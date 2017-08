Unica visita a las dos Villas del primer precandidato del Frente Córdoba Ciudadana - Sin críticas a Martín Gill y con duras consideraciones hacia Cambiemos y Unión por Córdoba

“La lista de Llaryora es una colectora de Cambiemos”

El precandidato a diputado nacional que encabeza la lista del Frente Córdoba Ciudadana (kirchnerismo), se mostró confiado en conseguir en las PASO del domingo próximo “el tercer lugar, muy cerca de Unión por Córdoba, que marcha segunda por detrás de Cambiemos”. “En apenas tres semanas de campaña conseguimos instalarnos muy bien de cara a octubre”, afirmó

Pablo Carro tiene 52 años. En 1983 se afilió al radicalismo, como muchos, “para votar a Raúl Alfonsín en la interna” ante Fernando de la Rúa. Después le tocó el servicio militar y por su altura fue Granadero, con lo que pudo conocer (y custodiar) al líder radical cuando llegó a la Presidencia. Más tarde pasó por la izquierda, hasta que desde la docencia su militancia se volcó al campo sindical.

Fue uno de los creadores de ADIUC, el gremio de los docentes e investigadores universitarios de Córdoba, del cual es actualmente su secretario general. Y también encabeza la CTA en la provincia.

Ayer llegó en campaña a las dos Villas, y en un alto de su tarea proselitista dialogó por primera vez con EL DIARIO, cuando faltan solamente cinco días para las elecciones.

-Baldassi, Carrizo y Rossi, de Cambiemos, estuvieron en campaña por aquí. Llaryora hizo varias visitas proselitistas… ¿No se acordó un poco tarde de venir a la primera y la segunda ciudad del Departamento General San Martín?

-Y… sí. Pero nosotros llevamos apenas tres semanas de campaña. Cerramos la lista el último día que teníamos de plazo. Ya nos vamos a organizar mejor para octubre. Estas PASO nos sirvieron, de todas maneras, para instalarnos, ya que somos personas nuevas…

-¿Cómo percibe el panorama de acuerdo a las localidades que pudo visitar?

-Nosotros a esta primera campaña hacia las PASO la tomamos para salir a escuchar a los sindicatos, los clubes, los centros de jubilados, las cooperativas, las Pymes, los comercios… Y así notamos el miedo a hacer en el ámbito de la pobreza, a perder el trabajo. Los ciudadanos nos hablan de problemas que no tenían y que los afectan desde que está (Mauricio) Macri. Mire, le cito dos casos de estos últimos días: con Axel Kicillof visitamos una fábrica de parabrisas en Córdoba, que trabajaba en tres turnos. Las ventas le cayeron en un tercio, la factura de luz se le triplicó de 5.000 pesos a 15 mil pesos y tuvo que cerrar el turno noche. Ayer, en Bell Ville, la Capital Nacional de la Pelota de Fútbol, una de las fábricas del sector nos mostró que, a raíz de las importaciones, está trabajando con un 25% de su capacidad instalada. Pero pasa lo mismo en las ferias artesanales, en el sector turístico… Hoy, a las salidas de descanso, recreación y ocio las está haciendo la gente con más guita y los establecimientos extrañan lo que sucedía antes, porque no es lo mismo recibir a cuatro familias ricas, que a 200 de clase media. Pasa en todos los valles de Córdoba. Pasa en el sector que se mire; por ejemplo, los tacheros de San Francisco, como los de Villa Dolores, trabajan la mitad que antes. Ni hablar de la gente que se las rebusca en la economía informal, haciendo changas… Te lo explica la gente. Por eso es que Cambiemos está estancado en el 30% y un 20% quiere votar a Cristina.

A la gente del campo, en cambio, le va bien, pero ese es un sector que no derrama.

-¿Usted dice que los separan 10 puntos de Cambiemos?

-Estamos en el tercer lugar, muy cerca de Unión por Córdoba, que marcha segunda por detrás de Cambiemos…

-¿Tiene encuestas?

-No, son las encuestas del propio Gobierno de la provincia. Cambiemos baja tanto porque la situación es la que te cuenta la gente, no los grandes medios. Y porque la performance que logró antes fue en un balotaje. Mucha gente de barrios carenciados los votó. Creyó en un discurso muy bien armado, que les hizo creer que al plan social se lo iban a sacar a los chicos que tomaban cerveza en la esquina, no a ellos. Y se los sacaron a muchos de ellos también, como le sacaron las pensiones a discapacitados o quitaron remedios o disminuyeron los descuentos a los jubilados.

