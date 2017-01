La Liga de Baby Fútbol estará a cargo del estacionamiento

La recaudación irá para los clubes y para seis comedores y merenderos, ya que el municipio destinará a estas entidades el canon que cobraba

El intendente Martín Gill y el titular de la Liga Villamariense de Baby Fútbol, Diego Bencivenga, firmaron ayer el convenio por el cual esta entidad deportiva se encargará de ordenar el estacionamiento medido durante las 13 noches que dure el recorrido peñero y el Festival Internacional de Peñas, es decir desde mañana hasta el martes 7 de febrero.

El mandatario señaló que, previo acuerdo de Federación Mercantil, se ha cambiado la modalidad “para generar ingresos a dos actividades muy importantes por el alto valor social que tienen”, en referencia a los clubes de baby y a seis comedores y merenderos que también recibirán una parte de lo recaudado, ya que el canon que habitualmente cobraba el municipio será destinado a estas entidades.

“La Liga va a tener la posibilidad de contar con ingresos que la va a ayudar a desempeñar su función y su tarea durante el año”, indicó Gill, quien además se mostró “convencido de que la práctica del deporte es un derecho de los chicos”.

“El vecino debe saber que la contribución será destinada íntegramente a la práctica del deporte social en el baby”, agregó.

En tanto, Bencivenga afirmó que “la Liga y los clubes manejan un presupuesto muy chico, por lo que todo lo que se haga, sirve”. A la vez, agradeció al municipio por la propuesta y a Federación Mercantil por el asesoramiento puesto a disposición para cumplir con la tarea.

Las entidades que recibirán el aporte, además de la Liga de Baby Fútbol, son Caritas Felices, Protegidos por María, el comedor que gestiona Mirta Martínez, la Biblioteca Eva Perón, el comedor del barrio San Juan Bautista y Pinceladas de Esperanza, del barrio San Nicolás.

Tarifas y sectores

Desde mañana, personal de los clubes y de las instituciones beneficiadas cobrarán el estacionamiento en el sector delimitado por Tucumán desde avenida Libertador hacia bulevar Cárcano – Italia hasta Vélez Sarsfield. Por esa arteria, el área se delimitará hasta Derqui, y desde allí a Elpidio González hasta Sargento Cabral. Se exceptúa la calle Buenos Aires, entre Müller y Libertador, que será utilizada como playa de remoción provisoria.

Las tarifas estipuladas son de 20 pesos para las motos y de 40 para los automóviles, abonando esa suma por la totalidad de la noche, desde las 19 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Las motos, en tanto, estacionarán en un espacio acondicionado a tal fin en el Polideportivo Guillermo Evans.

De la firma del convenio, participaron los secretarios del Ejecutivo Rafael Sachetto y Claudia Arias; el titular del Ente Villa María Deporte y Turismo, Marcos Bovo; concejales y funcionarios.

El Partido Obrero prepara una movilización por jóvenes detenidos

El Partido Obrero (PO) llamó a la población a participar de una movilización el próximo 1 de febrero para pedir por la liberación de Kevin y Maximiliano, los dos jóvenes que se encuentran detenidos desde el 24 de septiembre, acusados de un robo en Villa Nueva.

El llamado a movilizarse llegó acompañado de un comunicado del PO.

“A pesar de que no hay pruebas, que no se ha encontrado el arma utilizada en el hecho ni el dinero sustraído; que la moto detenida contaba con patente mientras que la del ilícito no, y que la rueda de reconocimiento resultó fallida, los jóvenes siguen privados de su libertad, lo que les valió, entre otras cosas, la pérdida de sus trabajos.

Estamos ante un nuevo hecho de criminalización de la juventud de los barrios. El Estado busca descargar la responsabilidad del incremento de la inseguridad sobre los jóvenes de sectores populares, ocultando la complicidad de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado, las redes de tratas y el narcotráfico.

Mientras las cárceles se llenan de jóvenes de barrios y el macrismo discute la baja de la imputabilidad a 16 años, las redes delictivas siguen intactas amparadas por agentes del Estado. La detención de Maximiliano y Kevin constituye una violación a los derechos humanos y responde a una política represiva de la juventud que se ve agravada en un cuadro de creciente ajuste.

Numerosas organizaciones se han movilizado en la ciudad junto a los familiares de los jóvenes exigiendo su libertad. Desde el Partido Obrero exigimos la inmediata quita de todos los cargos en su contra, e impulsamos la movilización para decir basta de impunidad y de criminalización a la juventud trabajadora”, dice el comunicado.