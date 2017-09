El diputado nacional Héctor Recalde recibió el reconocimiento de las centrales gremiales

“La llaman reforma, pero encubren que es una flexibilización laboral”

Participó del Plenario de Regionales de la CGT y de la presentación del Centro de Formación Sindical y Capacitación Laboral que lleva su nombre

“Lo importante sería que la ciudadanía, que va a votar el 22 de octubre, sepa cuál es el posicionamiento de cada candidato con relación a cada uno de estos puntos. ¿Qué es la flexibilización laboral? ¿Quieren hacer lo que se hizo en Brasil? Dicen que no va a ser igual que en Brasil, ¿será parecido? Pero por qué no lo discutimos ahora, que se explicite así la gente sabe qué votar…”.

Claro y directo, así se expresó el diputado de la Nación y abogado Héctor Recalde, en su paso por la ciudad, donde participó del Plenario de Regionales de la CGT, que se realizó en la sede que la UEPC tiene en Villa Nueva, y de la presentación del Instituto de Formación Sindical y Capacitación Laboral, que lleva su nombre: “Vine a agradecer eso y a intercambiar opiniones sobre la realidad y sobre el futuro, que es preocupante”.

“Flexibilización laboral, la llamo por su nombre real. Es cierto que el Gobierno dice que es una reforma, pero encubren que es una flexibilización laboral, sumando una reforma impositiva y previsional”, señaló.

“Quieren fragmentar las vacaciones, fragmentar el aguinaldo, como ya pasó en Argentina. La reforma previsional también. ¿En qué consiste? ¿Van a aumentar la edad de las mujeres?; ¿Van a privatizar, volviendo a las AFJP?; ¿Van a modificar, como quisieron hacer, la formula de movilidad jubilatoria?”, expresó al ser entrevistado por EL DIARIO, una vez finalizado el plenario.

“Con este nuevo sistema económico de gobierno, el poder adquisitivo de los jubilados no acompañó la evolución de la inflación. También perdieron los trabajadores. Se está perdiendo el poder adquisitivo. Eso se nota en la caída del consumo y la caída de la actividad”, manifestó el diputado del Frente para la Victoria.

“Ahora se modificó el nivel de desocupación por el efecto desaliento. Son muchos los trabajadores que después de buscar empleo y no conseguir, ya no buscan más. Esto es lo que nosotros estamos peleando para octubre. Esto lo digo desde mi posición parcial: el Gobierno nacional perdió las PASO, y sin embargo se instaló como que tienen todo el derecho del mundo a seguir profundizando el modelo de ajuste. Si llegan a ganar el 22 de octubre, no quiero imaginar lo que van a hacer”, puntualizó.

Unión sindical

Al ser consultado sobre la postura de la CGT nacional sobre estas cuestiones planteadas, señaló: “Creo que hay una diferencia entre la cúpula de los dirigentes y los trabajadores en cuanto a la posición del voto. Lamentablemente hubo intentos de unidad que no se lograron”.

“Yo decía, cuando había cinco centrales, que no había ninguna. Ahora hay incluso más centrales: el triunvirato podríamos decir que representa un sector cada uno, más dos CTA y una fracción más, más el MASA y la Corriente Federal, estamos casi en ocho. Ese fraccionamiento genera que no se logre la unidad, más allá de la voluntad que puedan tener los dirigentes”.

“Mostró la Cristina que es”

“Digamos que la elección más significativa es la de provincia de Buenos Aires. La opción va a ser muy clara, porque se vota un tercer senador. Tanto Esteban Bullrich como Cristina Kirchner, por el caudal de votos de las PASO ya tienen el lugar asegurado. El ciudadano o la ciudadana van a tener que elegir entre Jorge Taiana o Gladys González, y el peronista no va a tener dudas, va a votar por Taiana, más allá de lo que diga el dirigente”, expresó respecto a los resultados de las próximas elecciones legislativas del 22 de octubre.

“Sin hacer triunfalismos, tenemos fundadas esperanzas en ganar la elección en Buenos Aires”, agregó.

