La Justicia investiga otro caso de adicionales “truchos”

La Justicia villamariense investiga otro caso irregular de cobro de adicionales. Se trata del policía Walter Jara, quien fue pasado a situación pasiva. En el marco de la causa, la fiscal Silvia Maldonado ordenó ayer el secuestro de la documentación existente en la Departamental

El comisario Héctor Luis González, titular de la Departamental San Martín de la Policía, confirmó a EL DIARIO que ayer se concretó, por orden de la Justicia, un procedimiento dentro de la misma sede policial.

En la oportunidad, secuestraron toda la documentación relacionada al cobro indebido de adicionales, concretamente, “se trata del caso de Walter Jara, quien cumplía funciones en Arroyo Cabral y fue pasado a pasiva y puesto a disposición de la Justicia”, expresó.

Dijo que ni bien se detectó la supuesta irregularidad fue denunciado y su caso puesto “inmediatamente a consideración del Tribunal de Conducta Policial”, dijo González.

Según la acusación, Jara habría falsificado firmas para cobrar adicionales que en realidad no hacía. Se estima que esa situación se mantuvo por nueve meses, hasta que el titular de la comisaría de esa localidad lo descubrió y lo comunicó a sus superiores. “Dije el primer día que asumí que no toleraré actos de corrupción, así que se dispuso que inmediatamente se radique la denuncia en la Unidad Judicial y, personalmente, me encargué de comunicarlo al Tribunal de Conducta, que dispuso el pase a pasiva de Jara”, puntualizó González.

“Por supuesto que hicimos las denuncias con todas las pruebas que corresponden”, planteó.

La causa recayó en la Fiscalía a cargo de Silvia Maldonado, quien también está investigando otro caso que involucra a varios policías y que fue descubierto hace exactamente un año atrás.

En ese hecho todavía no hay imputados ni sancionados.

Pago de adicionales

Mientras se investiga el cobro de adicionales no realizados, otros policías reclamaban el pago de las tareas extras que efectivamente realizaron durante el Festival de Peñas y que todavía no fueron acreditadas, tal como publicó ayer EL DIARIO.

Al respecto, el comisario González dijo que se comunicó “con el jefe de Adicionales de Córdoba y él me informó que todos los que hicieron adicionales en el Festival percibirán lo que les corresponde cuando cobren los haberes del mes de marzo, es decir, en los próximos días”, indicó.

Señaló que, si bien se puede hablar de demoras, “en la consulta que hice pude verificar que el año pasado se dio igual, es decir, pasó el mismo tiempo entre la realización del adicional y el cobro”.

“Es un proceso administrativo a nivel provincial, que no manejamos en Villa María”, aclaró, finalmente, el titular de la Policía.

Cabe recordar que ayer se publicó que hubo alrededor de 250 adicionales durante las noches del Festival.

Las peñas y los patios de comida debían abonar antes el servicio y por eso los agentes cuestionaron la demora en el pago, dado que pasaron 50 días y todavía no vieron un peso.