carignano comentó que se estaban “haciendo gestiones”, por lo que si el aval a Rebak llega antes de la modificación de la ordenanza no cambiará nada “o si nos dicen que será en un breve plazo”, Paschetto la presidirá solo en forma provisoria.

El planteo de Bruno

Por otra parte, consultado por el escrito presentado por la concejala Karina Bruno, consideró que “es más una cuestión política partidaria interna que algo legal”.

“Desde el Ejecutivo se hicieron las notificaciones correspondientes en los domicilios establecidos en las alianzas. Estamos tranquilos de estar ajustados a derecho”, dijo.