-Vuelvo al tema de su primera visita a Villa María, para preguntarle qué concepto tiene del intendente Martín Gill…

-Voy a ser sincero. Tengo el mejor concepto. En la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación hizo muy buena gestión. Me consta que es un tipo que gestiona muy bien. Creo que es un dirigente bárbaro… Acá hay un problema que viene desde la última reforma constitucional, que hizo que las provincia dependan demasiado del Gobierno central y que las municipalidades dependan mucho de las administraciones provinciales. El tiene que llevar adelante la mejor gestión posible para su ciudad y yo no lo juzgo. Habrá que ver si los vecinos lo entienden o no… En el plano nacional ha pasado mucho en distintos distritos. Se fueron los dirigentes, pero las bases se quedaron en el mismo lugar. Ahora, después del domingo, cuando vean que en la Provincia de Buenos Aires gana Cristina, muchos de los que se fueron de su lado vuelven para octubre y el resto y muchos otros lo harán para 2019. Pero, ojo, porque esas bases se quedaron solitas enfrentando el ajuste. Repito, los dirigentes se fueron, las bases no. En Córdoba, por ejemplo, cuando vimos que la gente resistía, que se organizaba sola abajo, que unos gremios se ponían de su lado, ya no permitimos que nos digan desde Buenos Aires quién va a encabezar una lista. La organizamos nosotros mismos, con la gente que puso el hombro, que hizo frente a este neoliberalismo desenfrenado. Y cuando vimos que Cristina estaba dispuesta a ponerse al frente en lugar de quedarse tranquila a mirar todo por tv desde su casa, cuando vimos sumaba a Hugo Yasky, uno de los nuestros, y a tantos otros, no dudamos ni un instante. Los que saltaron por distintas circunstancias, ya van a volver a saltar… Y acá en Córdoba nos va mejor que nunca, porque Unión por Córdoba y Cambiemos se disputan el mismo electorado.

-¿Cómo es eso?

-Así de claro. Mirá si la gente va a creer que Llaryora, que es un empresario sojero, le va a resolver los problemas. Ahora él y el gobernador hablan de pobreza, de tarifazo, pero le votaron eso y hasta el endeudamiento externo. Unión por Córdoba es una colectora de Cambiemos…

-Vamos al plano de la autocrítica…

-Esto que estamos haciendo, de acercarnos a la gente y escucharla, es parte de un proceso de autocrítica. Hay una actitud diferente. El acto de hoy en Villa Nueva, la recorrida de cada día, me hace sentir al lado de gente común con la que estoy cómodo. Yo mismo, soy un profesor; hace seis años que estoy en el sindicato, nunca dejé de dar clases en la universidad. Cuando llegué tenía un Gol 2008 y ahora tengo un Sandero 2011. Y así me siento bien, laburando y luchado junto al pueblo.

Presencia de militantes y referentes

En el acto que protagonizó ayer el docente universitario y sindicalista Pablo Carro en Villa Nueva, estuvo acompañado por el exboxeador, actual recolector y también sindicalista Ariel “Piquito” Alassia.

También se vio en el local a la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Estévez, a los dirigentes de la UEPC, Carlos Andrada y Juan Carlos Rodríguez, al exsecretario general de los Judiciales, Roberto Battaglia, entre otros referentes.

Alassia, como anfitrión, fue el encargado de abrir la lista de oradores, entre otras cosas para recordar su reciente despido de la escuela de boxeo de la Municipalidad villanovense y cargar duro contra el intendente Natalio Graglia: “Me dejó sin trabajo por pensar como siempre, cuando fue él quien cambió de vereda”.

Carro, en tanto, repasó sus propuestas y dijo, entre otras cosas, que las PASO le servían a su lista para darse a conocer de cara a las elecciones generales de octubre.

Antes de comenzar el acto, en diálogo con los medios de prensa, reconoció que al momento del armado de la lista del sector estuvo en danza el nombre del exintendente de Villa María Eduardo Accastello, para explicar que “finalmente se impuso la idea de quienes señalaban la necesidad de la renovación”.

Jóvenes denuncian: “Engañan a la gente”

Jóvenes militantes de agrupaciones allegadas al Frente Córdoba Ciudadana llegaron ayer a la Redacción de EL DIARIO para expresar que “en los barrios engañan a la gente diciéndole que votar a (Martín) Llaryora es votar a Cristina Kirchner”.

“Nosotros estamos repartiendo la boleta de la Lista 5K que tiene a Pablo Carro y Valentina Enet como primeros precandidatos a diputados nacionales y muchos nos dicen que ya tienen la boleta de Cristina y nos muestran las de Llaryora”, indicaron.

Señalaron que “se trata de un juego sucio, porque cuando los punteros de Unión por Córdoba advierten que los vecinos quieren votar en contra del ajuste, los tarifazos y la pobreza, le dicen que la lista de Cristina en Córdoba es la del vicegobernador de (Juan) Schiaretti, cuyos legisladores le votaron todas las leyes que están sufriendo”.

“Se trata de una mentira, de un engaño, por lo que necesitamos dejar en claro que la lista de Cristina en Córdoba no es la de Llaryora, sino la de Carro”, reiteraron.

