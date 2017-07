La Juventud Trinitaria prepara un plato de comida para quienes más lo necesitan

Los jóvenes decidieron comenzar a brindar un plato de sopa a todos los que se acerquen y sentarse a la mesa todos juntos a compartir el momento de la cena

Desde la semana pasada en la parroquia Trinitarios, todos los martes y jueves a las 20.30 un grupo de jóvenes comenzó a brindar un plato de sopa a todos aquellos que lo necesiten.

“Surgió la idea de hacer sopa, teniendo en cuenta la realidad de hoy y fundamentalmente por el frío del invierno a la noche”, contó Daniel Barragán a EL DIARIO, uno de los impulsores de la idea.

“Hay mucho movimiento de gente que dona camperas, tenemos un ropero de Cáritas en la iglesia pero no había comida para dar. Elegimos sopa porque es caliente y nutritiva. La gente que viene puede tener una comida que los sostenga, que les dé energía”, señaló.

La idea es brindarle comida a todos los que se acercan a la parroquia: “Hemos salido a buscar estos primeros días en zonas donde sabemos que suele haber gente que duerme en la calle, hemos ido a invitar a los Bomberos, a la Policía, vamos a ir a la Asistencia Pública y a los espacios donde la gente se encuentre con distintas realidades y pegar afiches e invitar a los que lo necesitan”.

Hay algo muy importante que destacan los chicos y es que la idea no es el “asistencialismo o el dar de comer”, sino que “se busca trabajar con el significado de sentarse a una mesa”, con la convicción de que no son solo las necesidades alimenticias las que están satisfaciendo: “Por ejemplo, hubo una persona que llegó y comía, pero nos comentó que nunca había podido aprovechar a sentarse a una mesa y charlar o compartir con otros”.

Además de servir la comida, los jóvenes también se sientan a comer con las personas que se acercan: “Ese compartir, como se hace en una familia, es lo que más tratamos de rescatar”.

Idea de comunidad

“También hay gente que le hace bien venir a cocinar. Estamos invitando por el momento a jóvenes, la idea es que sea un movimiento juvenil, ya sea de la iglesia o no, mientras quieran ayudar, pueden venir todos los martes y jueves a las 7 de la tarde que es cuando nos juntamos a cocinar”, manifestó Barragán, invitando a quienes quieran sumarse y agregó: “Los que no necesiten un plato de comida, pero sí quieran compartir el momento de la cena acompañados, también serán recibidos por los jóvenes de la parroquia Trinitarios”.

La idea no es ir solo al que no tiene qué comer, sino descubrir que hay otras necesidades: “Estamos brindando ese espacio y la gente que va llegando nos sorprende de muchas formas, no es solamente un plato de comida sino el compartir”.

Por noche, están haciendo al rededor de 30 platos de sopa: “Como estos primeros días no teníamos mucha difusión, la comida que sobró la llevamos a casas particulares de gente que lo necesita”.

Insumos para la sopa

Daniel señaló que los insumos que necesitan para cocinar la cena son económicos y están satisfechos por la cantidad de porciones que pueden preparar. Al ser consultado sobre cómo financian los gastos y si necesitan donaciones: “La sopa es a base de verduras, así que lo que recibimos es eso, para quien quiera aportar. También nos han donado queso o pan para hacer tostadas”, sostuvo, aunque por el momento se están manejando sin donaciones.

Para lograrlo utilizan los recursos de la parroquia y han comprado el bolsón universitario de verduras: “La gente que se está enterando también nos está ofreciendo ayuda. No hay un rol específico en este momento, podemos participar todos. El jueves vino una persona a comer y cuando terminamos nos preguntó si podía volver a cocinar otro día”.

“Las donaciones no las necesitamos como urgencia pero siempre está la invitación para quien quiera donar o acercarse a colaborar y a compartir el momento”, finalizó.