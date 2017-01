La licencia única debutó con demoras

Ante demoras en la emisión de la licencia única de conducir, el Gobierno de Martín Gill comunicó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que de no realizarse los ajustes correspondientes en la implementación de la misma, suspenderá de manera provisoria el sistema, se volverá al anterior y se retomará una vez que se subsanen las dificultades.

Lo confirmó ayer a EL DIARIO el secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria del municipio, Rafael Sachetto, quien informó que se están realizando gestiones ante esa Agencia -responsable de la emisión de las licencias- para que se hagan los ajustes necesarios.

Como se conoce, luego de haber adherido a la Ley Nacional de Seguridad Vial, en diciembre se comenzó a emitir la licencia única en la ciudad mediante un sistema provisto por el organismo nacional. “A partir de la firma de convenios entre municipio y Nación a través de dicha Agencia, se implementó el uso de una plataforma nacional para la obtención de la licencia única. Por ser la primera carga, el trámite con esa plataforma es más lento que con el sistema anterior, lo que provoca que los procesos se demoren”, admitió Sachetto.

Ante preguntas, indicó que, de todas maneras, si la persona llega a las oficinas de Vial Parking (la concesionaria que emite los carnés en Villa María) con toda la documentación que se requiere, “en no más de tres horas tendrá su licencia”. “El problema se produce cuando no se lleva toda la documentación. En esos casos, lo que hacemos es adelantar parte del procedimiento. En el peor de los casos, el vecino tendrá que acudir en dos oportunidades al centro emisor”, añadió.

El funcionario aseguró que desde la implementación de la misma se ha “tenido permanente contacto con Nación para ajustar los procesos para optimizar tiempos”.

“En algunas cuestiones hubo respuestas y en otras estamos gestionándolas. El municipio ya no administra la plataforma, sino que lo hace el organismo nacional, por lo tanto, podemos avanzar en algunas cuestiones pero en otras no, por ejemplo en la reparación inmediata de artefactos que se descomponen o la mejora de algunas habilitaciones de la plataforma para la utilización”, puntualizó. Aseguró que la comuna “incorporó a través de la concesionaria más personal y amplió el ancho de banda para los problemas de caída del sistema que ya no los tenemos”.

Más allá de las demoras, Sachetto sostuvo que “el uso de la licencia nacional genera varios beneficios”, pero subrayó que este proceso no tiene que demandarle al vecino más tiempo.

“Estamos en un período de prueba, de análisis del sistema. Si no se llegara a solucionar en el corto plazo, lo suspenderemos provisoriamente”, advirtió. “Casi el 80% de las provincias adhirieron al sistema y tenemos que empezar a comprender que la incorporación a un programa nacional nos resulta beneficioso para una mayor conciencia, lo que impacta en la calidad vial”, destacó el integrante del Gabinete local.

Lo que hay que saber

Sachetto especificó que para la solicitud del turno existen distintas alternativas, como hacerlo por teléfono al (0353) 4612366, por correo electrónico a info@vialparking.com.ar o de manera personal, y anticipó que en los próximos días se establecerá un turnero web.

Recordó que lo que hay que presentar en Vial Parking es el certificado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, imprimiendo la boleta de pago, abonándola, y contar con el libre multa expedido por el Juzgado de Faltas, además de la licencia a renovar. Todas las renovaciones implican la revisión médica. Y aclaró que para conducir hay que tener la licencia expedida por el municipio del lugar de residencia porque así “lo establece una ley nacional que rige para todo el país”.