Para Recalde, “un hito que nos acerca a ese triunfo fue el reportaje que le hizo el periodista Luis Novaresio a Cristina Fernández de Kirchner”: “Durante dos horas fue sometida a un interrogatorio y me parece que la expresión de ella, respondiendo a todo lo que se le preguntó y haciendo incluso alguna autocrítica, mostró la Cristina que es”.

Derecho del pueblo a la información

En la entrevista, la expresidenta habló del periodismo de guerra durante su gobienro, expresión que utilizó el periodista Julio Blanck en una editorial del diario La Nación: “Es difícil a veces que los medios transmitan la opinión con objetividad. Hay mucha imparcialidad”.

“Pero eso no es culpa de ellos, tengo un proyecto de ley sobre libertad de conciencia de los periodistas. Una cosa son los propietarios de los medios y otra el trabajador periodista. Pero los propietarios manejan hegemónicamente la prensa y eso dificulta. Creo que el derecho más violado en nuestra sociedad es el derecho del pueblo a la información. Como decía Ignacio Ramonet, a veces la información oculta es aquella que hay que dar”, remarcó Recalde.

Para contrarrestar esto, el diputado destaca que lo importante es la militancia: “Evidentemente acá se necesita mucha militancia y no sólo encuentros como estos (plenario de la CGT) en donde más o menos todos pensamos igual”.

“Estos encuentros tienen que servir en todo caso para que el intercambio nos dé más argumentos para defender nuestras posiciones y salir a hablar con las personas, vecinos, con cualquiera que nos encontremos y con amabilidad analizar cómo se vivía antes, cómo se vive ahora. Hay que denunciar que están engañando a la sociedad, sin anunciar el nuevo aumento de tarifas que va a haber y fraccionando el que tienen que pagar antes de las elecciones. Cambiemos ya llevan 20 meses gobernando, no pueden seguir hablando de pesada herencia”, finalizó.

Plenario de la CGT

Finalizado el plenario, Edgardo Garmendia, titular de la central local dio detalles de los principales puntos tratados: “Uno fue la flexibilización laboral, la reforma previsional, el ataque a las obras sociales y la criminalización de los dirigentes sindicales. Se volvió a trabajar sobre lo mismo que se planteó en el plenario del 30 de agosto de Río Cuarto”.

“En aquel momento se había planteado conformar un documento para llegar al comité central de la CGT nacional con un solo petitorio de todas las CGT regionales de la provincia de Córdoba. Aunamos criterios referidos a todos los embates que estamos viviendo los trabajadores de acuerdo a la implementación de este sistema económico que está llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri, que realmente apunta a reducir beneficios y derechos de los trabajadores del territorio argentino”, agregó.

“Tenemos que conversar y tratar de aunar criterios con otros movimientos sindicales, no solamente con la provincia de Córdoba, sino con el interior del interior, para que Buenos Aires ponga una mirada atenta sobre lo que estamos padeciendo con los despidos en todo el país, la gente que no llega a fin de mes, los aumentos paritarios diluidos por la inflación”, enfatizó.

Centro de Capacitación

“En este contexto de plenario de CGT regionales, vimos oportuna y provechosa la oportunidad de lanzar este Instituto de Formación Sindical y Capacitación Laboral Héctor Recalde, porque creemos que es sumamente necesario e indispensable poder capacitarnos y estar al día y al tanto de las situaciones que se vienen. Adquirir conocimiento nos va a ser muy provechoso a la hora de sentarnos a la mesa de discusión y poder resistir y avanzar sobre todo este plan sistemático que vemos que quieren llevar adelante intencionalmente en contra del movimiento obrero”.

Garmendia aseguró que se eligió que el Instituto lleve el nombre de Héctor Recalde porque “es la piedra angular para llevar adelante la representación de los derechos y la defensa de nuestro mundo laboral”: “Fue puesto en consideración en un plenario de la CGT regional. En otras oportunidades, hablando de los cursos de capacitación sindical, siempre estuvo presente, ha aceptado invitaciones. El último 17 de octubre donde se inauguró un busto propuesto por la CGT Villa María, el propio Recalde fue invitado y accedió. Pero más allá de todo eso, fue la trayectoria de su profesionalismo dentro del ámbito laboral, porque siempre ha puesto el cuerpo y el alma para defender los intereses de los trabajadores”.